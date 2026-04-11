El Parkinson más allá del temblor: la vida tras el diagnóstico y sus límites

El diagnóstico de Parkinson marca un antes y un después en la vida de quienes lo reciben. El documental de La Noche Temática Mi Parkinson: más allá del diagnóstico sigue a varios pacientes en su día a día y retrata cómo una enfermedad progresiva e incurable altera la autonomía, el trabajo y las relaciones personales desde sus primeras fases.

El impacto inicial es común entre quienes la reciben. Juan Solano, que lleva cinco años conviviendo con la enfermedad, recuerda el instante en el que todo cambió tras acudir a consulta médica: “Fui al neurólogo y me dijo que tenía Parkinson”. A partir de ese momento se abre un proceso marcado por la incertidumbre y la progresión de los síntomas.

El Parkinson va mucho más allá del temblor. Puede afectar al movimiento, al habla o al pensamiento y provocar también alteraciones menos visibles que dificultan su comprensión incluso en el entorno cercano.

Vivir con la enfermedad Verónica García-Hayes, diagnosticada a los 39 años, muestra cómo esa progresión impacta también en el entorno familiar. Lleva 12 años diagnosticada. Durante años logró disimular los síntomas, pero con el tiempo han ido haciéndose más evidentes, especialmente en su relación con su hija. “ Es como llevar un traje de neopreno que te oprime y no puedes quitártelo“ La propia García-Hayes describe así la sensación física constante del Parkinson: “Es como llevar un traje de neopreno que te oprime y no puedes quitártelo”, una imagen que resume la rigidez y la limitación que provoca la enfermedad en el día a día.