Michael J. Fox: del éxito en Hollywood a referente contra el Parkinson
- Michael J. Fox fue diagnosticado en pleno auge y convirtió su caso en impulso para la visibilidad del Parkinson
- El Parkinson más allá del temblor: la vida tras el diagnóstico y sus límites
Michael J. Fox pasó de ser uno de los rostros más populares del Hollywood de los años 80 a convertirse en una figura clave en la visibilidad del Parkinson. El documental de La Noche Temática Michael J. Fox, desafío al futuro recorre ese cambio marcado por un diagnóstico que alteró su vida personal y profesional.
El actor alcanzó la fama con una carrera en pleno ascenso cuando recibió el diagnóstico en 1991. La noticia supuso un punto de inflexión en un momento en el que su futuro en la industria parecía consolidado.
“Llegué a plantearme si la gente me permitiría seguir ejerciendo mi profesión“
Fox recuerda el impacto de ese momento y la incertidumbre que generó sobre su carrera: “Llegué a plantearme si la gente me permitiría seguir ejerciendo mi profesión”, explica al referirse a las dudas que surgieron tras hacer pública su enfermedad.
Del silencio a la exposición pública
Durante años, el actor convivió con el Parkinson sin hacerlo público. En ese tiempo continuó trabajando mientras intentaba gestionar los síntomas en un entorno profesional exigente.
La decisión de compartir su diagnóstico marcó un cambio de etapa. A partir de entonces comenzó a hablar abiertamente de la enfermedad y a situarla en el debate público, en un contexto en el que tenía menor visibilidad social y científica.
Investigación y compromiso
En el año 2000, Michael J. Fox fundó The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, una organización centrada en impulsar la investigación para encontrar una cura y en mejorar los tratamientos disponibles para las personas que conviven con la enfermedad.
Fox resume así el objetivo de la fundación: “Nos centramos únicamente en la investigación”, una estrategia orientada a financiar proyectos científicos y acelerar el desarrollo de nuevas terapias.
Su implicación ha contribuido a aumentar la financiación y a ampliar el conocimiento sobre el Parkinson. A través de su actividad pública y de su testimonio, el actor ha favorecido una mayor concienciación social en torno a una enfermedad que sigue sin cura.
“Nos centramos únicamente en la investigación“
Vivir con la enfermedad
Más allá del activismo, el documental muestra el esfuerzo del actor por mantener su actividad profesional. Fox ha seguido trabajando durante años apoyado en tratamientos y en una adaptación constante a la evolución de la enfermedad.
“Con la ayuda de la medicación y un esfuerzo selectivo. Aún puedo desempeñar mi trabajo”, señala al explicar cómo ha logrado continuar con su carrera pese a las limitaciones, consciente de que la enfermedad seguirá avanzando.
Su relación con la interpretación sigue presente. El actor ha vuelto a aparecer en público en Los Ángeles para presentar la serie Shrinking, en la que interpreta a un personaje que también convive con el Parkinson.
No es la primera vez que su estado de salud genera confusión. En varias ocasiones se ha difundido erróneamente su fallecimiento y, recientemente, tuvo que desmentir otra información incorrecta publicada por la cadena CNN. Fox reaccionó desde la red social Threads con su habitual sentido del humor, donde confirmó que se encuentra bien.
El recorrido de Michael J. Fox refleja así una transformación personal y pública que sigue vigente. De icono del entretenimiento a referente en la lucha contra el Parkinson, su caso ha contribuido a cambiar la percepción social de una enfermedad que sigue sin cura.