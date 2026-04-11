Lolita pone voz a 'Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano' que se estrena en RTVE Play

"Descubrir la historia del pueblo gitano es dimensionar la arquitectura del racismo". Es solo una de las frases que Lolita Flores narra en Pendaripen. La historia silenciada del pueblo gitano, un documental que ya puedes ver y disfrutar en RTVE Play.

Alfonso Sánchez es el director de un proyecto que se aproxima a la identidad gitana y que narra un largo proceso de conquista de derechos y lucha contra imágenes estereotipadas. 'Pendaripen' significa ‘historia’ en Romaní, y precisamente eso, contar la historia completa del pueblo gitano, muchas veces silenciada y desconocida, es el gran objetivo de este trabajo.

Con el guion de Eva Montoya, la voz de Lolita sirve de hilo conductor de una historia completa, con todos los puntos de vista, donde también se recogen testimonios de escritores, ensayistas, antropólogos, investigadores, abogados, políticos, activistas y artistas de esta etnia. No faltan tampoco los archivos históricos, imágenes y música original que muestran todas las dimensiones de lo vivido. "Una representación andaluza de bandoleros y mujeres apasionadas que niega la realidad de miseria a la que se enfrentaban sus representantes de carne y hueso", narra Lolita en un momento de la cinta.

Fotograma de 'Pendaripen'

"Orgullo de ser gitana" Este documental se estrenó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en 2025. Allí, en algunas entrevistas con los medios, tanto el propio director Alfonso Sánchez como la narradora, Lolita Flores, pusieron en valor el poder que tiene contar y conocer la historia para quitar estigma. "Lo que no se conoce, se teme", afirma Lolita y añade que "Pendaripen me ha descubierto muchas historias de la historia de lucha de mi pueblo, que yo desconocía, y que me hace sentir un enorme orgullo por ser gitana". En un peregrinaje desde la India, los gitanos llegaron hace más de 600 años a España, y lo hicieron por los Pirineos, y no por el sur, como se tiende a pensar en numerosas ocasiones. Alfonso Sánchez incide en que hay muchos clichés instaurados en la sociedad sobre los gitanos, y que uno de los grandes retos de este documental es agitar conciencias y eliminar todos esos prejuicios. RTVE Play estrena 'La gran redada gitana. Historia de un genocidio', en el Día Internacional del Pueblo Gitano Daniel Borrego Escot