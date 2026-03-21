El desamor no solo duele: en algunos casos, puede afectar directamente al corazón hasta provocar un fallo físico. El llamado síndrome de Takotsubo, conocido popularmente como “síndrome del corazón roto”, demuestra que el impacto emocional intenso puede traducirse en síntomas similares a un infarto.

El documental La ciencia del desamor, emitido en La Noche Temática, aborda este fenómeno a través del testimonio de especialistas como Jelena Ghadri y Christian Templin, autoridades en este trastorno cardíaco. Ambos explican que el síndrome puede confundirse fácilmente con un ataque al corazón, ya que presenta síntomas casi idénticos: “Son los mismos que en el clásico ataque al corazón. Dolor en el pecho, dificultad para respirar” .

“ Dolor en el pecho y dificultad para respirar“

Un corazón que deja de bombear: qué ocurre físicamente El síndrome de Takotsubo recibe su nombre de una trampa japonesa para pulpos cuya forma recuerda a la del corazón afectado. En estos casos, el órgano sufre una alteración temporal que impide que bombee la sangre con normalidad. Jelena Ghadri y Christian Templin, especialistas en el síndrome del corazón roto, muestran un Takotsubo utilizado para explicar porque recibe ese nombre RTVE Christian Templin, experto en cardiología, describe el efecto físico que produce: “La función del corazón está gravemente mermada” . Esto ocurre porque una parte del ventrículo deja de contraerse correctamente, mientras otra zona se vuelve hiperactiva, generando un desequilibrio en el bombeo. Aunque el cuadro puede parecer un infarto, las arterias coronarias no presentan obstrucciones. Sin embargo, el riesgo es real: en la fase aguda, el paciente puede llegar a morir si no recibe atención médica.

El impacto de las emociones en el cuerpo y la mente Una de las claves de este síndrome es la conexión directa entre el cerebro y el corazón. Según explican Ghadri i Templin, las regiones cerebrales que procesan el estrés emocional pueden enviar señales al corazón que alteran su funcionamiento. Este vínculo ayuda a entender por qué eventos como una ruptura, la pérdida de un ser querido o situaciones de estrés extremo pueden desencadenar el síndrome. En algunos casos documentados, incluso el duelo ha sido el detonante. Además, los estudios apuntan a que afecta mayoritariamente a mujeres, especialmente en edades avanzadas, aunque las causas exactas aún no están completamente definidas.