Chiqui Fernández se despide de 'Valle Salvaje': "Eva ha sido un desafío desde el principio"

Eva, que tantos buenos ratos nos ha dado en las cocinas de la Casa Grande, se marcha del valle en busca de un futuro mejor. Lo que más vamos a echar de menos, además de su tendencia al enredo y la autenticidad de su carácter, es lo buena persona que es: debajo de sus aspavientos y sus modales, Eva era todo corazón, y ayudaba a Pepa, Francisco, Martín y Amadeo con sus atenciones y sus consejos.

También vamos a echar de menos a Chiqui Fernández, que lo ha dado todo para interpretarla: "Eva ha sido un desafío desde el principio", cuenta la actriz tras rodar su última secuencia en 'Valle Salvaje': "Nunca me había pasado lo me ha pasado con ella: estaba deseando que me llegaran los guiones para saber qué iba a hacer".

Valiente, desafiante y llena de sorpresas Amadeo triste por la partida RTVE "Eva es un personaje que ha sorprendido al público y a mí, continuamente. Muy valiente, desafiante, nada sumisa", dice Chiqui. Algo que la ha hecho destacar en esta serie de época: "Todos los criados eran más bien sumisos y muy educados, pero ella siempre ha hablado igual; desde que entró hasta que se ha ido. Es un personaje muy auténtico". ¿Serían amigas Eva y Chiqui? "Me ha gustado mucho hacer Eva. Mucho, mucho, mucho. No sé si seríamos amigas, fíjate: creo que las dos somos demasiado directas", dice. Profundizando en el personaje, la actriz nos recuerda que Eva ha ido mucho más allá de lo que se puede pensar a simple vista, demostrando una gran capacidad de observación: "En realidad, Eva no se equivoca: ella adivinó que a don Julio lo habían asesinado, ha ido adivinándolo todo, pero su manera de ser ha hecho que no la quisieran creer".

El toque de comedia de 'Valle Salvaje' Hasta que llegaron los personajes de la cocina, la comedia brillaba por su ausencia en 'Valle Salvaje': un pequeño ajuste al que la audiencia tuvo que acostumbrarse y que todos hemos terminando agradeciendo, pues ofrecen alivio y buen rollo entre tanto misterio y tragedia. "Entramos como en otro mundo: haciendo comedia a saco en una serie donde no había comedia", recuerda la actriz, que reconoce que este registro también plantea algunos retos. "Lo mejor es la comedia que te llevas, porque te vas a tu casa muy arriba. Pero también te vas muy agotado porque cada vez que repites una escena tienes que estar con la energía arriba, la energía arriba, la energía arriba", dice.