MasterChef 14 | Todos los secretos del postre más viral: el chocolate Dubai
- El chocolate Dubai, protagonista en la primera prueba de expulsión
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MasterChef sigue sorprendiendo en cada uno de los cocinados. Y para el primer reto de expulsión de la temporada 14 hemos puesto a prueba a los nuevos aspirantes con un producto de moda: el chocolate Dubai. ¿Quién no ha visto esta variedad de chocolate en cualquier supermercado? Sin duda, la mezcla de crema de pistachos y chocolate es una combinación ganadora. Pero no es lo mismo comprarlo, que cocinarlo. Y justo ahí residía el reto para los delantales negros.
Con Miguel Torres, ex futbolista y finalista de MasterChef Celebrity 10, como invitado, los aspirantes en peligro se encontraron con una caja misteriosa hecha de chocolate y tras romperla a martillazos, llegó el momento de saber en qué consistiría la prueba. Y así lo anunció Jordi Cruz: "Es un fenómeno culinario nacido en redes sociales. El chocolate Dubai es una tableta de chocolate rellena de crema de pistacho y crujiente de kataifi". Para los que todavía no estén familiarizados con este producto, es necesario explicar que la pasta kataifi es similar a fideos finos de trigo, que se mezcla con mantequilla para tostarlos ligeramente y agregarlo a la crema de pistacho.
El reto consistía en elaborar una tableta de chocolate Dubai y un postre libre con los ingredientes del mencionado producto. Jesús Quirós, mejor maestro pastelero de España, contó los secretos de La Rosa, su chocolatería en Alcázar de San Juan, para que los aspirantes encontraran inspiración.
¿Desabastecimiento de pistachos a consecuencia del chocolate Dubai?
Hace unos meses, encontrar pistacho en los supermercados se convirtió en una difícil tarea. Y allí donde sí tenían este producto, su precio era más elevado de lo normal. ¿Este desabastecimiento y encarecimiento del pistacho fue a consecuencia del boom del chocolate Dubai? Así se especuló con ello, pero por suerte, Nacho Pistacho, experto productor de este ingrediente, explicó lo sucedido: "No, no fue por culpa del chocolate Dubai, simplemente la climatología esa temporada no fue favorable al cultivo del pistacho y de ahí que bajaran las existencias".
Tras un reto apasionante, Germán fue el mejor de los delantales negros y fue el primero en subir a la galería. Por contra, y a pesar de su experiencia como productor de pistachos, Nacho Pistacho colgó el delantal al fallar tanto con la tableta como con el postre.