¿Es posible olvidar un desamor con ayuda de la ciencia? Investigadores trabajan ya en terapias que no eliminan los recuerdos, pero sí reducen su carga emocional, abriendo un debate sobre los límites entre aliviar el sufrimiento y alterar la experiencia humana.

En el documental La ciencia del desamor, emitido en La Noche Temática, el periodista Anthony Morgan explora estos avances junto a especialistas como Alain Brunet, doctor en Psicología y especialista en salud mental, reconocido por su investigación sobre el tratamiento del trauma emocional, que investiga tratamientos basados en la memoria. Según explica el propio Brunet, la clave no está en borrar el pasado, sino en modificar cómo lo sentimos: “No borramos los recuerdos. Lo que hacemos es atenuar la intensidad de los recuerdos” .

“ No borramos los recuerdos, solo su intensidad emocional“

Este enfoque se basa en el uso de propranolol, un medicamento utilizado desde hace décadas para tratar la hipertensión, que actúa sobre el proceso de reconsolidación de la memoria. Es decir, cuando un recuerdo se reactiva, el fármaco impide que vuelva a almacenarse con la misma carga emocional.

Una terapia contra el dolor del recuerdo El tratamiento se está probando en personas que han sufrido rupturas especialmente dolorosas. Los investigadores han detectado similitudes entre el desamor intenso y el trastorno de estrés postraumático, lo que ha abierto la puerta a aplicar técnicas similares. Una imagen cerebral muestra las regiones asociadas al amor romántico y al rechazo, vinculadas a los circuitos de recompensa y adicción RTVE Jean-Philippe, participante en uno de estos estudios, describe así su experiencia tras una ruptura: “Tenía pesadillas horribles en las que volvía a revivir la escena” . Durante años, el recuerdo seguía activando una respuesta emocional intensa. Sin embargo, tras varias sesiones con esta terapia, asegura haber notado un cambio significativo en su forma de recordar. “ Era como si tuviera estrés postraumático“ Según Brunet, los resultados apuntan a una mejora notable en algunos pacientes: “Es una pequeña revolución en psiquiatría” . El objetivo no es eliminar la historia personal, sino permitir que deje de interferir en la vida cotidiana.

¿Alivio del sufrimiento o pérdida de identidad? Más allá de su potencial clínico, estos avances plantean un dilema ético. ¿Debe la ciencia intervenir en experiencias tan humanas como el dolor emocional? En el documental, el propio Morgan lanza la pregunta al público: si existiera una “pastilla del olvido”, ¿la tomaríamos?. Las respuestas reflejan un debate abierto. Mientras algunos ven en estas terapias una oportunidad para evitar sufrimientos prolongados, otros defienden el valor del dolor como parte del aprendizaje vital. Desde el ámbito científico, la postura es más pragmática. Como subraya Brunet, hay situaciones en las que el sufrimiento deja de ser útil: “Pienso que hay un momento para el duelo. Y hay un momento para pasar página”.