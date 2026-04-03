Todas las historias que hay detrás de 'La túnica sagrada', la película que convertía al espectador en actor

Cinco nominaciones a los premios Oscar, entre ellos a Mejor película y Mejor actor. Richard Burton lo tenía difícil en 1954, ya que competía con Marlon Brando (por Julio César), Montgomery Cliff y Burt Lancaster (por De aquí a la eternidad) y William Holden ( por Stalag 17) que fue el actor que ganó.

La túnica sagrada reunió a actores tan conocidos como Richard Burton, Victor Mature, Jean Simmons, Michael Rennie y Jay Robinson que interpretan a Marcelo Galio, Demetrio, Diana, Pedro y Calígula.

Está basada en la novela de Lloyd C. Douglas, publicada en 1942, y la historia que cuenta se sitúa en Italia en el siglo I d.C., concretamente en la Roma de Tiberio. Marcelo Galio acude a una subasta de esclavos y encuentra a Diana, que está enamorada de él desde que eran niños. Ella ha ido a la subasta con Calígula, el sobrino y sucesor el emperador, del que ella es pupila. Marcelo y Calígula, enamorados de Diana, se enfrentan violentamente en la puja por el esclavo griego Demetrio.

Gana Marcelo y cuando Tiberio se entera le castiga a Marcelo enviándolo a Palestina en calidad de tribuno. Allí Poncio Pilato le ordena supervisar la crucifixión de Cristo antes de que parta para Capri. Marcelo se pasa el día bebiendo y jugando a los dados con los soldados. Con uno de ellos se apuesta la túnica de Cristo y la gana. Pero no sabe que el manto marcará trágicamente su destino.

Escena de 'La túnica sagrada' RTVE

Diez años de preparación La película, que dura 135 minutos, tardó diez años en prepararse. Costó 4,5 millones de dólares y contrató a cinco mil personas para el equipo artístico. No se rodó en Italia, lo más cerca que estuvo el equipo fue en La Pedriza, en Madrid. Hay que destacar el vestuario, realizado por Charles LeMaire, George Davis y Emile Santiago, un trabajo que se reconoció con el Oscar. La otra estatuilla que se llevó la película fue para el equipo de dirección artística. Ambos premios en la categoría de color: entre 1939 y 1966 (excepto 1957) la Academia dividías las categorías en color y blanco y negro. Todavía hoy asombra que la banda sonora no recibiera un Oscar, o al menos una nominación. Es una obra compuesta por Alfred Newman y la ejecutó la Orquesta Sinfónica de Hollywood. La banda sonora, de estilo religioso, destaca por su emotividad y los expertos destacan el 'Aleluya’, que Newman ya había utilizado en El Jorobado de Notre Dame y La canción de Bernadette, película con la que ganó un Oscar. A lo largo de su carrera obtuvo 45 nominaciones al Oscar (en 1940 fue nominado por dos películas) y lo ganó en nueve ocasiones. Solo John Williams logró superar el récord de nominaciones que tenía. Richard Burton y Jean Simmons RTVE

Richard Burton tiene su propia historia El actor británico dio tantos titulares a la prensa durante el rodaje de la película que podría hacerse una serie de televisión, u otra película. Hay certezas y rumores, y estos son algunos de los que recogieron los diarios. Burton era un reputado actor de teatro y debutó en el cine a lo grande: con su segunda película, Mi prima Raquel, logró una nominación al Oscar, la primera de siete. Y nunca lo ganó. La túnica sagrada fue su tercera película y le dio una enorme popularidad. Burton tenía 27 años cuando interpretó a Marcelo y fumaba compulsivamente. Se dice que sedujo a Jean Simmons y que su marido, Stewart Granger, se enteró y se plantó en el rodaje para amenazarle con una pistola. Fue lo de menos. Burton era ateo y se le acusó de no "implicarse" con la película. Las críticas se cebaron con su trabajo, tildado de "acartonado", por eso le sorprendió que le nominaran al Oscar. Con el paso del tiempo fue creciendo su animadversión hacia la película y en las entrevistas decía que era la peor que había rodado. "Me da ganas de vomitar", decía. Victor Mature RTVE

El baile de actores Se ha publicado que para interpretar a Marcelo se pensó en Lawrence Olivier y Tyrone Power y para ser Demetrio se pensó en Burt Lancaster. Otro de los nombres que sonó para la película fue Janet Leigh, la actriz podría haber sido Diana. Hay actores que no aparecen en los créditos. Cameron Mitchel es el actor que da voz a Cristo, pero el hombre que interpreta al personaje es Donald C. Klune, el segundo ayudante de dirección de Henry Koster, que fue quien lo escogió. Se cuenta que compaginó sus dos trabajos y que no se quitaba la ropa de su personaje para hacer sus otras labores. Además, comía solo en su camerino: el productor Frank Ross dijo que no era apropiado que el Señor comiera en el comedor que había en los estudios. Tampoco aparece en los créditos Harry Shearer, que interpreta a David, el amigo discapacitado de Jonathan, el niño al que Marcelo regala un burro. A Jonathan lo interpreta Nikolas Koster, el hijo del director.

¿Dónde esta Marilyn? Según contó un miembro del equipo de dirección de actores, Marilyn Monroe dice una frase en la película. Es cuando Marcelo regresa a Roma y habla con Diana. En ese momento una esclava los interrumpe y le dice a Marcelo: "El emperador te recibirá enseguida". Al parecer, la actriz que interpretó a la esclava no se presentó a la sesión de doblaje y Marilyn Monroe, que estaba en el estudio doblando una de sus películas, se prestó para hacerlo. RTVE

Rodada en CinemaScope El sistema CinemaScope comprimía la imagen rodada y la descomprimía durante la proyección, extendiéndola a un largo rectángulo con 2 veces y media más anchura que altura. Lo inventó Henry Chrétien y lo exprimió la Twentieth Century-Fox. Se dice que La túnica sagrada fue la primera película que Hollywood rodó en este sistema, pero en realidad fue Cómo casarse con un millonario. Lo que ocurrió es que la cinta de Marilyn Monroe se estrenó más tarde y ahí está el origen de la confusión. No es lo mismo ser la primera película "rodada" que "estrenada". Fue un sistema revolucionario y tuvo una enorme repercusión en Europa. Así lo contaba The New York Times el 1 de mayo de 1953: "La Túnica Sagrada, la primera película estrenada en CinemaScope, el sistema de lentes anamórficas para enormes pantallas de espejo mágico con sonido estereofónico, se considera la producción más ambiciosa de la historia de Hollywood y se filmó simultáneamente en color CinemaScope y color convencional. Por lo tanto, estará disponible para varios miles de pantallas panorámicas curvas en octubre, pero no para su estreno en el extranjero hasta que la pantalla esté disponible a nivel mundial". Y estuvo disponible. A España llegó en 1954, publicitada como "El espectáculo más esperado y más inesperado del siglo" que convertía al espectador en actor. El estreno fue en mayo de ese año, primero en Madrid y Barcelona, luego en ciudades como Sevilla y San Sebastián. Todas acogieron con alegría "el nuevo milagro de la cinematografía". Las actores que doblaron a Marcelo, Diana, Demetrio y Calígula son José Guardiola, Elsa Fábregas, Vicente Bañó y Antolín García. 'La túnica sagrada' RTVE

Una secuela en tiempo récord La película tiene una segunda parte, titulada Demetrio y los gladiadores que curiosamente se rodó antes del estreno de La túnica sagrada y se estrenó en Estados Unidos en 1954, el mismo año de su producción.