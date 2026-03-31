MasterChef 14 | Todos los secretos del postre más viral: el chocolate Dubai

MasterChef sigue sorprendiendo en cada uno de los cocinados. Y para el primer reto de expulsión de la temporada 14 hemos puesto a prueba a los nuevos aspirantes con un producto de moda: el chocolate Dubai. ¿Quién no ha visto esta variedad de chocolate en cualquier supermercado? Sin duda, la mezcla de crema de pistachos y chocolate es una combinación ganadora. Pero no es lo mismo comprarlo, que cocinarlo. Y justo ahí residía el reto para los delantales negros.

Con Miguel Torres, ex futbolista y finalista de MasterChef Celebrity 10, como invitado, los aspirantes en peligro se encontraron con una caja misteriosa hecha de chocolate y tras romperla a martillazos, llegó el momento de saber en qué consistiría la prueba. Y así lo anunció Jordi Cruz: "Es un fenómeno culinario nacido en redes sociales. El chocolate Dubai es una tableta de chocolate rellena de crema de pistacho y crujiente de kataifi". Para los que todavía no estén familiarizados con este producto, es necesario explicar que la pasta kataifi es similar a fideos finos de trigo, que se mezcla con mantequilla para tostarlos ligeramente y agregarlo a la crema de pistacho.

El reto consistía en elaborar una tableta de chocolate Dubai y un postre libre con los ingredientes del mencionado producto. Jesús Quirós, mejor maestro pastelero de España, contó los secretos de La Rosa, su chocolatería en Alcázar de San Juan, para que los aspirantes encontraran inspiración.