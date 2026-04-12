El párkinson no fue el final, fue el principio: 'Michael J. Fox, desafío al futuro' es el emotivo documental del actor

"Michael J. Fox nunca pidió el papel de paciente de párkinson ni activista de la enfermedad, pero, no nos engañemos, es su mejor interpretación". Estas fueron las emotivas palabras que Woody Harrelson le dedicó a Michael J. Fox al entregarle el Oscar honórifico, el premio humanitario Jean Hersolt, por su fundación para la investigación del párkinson.

Le diagnosticaron la enfermedad a los 29 años, tras haber sido el ídolo juvenil de los años 80 por sus icónicos papeles en la serie Enredos de familia y la saga de películas de Regreso al Futuro. Una historia inspiradora que podrás disfrutar en el documental Michael J. Fox, desafío al futuro.

El camino que ha transitado Michael J. Fox es un relato de éxito temprano y meteórico, la caída que supone el diagnóstico a los 30 años de una enfermedad degenerativa e incurable de la que poco se sabía salvo que era "de personas mayores", como él mismo decía; y de la valentía para levantarse y construir una fundación que lleva su nombre, que ha recaudado más de 1.500 millones de dólares para la investigación sobre el párkinson.

Regreso al futuro le consagró Con el éxito de la serie Enredos de familia y la consagración en la trilogía de Regreso al futuro, la vida le sonreía muy joven y parecía destinado a una carrera imparable como actor. Él mismo reconocía que se había vuelto tan popular que era disparatado, relataba que se había parado en un quiosco y en casi todas las revistas aparecía su cara en la portada. Pero, en pleno ascenso al olimpo de Hollywood, recibió el diagnóstico que cambiaría su vida para siempre y que mantuvo en secreto durante unos años mientras seguía trabajando.

La Fundación Michael J. Fox La Fundación Michael J. Fox nace de la intención de "no perder la esperanza cuando tienes algo por lo que luchar", aseguraba Fox, que puso su visibilidad, historia y reconocimiento al servicio de un bien mayor por la humanidad. "Eso es increíblemente grosero y eres un completo imbécil", con esa frase respondió Tracy Pollan a la insinuación de Michael J. Fox sobre su mal aliento. El niño mimado de la industria no estaba acostumbrado a ese tipo de respuesta y quedó prendado, según él mismo ha relatado, valoraba que ella, una actriz recién llegada como invitada a la serie, tuviera ese carácter y que, desde entonces, le ha dicho siempre la verdad. Pollan ha sido su apoyo incondicional durante toda su vida, especialmente tras el diagnóstico. Al recibir el Oscar, Fox le pidió a Tracy que "cargara con él", tras haber reconocido que estaba sorprendido de haber aguantado tanto tiempo de pie, visiblemente afectado por la enfermedad.