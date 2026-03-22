Avance semanal de 'La Promesa' del 23 al 27 de marzo: ¿Está Ricardo implicado en la muerte de Ana?

¡Julieta está revolucionando el palacio de los Luján! Curro decidió aceptar su propuesta y, ahora, ayudará al hijo del marqués. Lo cierto es que a Manuel le encanta la idea y apoya a la joven desde el primer momento. Aunque Ciro no piensa lo mismo, ¿conseguirá que su esposa deje su nuevo puesto?

Leocadia, por su parte, no sabe qué hacer para que el mayordomo se aleje de una vez por todas de su hija Ángela. ¿Su último paso? Ha confesado a Cristóbal toda la verdad - supuestamente -: “Te mentí. No eres el padre de Ángela”. ¿Será esta la realidad o se tratará de un plan para conseguir su objetivo? Si quieres saber lo que va a pasar del 23 al 27 de marzo aquí te dejamos el avance de los episodios 799 al 803.

Avance del capítulo 799 del lunes 23 de marzo Cristóbal, conmocionado, se niega a creer a Leocadia respecto a la mentira de su paternidad y la acusa de actuar por celos de Teresa. Ella le advierte: deja en paz a Ángela. Mientras tanto, Alonso convence a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel. María Fernández y Carlo se reconcilian con la condición de que él no vuelva a aprovecharse de la generosidad del heredero del marquesado. Sin embargo, Manuel le cuenta a la doncella que ya está buscándoles una casa a petición de Carlo, lo que la enfurece de nuevo. Leocadia y Ángela también hacen las paces. La señora insiste en seguir negando que Cristóbal sea el padre de Ángela y, además, le pide que lo deje en paz. Teresa le confiesa a Cristóbal el miedo que le tiene a la señora de Figueroa... Ricardo y Santos, por su parte, fortalecen su relación padre-hijo. La víspera de la presentación en el Patronato, Martina está aterrada y Adriano le ofrece su apoyo incondicional. Finalmente, Alonso recibe una llamada de la Casa Real: enviarán un emisario a La Promesa para evaluar la restitución del título de Curro. La Promesa: Alonso convence a Ciro de que permita a Julieta trabajar para Manuel

Avance del capítulo 800 del martes 24 de marzo Martina llega al Patronato y es recibida con hostilidad por Doña Pilarcita. Justo cuando va a empezar su presentación técnica, ve aparecer a Adriano con Samuel, Petra y Simona para apoyarla. Motivada, abandona el discurso de Jacobo y habla desde el corazón, contando historias emotivas del refugio. Termina cediendo la palabra a sus acompañantes, quienes conmueven a los asistentes con sus testimonios. En La Promesa, Curro y Manuel se preocupan por la visita del emisario real. Alonso intenta, sin éxito, que Leocadia se posicione a favor de Curro. María Fernández, tras enterarse de que Carlo le pidió una casa a Manuel, lo confronta y le dice que ya no se siente segura a su lado... La tensión entre Ciro y Julieta persiste, mientras que la complicidad entre ella y Manuel no para de crecer. La familia Luján reacciona muy mal al saber que Martina cambió el discurso. Pía, planchando la ropa de Ricardo, encuentra en su bolsillo una octavilla del “As de Copas”, ¡el local donde trabajaba Ana! La Promesa: La presentación de Martina en el Patronato MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 801 del miércoles 25 de marzo María Fernández y Carlo discuten sobre el futuro de su bebé y la ayuda de Don Manuel para una casa. Ella piensa que él se aprovecha de la bondad del heredero del marquesado. Ángela sigue buscando la verdad sobre su padre, sospechando que su madre, Leocadia, le miente. La señora de Figueroa confiesa a Cristóbal la verdad: le hizo creer que era el padre de su hija para retenerlo, porque le quiere y sentía celos de Teresa. Martina enfrenta el enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y el servicio la apoyan. Manuel considera invertir con el Duque de Carril, lo que genera recelo en Alonso y un conflicto entre Ciro y Julieta por la dote de ella que él pretende invertir sin su aprobación... Cristóbal cuenta a Ricardo y Santos que la investigación del asesinato de Ana no va bien y será muy difícil que encuentren al asesino. Finalmente, llega el emisario real a La Promesa y Alonso sale nervioso a recibirlo. ¿Qué noticias traerá? La Promesa: Leocadia confiesa sus sentimientos a Cristóbal

Avance del capítulo 802 del jueves 26 de marzo Ciro y Julieta discuten sobre dinero: él se empeña en invertir en contra de la voluntad de ella que es quien aportó la dote al matrimonio. Alonso informa de que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro fue rechazada por un error de forma, ya que Manuel la envió en lugar de Curro... Este le pide a su padre que firmen ambos la nueva solicitud. Alonso consiente, pero a cambio de paciencia y cautela con el tema. María Fernández y Carlo siguen discutiendo a cuenta de la casa que Don Manuel les quiere pagar. Jacobo rechaza a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio, lo que molesta a la joven. Sin embargo, Adriano se ofrece a buscar al profesional. Curro le pregunta de forma frontal y sorpresiva a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia en el pasado. Ricardo intenta acercarse a Pía, pero ella lo confronta con una entrada que encontró en su ropa: era del lugar donde trabajaba su esposa. La pregunta es clara: ¿tuvo él algo que ver con la muerte de Ana? La Promesa: Rechazan la solicitud de Curro MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY