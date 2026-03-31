Nacho Pistacho expulsado en el estreno de MasterChef 14 con su ingrediente fetiche

MasterChef 14 no es una edición cualquiera. Desde que se hizo oficial la fecha de estreno, el 30 de marzo de 2026 estaba marcado en rojo en el calendario de todos los masterchefistas. Por primera vez, después de 38 ediciones, el jurado del talent de cocina más duro del mundo cambiaba. Y el debut de Delicious Martha, al lado de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, fue colosal, coronado con la elaboración de dos espectaculares postres. Si a eso le sumas la divertida selección final de aspirantes y la visita a Ourense para homenajear a los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano, te queda un estreno de lo más pintón. Pero hubo mucho más. Te lo contamos todo.

La noche arrancó con Pepe, Marta y Jordi esperando las propuestas de todos los candidatos que superaron las fases previas de casting. Miles de entusiastas de MasterChef volvieron a soñar con entrar en sus cocinas, pero sólo 16 lo consiguieron. De un total de 40, los jueces eligieron a los mejores para, una temporada más, sorprender con un casting heterogéneo que asegura pasión por la gastronomía, historias de superación, carácter, personalidad y ganas de disfrutar aprendiendo de los mejores chefs de nuestro país, empezando por Begoña Rodrigo, chef con estrella Michelin, que ayudó a los jueces durante los cocinados.

Una jugadora de póker profesional, un instructor de supervivencia, una enfermera desencantada con su profesión, una colaboradora de una ONG o las ganadoras de El Reto de MasterChef. Muchos perfiles han vuelto a pasar ante los jueces de MasterChef pero solo 16 ha sido los elegidos. Y ya es oficial. Vicente, Chambo, Nacho, Maggie, Carlota, Annie, Germán, Nacho Pistacho, Soko, Omar, Javi, Gema, Camilla, Paloma e Inma forman la nueva generación de MasterChef y uno de ellos será el sucesor o sucesora de Gabriela. ¿Ya tienes favorita/o?

Y lo que empezó con una felicidad extrema, pronto se transformó en nervios, responsabilidad... y conflictos. La primera prueba por equipos fue en la comarca de Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano. Los jueces fueron los encargados de hacer los dos grupos, con el siguiente resultado. Nacho capitaneó al equipo azul, con Chambo, Nacho Pistacho, Paloma, Soko, Gema, Omar y Germán como compañeros. Por su parte, Camilla lideró al equipo rojo con Pepe, Javier, Annie, Carlota, Vicente, Inma y Maggie en sus filas. El objetivo era preparar para 120 personas un menú confeccionado por los chefs Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, con una estrella Michelin.

Las tensiones no tardaron en llegar. Javier alzó la voz ante lo que él consideraba una desorganización de su equipo. Y apuntó directamente a la capitana: "Explícanos bien lo que tenemos que pesar. Cuántos gramos, a qué temperatura. Danos más información. Esto es el c*** de la Bernarda". Camilla se defendió haciéndole entender que era mejor que le fuera explicando cada paso poco a poco y no todo de golpe. Pero lejos de arreglarse, la discusión llegó a unos términos insospechados. Camilla se fue frontalmente contra Javier: "Delante de mí decís una cosa y cuando estáis solitos otra". Y en ese instante, el aspirante se expresó en unos términos por los que luego pidió perdón: "Es una macarra. Me está acusando de que te estamos haciendo una conspiración y no. Estoy hasta los c****** de la italiana, está rajando a muerte de mí".

Con este panorama por delante, la valoración prometía, y es que en paralelo a la discusión, el cocinado transcurrió con muchos errores pero con un resultado final mucho mejor de lo que cabría esperar. "Estoy satisfecha con los platos pero decepcionada con el poco compañerismo de alguno. Ha sido peor de lo esperado, pensé que mantendría mas la calma", concluyó Camilla. Después de todo, el equipo azul cometió más errores, alguno de ellos insalvable, y el equipo rojo celebró que se libraban de la primera prueba de eliminación. De vuelta a plató, la situación pareció mejorar con las disculpas de Javier. Pero Camilla consideró que no eran sinceras: "A mí las disculpas delante de los jueces para quedar bien no me valen. Hay que pedir perdón, sentirlo y demostrarlo. Prefiero mi estilo macarra a tu estilo falso y traidor".

El programa avanzó y en la última prueba de la noche llegó la primera caja misteriosa con un producto principal viral: el chocolate Dubai. Los delantales negros elaboraron su propia versión de esta tableta y un postre de libre elección. Todo bajo la atenta mirada de los invitados, Miguel Torres, duelista de MasterChef Celebrity 10, y el maestro repostero Jesús Quirós, reconocido como el mejor maestro chocolatero de España. En este momento, Pepe y Jordi desvelaron la sorpresa que tenían preparada para Marta y le anunciaron que le tocaba cocinar en esta prueba junto a los aspirantes. Delicious Martha aceptó, firmando dos increíbles dulces: una tableta de chocolate Dubai y un bizcocho relleno de chocolate Dubai. Sabor, estética y mucho cariño en su primer cocinado como jurado de MasterChef.

Volviendo a los aspirantes, sin ninguna duda, el resultado de Germán fue el mejor de la prueba y los jueces así se lo reconocieron. Especial mención tuvieron para Chambo. Su tableta y su brownie fueron un éxito y Pepe le regaló unas palabras que seguro nunca olvidará: "Eres un tipo listo. Has entendido la prueba a la perfección". El que tampoco olvidará lo sucedido es Nacho Pistacho, que después de contar su idilio con ese producto que incluso le da nombre, terminó siendo el peor de la prueba y fue el primer expulsado de la edición. Cabe recordar que Nacho es profesional de la industria del pistacho. Por un caprichos del destino, el ingrediente que forma parte de su día a día, le deja fuera de MasterChef.