'The Imitation Game', la historia del genio que acortó la Segunda Guerra Mundial

Alan Turing fue uno de los grandes genios del siglo XX. Matemático, criptógrafo y padre de la informática moderna, lideró durante la Segunda Guerra Mundial el equipo que consiguió descifrar los códigos nazis generados por la máquina Enigma. Un logro clave que permitió a los Aliados anticipar ataques y que, según los expertos, acortó la guerra en al menos dos años, salvando millones de vidas. Su historia llegó al cine en 2014 con The Imitation Game (Descifrando Enigma), dirigida por Morten Tyldum y protagonizada por Benedict Cumberbatch, acompañado por Keira Knightley.

La película reconstruye el trabajo secreto que Turing desarrolló en Bletchley Park junto a un equipo de criptógrafos, lingüistas y expertos en lógica, en una carrera contrarreloj para descifrar un sistema considerado indescifrable. El film alterna esta etapa con episodios de su juventud y con su posterior persecución judicial, componiendo el retrato de un hombre brillante y profundamente complejo. Estrenada con éxito en el Festival de Toronto, la cinta obtuvo ocho nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo Mejor película y Mejor actor protagonista.

Benedict Cumberbatch y Keira Knightley protagonizan 'The Imitation Game'

Benedict Cumberbatch en The Imitation Game Benedict Cumberbatch sostiene el peso de la película con una interpretación intensa y llena de matices. El actor británico construye un Turing brillante pero socialmente aislado, capaz de transmitir inteligencia, vulnerabilidad y obstinación en cada escena. Su trabajo fue reconocido con nominaciones a los principales premios de la industria, consolidándolo como uno de los actores más destacados de su generación. A su lado, Keira Knightley encarna a la criptógrafa Joan Clarke, aportando solidez a un reparto que completa un equipo coral al servicio de la historia. Cartel de la película 'The Imitation Game (Descifrando Enigma)' Más allá del biopic clásico, la película introduce uno de los grandes dilemas de la guerra: el equipo de Turing no podía actuar ante todos los ataques que lograba descifrar. Hacerlo habría revelado a los nazis que su sistema había sido comprometido. Por ello, en ocasiones, se vieron obligados a dejar que algunos ataques ocurrieran para mantener el secreto, una decisión que plantea un profundo conflicto ético. Cultura en Rtve.es Tráiler de 'The imitation Game' (Descifrando Enigma) Ver ahora

¿Quién fue Alan Turing? Alan Turing fue un pionero de la computación y uno de los primeros en plantear la posibilidad de que las máquinas pudieran pensar. Su trabajo sentó las bases de los ordenadores actuales y de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras la guerra, su figura fue silenciada durante décadas debido al secreto militar que rodeó sus logros. "Este programa es alto secreto. La guerra ha terminado. Quemen todo", ordena el oficial Stewart Menzies. "¿Quemarlo? Esta guerra sí, pero habrá otras. Y ahora sabemos descifrar un código que todos creen indescifrable", responde Alan Turing. La decisión es tajante: desmontar las máquinas, hacerlas desaparecer y borrar cualquier rastro. "Ninguno de ustedes se ha conocido y nadie ha oído nunca la palabra Enigma", concluye el militar británico. En 1952, Alan Turing fue condenado en el Reino Unido por su homosexualidad, entonces considerada un delito. Para evitar la cárcel, aceptó someterse a castración química, un tratamiento que deterioró gravemente su salud. Dos años después, en 1954, murió tras ingerir cianuro. No fue hasta décadas más tarde cuando su figura comenzó a ser reivindicada: en 2009 el Gobierno británico pidió disculpas públicas y en 2013 recibió un indulto póstumo por parte de la reina Isabel II. Alan Turing / Benedict Cumberbatch The Imitation Game recupera su historia y rinde homenaje a un hombre decisivo para el curso de la historia contemporánea, cuyo legado científico cambió el mundo, pero cuya vida estuvo marcada por la incomprensión y la injusticia. The Imitation Game (Descifrando Enigma) Título original | The Imitation Game Año | 2014 Duración | 114 minutos País | Reino Unido Dirección | Morten Tyldum Reparto | Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong, Charles Dance Premios Oscar | Mejor guión adaptado. 8 nominaciones incluyendo mejor película