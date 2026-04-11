Michael J. Fox: del éxito en Hollywood a referente contra el Parkinson

Michael J. Fox pasó de ser uno de los rostros más populares del Hollywood de los años 80 a convertirse en una figura clave en la visibilidad del Parkinson. El documental de La Noche Temática Michael J. Fox, desafío al futuro recorre ese cambio marcado por un diagnóstico que alteró su vida personal y profesional.

El actor alcanzó la fama con una carrera en pleno ascenso cuando recibió el diagnóstico en 1991. La noticia supuso un punto de inflexión en un momento en el que su futuro en la industria parecía consolidado.

“Llegué a plantearme si la gente me permitiría seguir ejerciendo mi profesión“

Fox recuerda el impacto de ese momento y la incertidumbre que generó sobre su carrera: “Llegué a plantearme si la gente me permitiría seguir ejerciendo mi profesión”, explica al referirse a las dudas que surgieron tras hacer pública su enfermedad.

Del silencio a la exposición pública Durante años, el actor convivió con el Parkinson sin hacerlo público. En ese tiempo continuó trabajando mientras intentaba gestionar los síntomas en un entorno profesional exigente. La decisión de compartir su diagnóstico marcó un cambio de etapa. A partir de entonces comenzó a hablar abiertamente de la enfermedad y a situarla en el debate público, en un contexto en el que tenía menor visibilidad social y científica. Woody Harrelson ha entregado el Oscar honorífico a Michael J. Fox VALERIE MACON / AFP

Investigación y compromiso En el año 2000, Michael J. Fox fundó The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, una organización centrada en impulsar la investigación para encontrar una cura y en mejorar los tratamientos disponibles para las personas que conviven con la enfermedad. Fox resume así el objetivo de la fundación: “Nos centramos únicamente en la investigación”, una estrategia orientada a financiar proyectos científicos y acelerar el desarrollo de nuevas terapias. Su implicación ha contribuido a aumentar la financiación y a ampliar el conocimiento sobre el Parkinson. A través de su actividad pública y de su testimonio, el actor ha favorecido una mayor concienciación social en torno a una enfermedad que sigue sin cura. “Nos centramos únicamente en la investigación“