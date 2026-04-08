Marga Martínez se une a 'Cosas de palacio' con Ibrahim Al Shami, Sabela Arán y Miren Arrieta

Tras el parón de Semana Santa, Cosas de palacio regresa a RTVE Play con una nueva entrega del videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje. En esta ocasión, Marga Martínez se une a Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán para confesar sus mayores secretos, con qué otro personaje intercambiarían los papeles... ¡y demuestran su talento oculto! ¿Quieres saber más sobre este episodio? ¡Te contamos dónde, cuándo y cómo verlo en la plataforma!

Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, regresan a los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami y Marga Martínez en este cuarto episodio de Cosas de Palacio. Los actores confiesan su mayor travesura, su pesadilla recurrente , con quién se intercambiarían el papel por un día, demuestran su talento oculto... Además, dan respuesta a las míticas preguntas: ¿pizza con piña o sin piña? ¿Dormir con calcetines o sin ellos? ¡No te pierdas un nuevo programa este jueves 9 de abril, a partir de las 19:30 horas en RTVE Play !

¿Qué pasó en los anteriores episodios?

Para el primer capítulo del videopodcast, Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visitaba a el plató de Valle Salvaje. Marcos Orengo y Elena Navarro, Martín y Pepa respectivamente, le dieron la bienvenida y, gracias a una misteriosa caja, los tres artistas charlaron sobre el trabajo del día a día de una serie diaria, los castings, la muerte de Feliciano... ¡Y mucho más! Además, los actores respondieron a las preguntas de la audiencia y se enfrentaron a en un divertido juego de época.

Una semana después, Guillermo Serrano se unía a los tres invitados anteriores en el segundo episodio. Los actores recordaron algunos momentazos detrás de las cámaras, así como sus trucos interpretativos. Reflexionaron sobre sus habilidades para el póker, sacaron de la caja dos objetos con mucha historia para sus personajes... y respondieron a las preguntas de la audiencia. Especialmente, a una que nos interesa bastante: ¿volverá Manuel a enamorarse? ¡No te pierdas la respuesta de Arturo García Sancho en Cosas de palacio!

Antes del parón de Semana Santa, Miren Arrieta y Sabela Arán, actrices de Valle Salvaje, visitaron por primera vez los platós de La Promesa para reunirse con Ibrahim Al Shami. Los actores nos descubrieron con quién les gustaría tener un romance en la ficción, qué significa para ellos trabajar en una serie diaria y sus mejores momentos en rodaje.

Además, se lanzaron a jugar al 'Yo nunca' confesando algunos de sus mayores secretos: ¿Han ido de resaca a trabajar? ¿Han robado algo de un set de rodaje? ¿Han tenido un sueño subido de tono con alguno de sus compañeros? ¡No te pierdas las locas respuestas de nuestros protagonistas!