Cine de Semana Santa: dónde ver clásicos como 'Ben-Hur', 'La túnica sagrada', 'Los diez mandamientos'...

El cine de género bíblico e histórico es un clásico de cada Semana Santa. Ben-Hur arrasa en RTVE año tras año: en 2025 la vieron cerca de un millón de espectadores (929.000 espectadores y un 10,9% de cuota), haciendo de ella la película preferida por el público por encima de otras grandes producciones como Quo vadis? o Espartaco.

Existe un gusto, o una afición, a acercarse a los hechos bíblicos desde la ficción y muchas de las películas que se han inspirado en la Biblia o en la vida de Jesús han sido fenómenos de taquilla. Ahora, además, hay que sumar el fervor por la estética religiosa que crece en los jóvenes y que se traduce, en algunos casos, en una fuerte conexión con la espiritualidad, la fe y las creencias religiosas, mucho más allá del fenómeno Rosalía.

Charlton Heston en Ben-Hur RTVE

Charlton Heston, el rey de la Semana Santa Charlton Heston es un imán para los espectadores y un símbolo de la Semana Santa, por dos de los papeles más importantes de su carrera: en Ben-Hur (1959), es Judáh Ben-Hur, el aristócrata judío convertido en esclavo que busca redención. Y en Los diez mandamientos (1956) da vida a Moisés, el profeta que libera al pueblo hebreo. Ambos títulos fueron los más taquilleros en su año de estreno, a pesar de que competían con otros éxitos notables, como Gigante (1956), con Elisabeth Taylor y James Dean, o Con faldas y a lo loco (1959) con Jack Lemmon, Tony Curtis y Marylin Monroe. Ninguna de estas alcanzó las cifras de ambos filmes. Los diez mandamientos fue un éxito masivo que salvó a los estudios Paramount de una situación financiera crítica por la irrupción de la televisión. Ben-Hur arrasó en los premios Oscars de 1960. Ganó 11 estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Charlton Heston. Este récord de 11 premios Oscar sólo ha sido igualado posteriormente, no superado, por Titanic y El Señor de los Anillos: El retorno del Rey. Charlton Heston RTVE

Los diez mandamientos: Jueves Santo La 1 emite Los diez mandamientos (1956) un film de Cecil B. DeMille con Charlton Heston en el papel de Moisés y Yul Brynner como Ramsés II. Moisés, favorito de la familia del faraón, decide renunciar a su vida de privilegios para conducir a su pueblo, los hebreos esclavizados en Egipto, hacia la libertad. Los diez mandamientos. Jueves 2 de abril a las 15.45 horas en La 1 y RTVE Play.

Éxodus: Dioses y Reyes : Jueves Santo Ya por la noche llega Éxodus: Dioses y Reyes (2014), dirigida por Ridley Scott. Si bien es un superproducción de Hollywood, se rodó en España, en concreto en el desierto de Tabernas (Almería) y en la playa de Risco del Paso, en la isla canaria de Fuerteventura. Éxodus narra la vida de Moisés (Christian Bale), su desafío a Ramsés II (Joel Edgerton), la liberación de los esclavos y su huida a través de Egipto en busca de la Tierra Prometida. Exodus. Dioses y reyes. Jueves 2 de abril a las 22.55 horas en La 1 y RTVE Play. 'La túnica sagrada' RTVE

La túnica sagrada: Jueves Santo El segundo canal de RTVE proyecta La túnica sagrada (1953) una película de Henry Koster. El tribuno romano Marcelo Galio (Richard Burton) es enviado a Judea, donde supervisa la crucifixión de Jesús y gana su túnica en una apuesta. Cree que la prenda está maldita, embrujada y regresa a Palestina junto a su esclavo Demetrius (Victor Mature) para destruirla. Al contacto con la comunidad cristiana su escepticismo se transforma en fe religiosa. Marcelo vuelve a Roma y confiesa su nuevo credo al emperador Calígula (Jay Robinson) que lo condena a muerte. Marcelo Galio elige el martirio antes que renunciar a Cristo. La túnica sagrada. Jueves 2 de abril a las 22.00 horas en La 2 y RTVE Play.

Ben-Hur: Viernes Santo Si hay un clásico entre los clásicos de Semana Santa, a la altura de las torrijas de tu abuela, esa es Ben Hur (1959), dirigida por William Wyler y ganadora de 11 premios Óscar, cuenta la historia de Judáh Ben-Hur (Charlton Heston), hijo de una familia noble de Jerusalén y de su amigo Mesala (Stephen Boyd), tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Un accidente involuntario los convierte en enemigos. Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano. Mesala lo encarcela a él y a su familia. En el traslado a galeras donde debe cumplir condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él. Ben-Hur. Viernes 3 de abril a las 15.50 horas en La 1 y RTVE Play.