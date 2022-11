Michael J. Fox recibe el Oscar honorífico en una emotiva ceremonia

La Academia de Hollywood ha celebrado la 13ª edición de los Governors Awards en una emotiva gala que ha servido para condecorar a personalidades tan influyentes de la industria del cine como el actor Michael J. Fox y el cineasta Peter Weir.

Estos premios honoríficos, celebrados este año en el hotel Fairmont Century Plaza (Los Ángeles, Estados Unidos), también ha reconocido la trayectoria de la directora Euzhan Palcy y a la compositora Diane Warren.

La vuelta a un gran evento organizado por la Academia después de los últimos Óscar, que pasarán a la historia por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, han tenido como tónica general un ambiente muy emotivo en el que por momentos las lágrimas de emoción se mezclaron con los aplausos de los invitados a la ceremonia.

" No nos engañemos, es una putada que me lo diagnosticaran con 29 años . No aplaudáis, esto es así, son cosas que pasan y es sinónimo de estar vivos", ha explicado para acabar afirmando alegremente que "digan lo que digan, nadie podrá negar" que en los 80 fue "un actor muy famoso".

"Bueno, la canción "No Surrender" (Bruce Springsteen) siempre ha sido mi himno personal, así que ha sido fácil; no es para tanto", ha bromeado el actor al recoger este premio honorífico que adopta la misma forma de estatuilla que los Óscar convencionales.

"Toda tu obra aporta una gran humanidad, has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca; inspiración siempre. Además de talentoso, eres una gran persona ". Así ha presentado el actor Woody Harrelson al actor que interpretó a Marty McFly en la trilogía Regreso al futuro (1985).

Dos Oscar para dos grandes mujeres del cine

La 13ª edición de los Governors Awards también ha servido para ver cómo la Academia reconocía a la compositora californiana Diane Warren, nominada hasta en 13 ocasiones a los Óscar, y que por fin ha podido recoger su ansiada estatuilla.

"Mamá, por fin he encontrado a este hombre. Vamos a tener una magnífica vida juntos", comentó sobre el premio y añadió que no había perdido las 13 veces anteriores porque "ya fue una gran suerte que tantas películas fueran nominadas entre cientos de candidatas".

La cineasta Euzhan Palcy, primera mujer negra de la historia en dirigir una película para un gran estudio de Hollywood, ha sido la última en subirse al escenario y "celebrar" la victoria de una mayor apertura y diversidad en la industria.

"No tenía sentido que un color de piel determinara si podías hacer películas o no. Siento que en mi carrera he usado la cámara no para grabar, sino para curar heridas", dijo la directora natural de Martinica que llegó acompañada con jóvenes promesas del cine originarias de su país natal.

Tras la celebración de los Governors Awards, la Academia de Hollywood entra de lleno en la carrera hacia los Óscar 2023, cuyos nominados se anunciarán el próximo 24 de enero y su 95ª edición se celebrará el 12 de marzo.