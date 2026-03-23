Chiqui Fernández se despide de 'Valle Salvaje': "Eva ha sido un desafío desde el principio"
- La cocinera de la Casa Grande se va por la puerta grande en una escena muy emotiva
- No te pierdas 'Cosas de palacio', el podcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'
Eva, que tantos buenos ratos nos ha dado en las cocinas de la Casa Grande, se marcha del valle en busca de un futuro mejor. Lo que más vamos a echar de menos, además de su tendencia al enredo y la autenticidad de su carácter, es lo buena persona que es: debajo de sus aspavientos y sus modales, Eva era todo corazón, y ayudaba a Pepa, Francisco, Martín y Amadeo con sus atenciones y sus consejos.
También vamos a echar de menos a Chiqui Fernández, que lo ha dado todo para interpretarla: "Eva ha sido un desafío desde el principio", cuenta la actriz tras rodar su última secuencia en 'Valle Salvaje': "Nunca me había pasado lo me ha pasado con ella: estaba deseando que me llegaran los guiones para saber qué iba a hacer".
Valiente, desafiante y llena de sorpresas
"Eva es un personaje que ha sorprendido al público y a mí, continuamente. Muy valiente, desafiante, nada sumisa", dice Chiqui. Algo que la ha hecho destacar en esta serie de época: "Todos los criados eran más bien sumisos y muy educados, pero ella siempre ha hablado igual; desde que entró hasta que se ha ido. Es un personaje muy auténtico".
¿Serían amigas Eva y Chiqui? "Me ha gustado mucho hacer Eva. Mucho, mucho, mucho. No sé si seríamos amigas, fíjate: creo que las dos somos demasiado directas", dice.
Profundizando en el personaje, la actriz nos recuerda que Eva ha ido mucho más allá de lo que se puede pensar a simple vista, demostrando una gran capacidad de observación: "En realidad, Eva no se equivoca: ella adivinó que a don Julio lo habían asesinado, ha ido adivinándolo todo, pero su manera de ser ha hecho que no la quisieran creer".
El toque de comedia de 'Valle Salvaje'
Hasta que llegaron los personajes de la cocina, la comedia brillaba por su ausencia en 'Valle Salvaje': un pequeño ajuste al que la audiencia tuvo que acostumbrarse y que todos hemos terminando agradeciendo, pues ofrecen alivio y buen rollo entre tanto misterio y tragedia.
"Entramos como en otro mundo: haciendo comedia a saco en una serie donde no había comedia", recuerda la actriz, que reconoce que este registro también plantea algunos retos. "Lo mejor es la comedia que te llevas, porque te vas a tu casa muy arriba. Pero también te vas muy agotado porque cada vez que repites una escena tienes que estar con la energía arriba, la energía arriba, la energía arriba", dice.
La cocina se queda huérfana
Vamos a echar de menos a Eva y el sentimiento es mutuo: "Con quien más relación he tenido es con mi familia, la gente de la cocina, que es por la gente por la que Eva mata. Por ejemplo Elena, Pepita, ha sido también mi compañera de camerino. Ella entró más tarde y es la primera cosa que hace en televisión".
En este terreno, Chiqui es toda una veterana: "La televisión tiene algo que es muy fresco: vas haciendo con el personaje poco a poco. Es imposible que un personaje empiece de una manera y acabe igual. Porque en teatro tienes más tiempo para ensayar. Pero la televisión tiene algo de rapidez, de frescura, de reto, que no te lo da nada".
Además del reto de estudiar cada día, este tipo de serie conlleva una responsabilidad: "Hay gente que sigue la serie para la que es el momento de ilusión del día. Eso es una responsabilidad diaria que me parece muy importante".
Con el adiós de Eva, ella se queda muy satisfecha: "Yo tenía muchas ganas de hacer mi última secuencia con Vero [Verónica Sáenz, directora de Valle Salvaje], porque sé que le gusta mucho la comedia. Hemos conectado muy bien y ha hecho una salida muy digna, muy bonita, para Eva. Todos están llorando en su despedida, y ella dice 'venga, venga iros, iros'. Y cuando se va, se da la vuelta y se pone a llorar, para que nadie la vea".
Eso, para ella, retrata al personaje: "Este personaje tan duro y tan tal y tan cómico, pero tiene corazón. Lo que pasa es que no lo muestra".