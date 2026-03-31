Annie y el ejemplo de que MasterChef sigue cumpliendo sueños

"Mi madre y yo veíamos siempre el programa, y ella falleció el pasado mes de septiembre. Y esto se lo dedico a ella". Así, con los ojos llenos de lágrimas, se presentó Annie ante los jueces de MasterChef 14. Sin perder un ápice de concentración en la elaboración del plato que podría abrirle la puerta a una nueva vida, la aspirante no se olvidó de su madre y fue a ella a quien le dedicó el delantal blanco que le convirtió en aspirante de pleno derecho. Pasan los años y MasterChef sigue cumpliendo sueños. Y eso se celebra.

Antes de presentar su creación ante los jueces, Annie miró al cielo y le hizo una promesa a la persona más importante de su vida: "Por fin estoy aquí, mamá. No sé si voy a entrar o no voy a entrar, pero que me lo voy a currar...eso sí que lo voy a hacer". Y no defraudó a nadie. Emocionada y ya delante de Pepe, Marta y Jordi, Annie explicó su procedencia: "Vengo de la La Rioja, aunque de sangre no lo soy porque soy adoptada y nací en Madrid, con dos días me llevaron a Calahorra y he crecido en una familia muy bonita, sin hermanos, o quién sabe, quizás tenga. Siempre en mi cabeza ha estado la cosa de que puedo ser niña robada".

Tras el inesperado testimonio, los jueces quisieron saber más de la profesión y el trabajo de Annie, y ella se sinceró totalmente y contó su historia de superación: "Tengo pareja y tengo dos hijos, que están muy contentos y me dicen que represente bien la cocina de mi madre. Mis padres tuvieron un restaurante durante 42 años. Pero mi padre tuvo una enfermedad y mi madre un accidente y con 19 años tuve que hacerme cargo del restaurante y con garra y con ganas saqué todo adelante".