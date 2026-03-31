Annie y el ejemplo de que MasterChef sigue cumpliendo sueños
- La aspirante conquistó a los jueces con su plato y con su historia de superación
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"Mi madre y yo veíamos siempre el programa, y ella falleció el pasado mes de septiembre. Y esto se lo dedico a ella". Así, con los ojos llenos de lágrimas, se presentó Annie ante los jueces de MasterChef 14. Sin perder un ápice de concentración en la elaboración del plato que podría abrirle la puerta a una nueva vida, la aspirante no se olvidó de su madre y fue a ella a quien le dedicó el delantal blanco que le convirtió en aspirante de pleno derecho. Pasan los años y MasterChef sigue cumpliendo sueños. Y eso se celebra.
Antes de presentar su creación ante los jueces, Annie miró al cielo y le hizo una promesa a la persona más importante de su vida: "Por fin estoy aquí, mamá. No sé si voy a entrar o no voy a entrar, pero que me lo voy a currar...eso sí que lo voy a hacer". Y no defraudó a nadie. Emocionada y ya delante de Pepe, Marta y Jordi, Annie explicó su procedencia: "Vengo de la La Rioja, aunque de sangre no lo soy porque soy adoptada y nací en Madrid, con dos días me llevaron a Calahorra y he crecido en una familia muy bonita, sin hermanos, o quién sabe, quizás tenga. Siempre en mi cabeza ha estado la cosa de que puedo ser niña robada".
Tras el inesperado testimonio, los jueces quisieron saber más de la profesión y el trabajo de Annie, y ella se sinceró totalmente y contó su historia de superación: "Tengo pareja y tengo dos hijos, que están muy contentos y me dicen que represente bien la cocina de mi madre. Mis padres tuvieron un restaurante durante 42 años. Pero mi padre tuvo una enfermedad y mi madre un accidente y con 19 años tuve que hacerme cargo del restaurante y con garra y con ganas saqué todo adelante".
"Me gusta tu discurso y tu plato"
Marta, también con lágrimas en los ojos, miró a Pepe y a Jordi, a los que la cara de Annie ya les sonaba. Y aquí vino la última sorpresa. Annie lleva años luchando por entrar en MasterChef, y estuvo cerca en el macrocasting celebrado en Madrid hace varias temporadas: "Jordi probó mi plato". Pero además de tener una historia de superación increíble y un discurso precioso, Annie sabía que el plato tenía que estar por encima de todo. Y tras la cata de las borrajas con almejas a la marinera, llegó el veredicto.
Para Pepe fue un sí: "Me gusta tu discurso, tus ganas y tu pasión y me gusta tu plato". Jordi tampoco tuvo dudas: "Qué ricas y qué verdes. Te doy un sí". Ahora quedaba saber la opinión de Marta, que sí tuvo alguna duda más respecto al plato. Y en este punto, el destino quiso que como en su vida, Annie tuviera que dar un paso más. Con el no de Marta confirmado, la casi aspirante recibió el delantal gris, que le permitió tener un nuevo cocinado para ganarse el blanco y formar parte del casting de MasterChef 14. Y lo hizo. Ya con el delantal oficial, Annie rompió a llorar y no tuvo dudas de a quién dedicárselo: "Mis padres estarán orgullosos. Yo creo que sí". Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Y Annie lo sabe.