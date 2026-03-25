Doctoras de la Iglesia: místicas, visionarias y teólogas

El doctorado es el título otorgado por la Iglesia como máxima distinción de grandes personalidades cuyos escritos y enseñanzas han influido profundamente en la teología católica. De los 38 doctores actuales solo cuatro son mujeres: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Lisieux y Santa Hildegarda de Bingen. Todas realizaron importantes aportaciones a la literatura universal con sus textos y jugaron un papel destacado en el devenir social y político del tiempo que les tocó vivir.

Fue el papa Bonifacio VIII quien instauró el título de doctor en 1295, si bien la figura quedó definida más tarde y se codificó finalmente en el siglo XVIII a partir de los estudios del cardenal Lambertini, futuro Benedicto XIV.

El listado oficial comienza con San Agustín de Hipona y no se abre a las mujeres hasta que en 1970 el papa Pablo VI promueve los dos primeros doctorados femeninos. Primero, Santa Teresa de Jesús, responsable de la reforma del Carmelo en el siglo XVI. Apenas un mes después se uniría a la nómina Catalina de Siena, dominica terciaria del siglo XIV. Pasarán casi tres décadas hasta que, en 1997, Juan Pablo II proclame doctora de la Iglesia a la santa francesa Teresa de Lisieux, una joven carmelita descalza fallecida en 1897. Ya en 2012, el papa Benedicto XVI se acercó a la alemana Hildegarda de Bingen para promulgar su doctorado; esta polifacética abadesa benedictina que vivió en el siglo XII es hasta la fecha la última mujer en acceder al magisterio.

La Trinidad y la jerarquía angélica, dos de las ilustraciones de 'Scivias', obra cumbre de Santa Hildegarda de Bingen.

Otras personalidades religiosas se encuentran ahora mismo en estudio para su posible distinción, entre ellas la carmelita descalza Santa Teresa Benedicta de la Cruz, judía conversa nacida como Edith Stein. Esta destacada filósofa y alumna de Edmund Husserl murió en el campo de exterminio de Auschwitz en 1942.

El documental "Doctoras de la Iglesia: místicas, visionarias y teólogas", con guion de Ana Vega Toscano y diseño sonoro de Samuel Alarcón, se aproxima a estas figuras mediante un relato que sigue la cronología de sus respectivos nombramientos. Intervienen Silvia Mas, profesora del departamento de Historia de la Iglesia de la Pontificia Università della Santa Croce y editora del libro Doctoras de la Iglesia y patronas de Europa; Victoria Cirlot, catedrática de filología románica de la Universitat Pompeu Fabra, editora de Hildegard von Bingen en español y autora de La mirada interior. Mística femenina en la Edad Media; Josemi Lorenzo Arribas, doctor en historia medieval y especialista en monacato femenino; y José Carlos Martín, doctor en historia de la teología, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica y profesor del máster del Dicasterio de las Causas de los Santos.

Suenan también en el programa grabaciones históricas procedentes del Archivo RTVE que retratan cada proclamación.

Basílica de Santa Teresa de Lisieux, ubicada en la ciudad francesa homónima. Raimond Spekking (CC BY-SA 4.0)

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