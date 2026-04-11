Lolita pone voz a 'Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano' que se estrena en RTVE Play
- Uno de los objetivos del documental es remover conciencias y quitar prejuicios
- Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano ya está disponible en RTVE Play
"Descubrir la historia del pueblo gitano es dimensionar la arquitectura del racismo". Es solo una de las frases que Lolita Flores narra en Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano, un documental que ya puedes ver y disfrutar en RTVE Play.
Alfonso Sánchez es el director de un proyecto que se aproxima a la identidad gitana y que narra un largo proceso de conquista de derechos y lucha contra imágenes estereotipadas. 'Pendaripen' significa ‘historia’ en Romaní, y precisamente eso, contar la historia completa del pueblo gitano, muchas veces silenciada y desconocida, es el gran objetivo de este trabajo.
Con el guion de Eva Montoya, la voz de Lolita sirve de hilo conductor de una historia completa, con todos los puntos de vista, donde también se recogen testimonios de escritores, ensayistas, antropólogos, investigadores, abogados, políticos, activistas y artistas de esta etnia. No faltan tampoco los archivos históricos, imágenes y música original que muestran todas las dimensiones de lo vivido. "Una representación andaluza de bandoleros y mujeres apasionadas que niega la realidad de miseria a la que se enfrentaban sus representantes de carne y hueso", narra Lolita en un momento de la cinta.
"Orgullo de ser gitana"
Este documental se estrenó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en 2025. Allí, en algunas entrevistas con los medios, tanto el propio director Alfonso Sánchez como la narradora, Lolita Flores, pusieron en valor el poder que tiene contar y conocer la historia para quitar estigma. "Lo que no se conoce, se teme", afirma Lolita y añade que "Pendaripen me ha descubierto muchas historias de la historia de lucha de mi pueblo, que yo desconocía, y que me hace sentir un enorme orgullo por ser gitana".
En un peregrinaje desde la India, los gitanos llegaron hace más de 600 años a España, y lo hicieron por los Pirineos, y no por el sur, como se tiende a pensar en numerosas ocasiones. Alfonso Sánchez incide en que hay muchos clichés instaurados en la sociedad sobre los gitanos, y que uno de los grandes retos de este documental es agitar conciencias y eliminar todos esos prejuicios.
Una persecución silenciada
Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano relata, entre otras muchas cosas, una de las persecuciones que sufrió este pueblo por el hecho de ser gitano. Es la conocida como la gran redada o Prisión General de Gitanos del marqués de la Ensenada en 1749, que se llevó a cabo en España para lograr la extinción biológica de la etnia. Más de 12.000 personas fueron detenidas sin cargos ni juicio, separadas por sexos y sometidas a trabajos forzosos en arsenales, fábricas y minas.
La recogida de niños gitanos, apartados de sus familias para llevarlos a orfanatos, en 1673, y "arrancarles la mala semilla", es otro de los momentos a los que da voz este trabajo y que, generalmente, pasa desapercibido en los libros de historia. Muchos miembros de esta comunidad también desconocen todos estos hechos a los que se tuvieron que enfrentar sus antepasados.
Más documentales en RTVE Play
Además de Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano, en RTVE Play también tienes disponible el documental dirigido por Pilar Távora, La gran redada gitana. Historia de un genocidio. Otros grandes documentales que se estrenan en nuestra plataforma son: 'Tom Cruise, la última estrella de cine' y Jerte; vida salvaje en el valle de los cerezos.