RTVE presenta las novedades del Benidorm Fest 2027 y avanza el futuro de sus últimos ganadores

RTVE ha celebrado este martes una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las principales novedades del Benidorm Fest 2027 y ha avanzado qué pasos darán los ganadores de la anterior edición. A poco más de un mes y medio de la final en la que Tony Grox & LUCYCALYS resultaron triunfadores, el acto ha servido como punto de partida simbólico de la próxima edición del certamen alicantino, consolidado ya como una de las grandes plataformas de la música en España.

El director de TVE, Sergio Calderón, ha reafirmado la apuesta de RTVE por el Benidorm Fest que ha calificado como “el festival de la música española”: “Estamos comprometidos en seguir construyendo marca en la industria musical. No nos quedamos en una declaración de intenciones si no en hechos claros”.

En la misma línea, César Vallejo, director del Benidorm Fest, lo ha descrito como “la gran cita anual de la música. Queremos que los artistas encuentren aquí una oportunidad de exposición que no existe de otra forma en España”.

El director de TVE, Sergio Calderón, interviene en la rueda de prensa del Benidorm Fest 2027 celebrada esta mañana.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado los planes de futuro para el festival: “Ya estamos pensando en la próxima edición. Vamos a por todas con la apuesta de esta Casa, con toda su fuerza, para la sexta edición”.

Según Eizaguirre, RTVE hace un llamamiento a los artistas que están pensando unirse a la “familia” del Benidorm Fest para que sepan que hay muchas más iniciativas en torno al certamen: “Próximamente anunciaremos novedades sobre La Vuelta, bandas sonoras de películas… Estamos trabajando muy duro para que todos los que han apostado por este proyecto, pese a las dificultades, lo sigan haciendo con plena confianza”.

Plazo de envío de candidaturas

Entre las principales novedades anunciadas, RTVE ha confirmado el adelanto del plazo de envío de candidaturas para el Benidorm Fest 2027, que se abrirá del 6 de abril al 12 de julio, siendo esta la convocatoria más temprana hasta la fecha. El objetivo es facilitar una mayor participación y mejorar la planificación del proceso de selección.

Según César Vallejo, el equipo directivo es consciente de la “necesidad de seguir profesionalizando el Benidorm Fest con más tiempo de preparación. La mejora que se hizo en la quinta edición fue considerable y creemos que podemos seguir mejorando”. Uno de esos grandes cambios será en el sonido: “En las bases incorporaremos el uso de herramientas vocales, siempre que se acredite previamente la solvencia vocal de los artistas”.

María Eizaguirre ha añadido que RTVE quiere que, gracias al verano, los artistas tengan tiempo suficiente para poder trabajar de cara al Benidorm Fest. En ese sentido, Vallejo ha asegurado que el objetivo es “poder hablar mejor con todos los artistas, con todas las discográficas, tener más margen para buscar talento, buscar mejor y filtrar las canciones”.

Apuesta por lo que funciona

Otra de las líneas estratégicas confirmadas es la renovación del equipo de artístico, liderado por el director artístico Sergio Jaén, junto al coreógrafo Borja Rueda y el director visual Ari Levelä, entre otros profesionales. Este equipo continuará al frente del desarrollo escénico del festival.

“El gran balance que hacemos del Benidorm Fest 2026 refuerza nuestra apuesta por este equipo artístico que, junto a los grandes profesionales de RTVE, seguirá haciendo un gran trabajo. Es evidente que audiovisualmente ha habido un cambio enorme. Todos los que nos dedicamos a la televisión, y también a la industria musical, soñábamos con este nivel de producción”, ha valorado Calderón.

Asimismo, se ha anunciado la continuidad del campamento de composición, que celebrará su quinta edición tras consolidarse como una iniciativa clave para fomentar la creación musical colaborativa. Desde su puesta en marcha en 2023, este espacio ha dado lugar a diversas canciones que han formado parte del repertorio del festival, contribuyendo al desarrollo artístico de intérpretes y compositores.

Tony Grox & LUCYCALYS: A Miami con Tainy

Los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS, han repasado su trayectoria tras alzarse con el trofeo de la Sirenita y el Premio Univisión con su canción ‘T AMARÉ’.

El dúo ha compartido su entusiasmo ante los próximos proyectos internacionales, entre ellos, su viaje a Miami para desarrollar nuevas oportunidades profesionales en colaboración con Univisión. “Queremos contagiarnos de la buena energía de Miami. Nuestro deseo es que salga una canción muy bonita”, han asegurado con ilusión.

El presidente de Univisión, Ignacio Meyer, ha anunciado que Tony Grox & LUCYCALYS producirán un tema con Tainy. Considerado uno de los productores más exitosos de la música urbana y latina, ha producido temas para Bad Bunny, J Balvin o Daddy Yankee. Los ganadores del premio de Univisión se sentarán en el estudio con él para producir uno de los temas más importantes de su carrera. “Será el productor ejecutivo del nuevo sencillo de los artistas junto con Albert Hype y J. Rosa”, ha anunciado.

Tony Grox & LUCYCALYS han protagonizado un momento emocionante al enterarse de la noticia, ya que en numerosas ocasiones habían afirmado soñar con trabajar con Tainy en Miami. Su sueño se ha hecho realidad: “Estoy sin palabras. Hace dos años pude abrir un show de Tainy en Chiclana y fue increíble y le dije que algún día trabajaríamos juntos”, ha dicho Tony Grox, también productor musical con más de 10 años de trayectoria. “Es una locura, de corazón muchísimas gracias”, ha agradecido LUCYCALYS emocionada.

Para el director de TVE, esta colaboración es “un ejemplo más de la construcción de marca del Benidorm Fest y de nuestra estrategia a medio y largo plazo, que va avanzando con pasos firmes y constantes”.

Ignacio Meyer también ha contado cómo va a ser la promoción de los artistas españoles en Univisión: “Vamos a amplificar la canción ‘T AMARÉ’ con una gira por los principales programas de entretenimiento de la cadena en horario de máxima audiencia; en televisión y en radio”. Además, el presidente de Univisión ha confirmado la renovación del acuerdo entre la cadena estadounidense y RTVE para el próximo Benidorm Fest.

Tony Grox & LUCYCALYS y ASHA en la rueda de prensa del Benidorm Fest 2027 José Manuel Ortega Elgueta 74

ASHA: De Benidorm a Estocolmo

Durante el encuentro también se ha contado con la participación de ASHA, segunda clasificada del Benidorm Fest 2026 y ganadora del Premio Spotify. La artista ha compartido su experiencia tras el certamen y ha adelantado algunos de sus próximos proyectos, entre ellos la grabación de un Spotify Single en Estocolmo, prevista para el 14 de abril y 15 de abril.

“Ya he hablado con el equipo con el que voy a ir a Estocolmo y tengo muchas ganas. Justo ayer estuve trabajando en la canción hasta tarde para que salga genial en el estudio”, ha afirmado. También ha detallado que el tema que está preparando es “una canción que se compuso en Estocolmo, con productores suecos, hace muchos años y cuando vino esta oportunidad de Spotify pensé que por qué no revisitarla. La tenía guardada con el deseo de retomarla”.

En este contexto, la directora de Música para el Sur y Este de Europa de Spotify, Melanie Parejo, ha anunciado la renovación del acuerdo entre RTVE y la plataforma, que permitirá mantener este galardón en la próxima edición del festival: “¿Cómo no vamos a repetir el acuerdo? Para quienes estén pensando en presentarse, que recuerden que las reproducciones para los artistas que participaron en Benidorm Fest 2026 han aumentado de media un 30%”.

Sobre la grabación del Spotify Single con ASHA, Parejo ha añadido que la plataforma lo pondrá todo a disposición de la artista para que esta iniciativa salga lo mejor posible. “Solo os puedo decir que la canción que está preparando ASHA pinta muy bien”, ha concluido.