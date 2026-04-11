El Parkinson más allá del temblor: la vida tras el diagnóstico y sus límites
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El diagnóstico de Parkinson marca un antes y un después en la vida de quienes lo reciben. El documental de La Noche Temática Mi Parkinson: más allá del diagnóstico sigue a varios pacientes en su día a día y retrata cómo una enfermedad progresiva e incurable altera la autonomía, el trabajo y las relaciones personales desde sus primeras fases.
El impacto inicial es común entre quienes la reciben. Juan Solano, que lleva cinco años conviviendo con la enfermedad, recuerda el instante en el que todo cambió tras acudir a consulta médica: “Fui al neurólogo y me dijo que tenía Parkinson”. A partir de ese momento se abre un proceso marcado por la incertidumbre y la progresión de los síntomas.
El Parkinson va mucho más allá del temblor. Puede afectar al movimiento, al habla o al pensamiento y provocar también alteraciones menos visibles que dificultan su comprensión incluso en el entorno cercano.
Vivir con la enfermedad
Verónica García-Hayes, diagnosticada a los 39 años, muestra cómo esa progresión impacta también en el entorno familiar. Lleva 12 años diagnosticada. Durante años logró disimular los síntomas, pero con el tiempo han ido haciéndose más evidentes, especialmente en su relación con su hija.
“ Es como llevar un traje de neopreno que te oprime y no puedes quitártelo“
La propia García-Hayes describe así la sensación física constante del Parkinson: “Es como llevar un traje de neopreno que te oprime y no puedes quitártelo”, una imagen que resume la rigidez y la limitación que provoca la enfermedad en el día a día.
Tratamientos: entre la medicación y la cirugía
El tratamiento habitual se basa en fármacos que ayudan a controlar los síntomas, especialmente en las primeras fases. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, su eficacia disminuye y aparecen efectos secundarios que obligan a ajustar continuamente la medicación.
En ese punto, algunos pacientes se plantean la cirugía. La estimulación cerebral profunda consiste en implantar electrodos en el cerebro para modular la actividad neuronal alterada. El neurocirujano Brian Kopell explica el procedimiento: “Podríamos decir que la estimulación cerebral profunda es un marcapasos del cerebro”.
La intervención no está exenta de riesgos. El propio especialista detalla posibles complicaciones como hemorragias, infecciones o la necesidad de repetir la operación si la colocación no es precisa. Aun así, puede mejorar de forma significativa los síntomas en algunos pacientes.
“ Podríamos decir que la estimulación cerebral profunda es un marcapasos del cerebro“
El acceso a este tratamiento, sin embargo, es limitado. Según se recoge en el documental, solo una pequeña parte de quienes podrían beneficiarse llega a someterse a la cirugía, en muchos casos por falta de información o por el miedo que genera la intervención.
Adaptarse a una enfermedad progresiva
Más allá de los tratamientos, el día a día con Parkinson implica una adaptación constante. Actividades cotidianas como caminar, hablar o mantener el equilibrio pueden convertirse en un desafío, especialmente en fases avanzadas.
El ejercicio físico aparece como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida. Los pacientes muestran cómo la actividad ayuda a mantener la movilidad y a reducir algunos síntomas, aunque no detiene la enfermedad.
En conjunto, el documental dibuja una realidad compleja: la de una enfermedad que no tiene cura y que obliga a replantear todos los aspectos de la vida. Desde el diagnóstico hasta las decisiones sobre tratamientos, cada etapa supone un nuevo ajuste en la forma de vivir y entender el futuro.