MasterChef 14 | Javier y Camilla, el primer gran conflicto: "Eres una macarra"

En un único programa se ha comprobado que las personalidades de los aspirantes de MasterChef 14 no pueden ser más distintas. Es cierto que hay gente que ha conectado desde el primer minuto, pero en otros casos, parece que necesitarán más tiempo para entablar una relación cordial. Y cuando las situaciones de estrés aprietan, es mucho más fácil descontrolarse. Y el primer gran conflicto no ha tardado en llegar, con Javier y Camilla como protagonistas. Pero, ¿qué ha pasado? Te lo contamos.

En la visita a Ourense para homenajear a los cuerpos de bombero que participaron en la extinción de los incendios que arrasaron numerosas hectáreas en la zona, el reparto de equipos lo hicieron los jueces, con el siguiente resultado. Nacho capitaneó al equipo azul, con Chambo, Nacho Pistacho, Paloma, Soko, Gema, Omar y Germán como compañeros. Por su parte, Camilla lideró al equipo rojo con Pepe, Javier, Annie, Carlota, Vicente, Inma y Maggie en sus filas. Al conocer la noticia, la aspirante italiana lanzó un contundente mensaje a sus compañeros: "Necesito ser firme, una militar. Si os ofendeis es vuestro problema".

Y las tensiones no tardaron en llegar. Javier alzó la voz ante lo que él consideraba una desorganización de su equipo. Y apuntó directamente a la capitana: "Explícanos bien lo que tenemos que pesar. Cuántos gramos, a qué temperatura. Danos más información. Esto es el c*** de la Bernarda". Camilla se defendió haciéndole entender que era mejor que le fuera explicando cada paso poco a poco y no todo de golpe. Pero lejos de arreglarse, la discusión llegó a unos términos insospechados.

"Cuidado con lo que dices que yo también puedo insultar" Camilla se fue frontalmente contra Javier: "Delante de mí decís una cosa y cuando estáis solitos otra". Y en ese instante, el aspirante se expresó en unos términos por los que luego pidió perdón: "Es una macarra. Me está acusando de que te estamos haciendo una conspiración y no. Estoy hasta los c****** de la italiana, está rajando a muerte de mí". Pero lejos de intentar bajar el suflé, Camilla advirtió a su compañero: "Cuidado con lo que dices que yo también puedo insultar". 02.40 min Camilla a Javier, en el primer exterior de MasterChef 14: "Déjame hablar" Con este panorama por delante, la valoración prometía, y es que en paralelo a la discusión, el cocinado transcurrió con muchos errores pero con un resultado final mucho mejor de lo que cabría esperar. "Estoy satisfecha con los platos pero decepcionada con el poco compañerismo de alguno. Ha sido peor de lo esperado, pensé que mantendría mas la calma", concluyó Camilla. Después de todo, el equipo azul cometió más errores, alguno de ellos insalvable, y el equipo rojo celebró que se salvaban de la primera prueba de eliminación. Javier quiso tranquilizar la cosa, pidiéndole un abrazo a Camilla, que se lo dio pero con alguna que otra reticencia.