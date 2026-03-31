MasterChef 14 | El giro de Chambo: de casi quedarse fuera a sumar su primera gran valoración
- Chambo demostró inteligencia y actitud positiva en su primer reto de eliminación
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A veces, el destino nos pone a prueba, y después de rozar nuestros sueños con la punta de los dedos nos pide un esfuerzo extra para conseguir los objetivos, siempre con la amenaza de que todo se derrumbe. Y eso es lo que le pasó a Chambo en el estreno de MasterChef 14. De verse delante de los jueces con el voto favorable de Marta y Jordi, a pasar por un último cocinado definitivo, para terminar con el delantal blanco en el bolsillo y coronarse con una gran valoración en la prueba de eliminación. Chambo demostró que está preparado para dar su mejor versión también en los momentos de incertidumbre.
Después de superar los nervios iniciales, Chambo presentó su plato ante los jueces: "Paté de cabracho y vieira sobre tartar de vieira". Al catarlo, Marta y Jordi no tuvieron dudas: "Tienes potencial". Pero Pepe reconoció que le había faltado algo. "De momento cocinarás otra vez, tengo que salir de dudas", reconoció el chef de El Bohío al entregarle el delantal gris a Chambo. Pero el candidato tiró de optimismo y demostró muchas ganas: "Voy a ir a muerte a por el blanco, les voy a demostrar que puedo conseguirlo, voy a ir a tope".
El siguiente y último reto para formar parte de la nueva generación de MasterChef fue un ceviche. Y Chambo hizo un gran trabajo, pero los jueces optaron por la versión de Soko, que les encantó. Y cuando todo parecía perdido, Chambo tampoco perdió la sonrisa. Y en ese punto la situación dio un giro. "Es una pena no tener más delantales, porque su ceviche estaba muy rico", reconoció Pepe. Y ahí fue cuando se confirmó que MasterChef 14 arrancaría con 16 aspirantes y no 15. El chef salió de nuevo en busca de Chambo para entregarle el delantal blanco: "Lo mereces. Bienvenido".
"Eres un tipo listo. Has entendido la prueba"
En ese preciso instante, Chambo se prometió así mismo no desperdiciar esta oportunidad. Pero MasterChef es una batalla constante, una carrera de fondo en la que un mal paso te deja fuera. Y así lo vivió cuando tras una movida prueba por equipos, le tocó pasar por su primer reto de eliminación. Con el chocolate Dubai como protagonista, Chambo recibió su primera gran valoración. El aspirante demostró inteligencia y templanza y así se lo hicieron ver los jueces. Su tableta de chocolate y su brownie con mermelada de grosella cumplieron con las expectativas: "Eres un tipo listo. Has entendido la prueba. Hoy era una prueba para no irte y has cubierto el expediente lo mejor posible", destacó Pepe. Marta y Jordi se expresaron en la misma línea, pero el chef de ABaC le hizo ver que, a pesar de todo, no hay margen para relajarse: "Estamos empezando pero tened en cuenta que no se trata solo de salvarse, hay que destacar. Habéis venido a ganar, ¿no?".