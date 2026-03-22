'La Roca' se reengancha al género de aventuras y no defrauda en 'Viaje al centro de la Tierra 2'

Si te gustan las películas de aventuras, en RTVE Play tienes disponible unas cuantas, y de las buenas. Una de ellas es Viaje al centro de la Tierra 2. La isla misteriosa. Está basada en la novela homónima de Julio Verne, y es la secuela de la película de 2008, Viaje al centro de la Tierra.

La cinta de 2012, dirigida por Brad Peyton, cuenta con un reparto de lujo comandado por Dwayne Johnson, 'La Roca', que sabe mejor que nadie lo que significa llegar a una isla perdida y encontrar con éxito el camino de salida. Además, Josh Hutcherson, que ya estuvo en la primera parte de la aventura, también interpreta a uno de los personajes principales en esta segunda entrega.

En Viaje al centro de la Tierra 2. La isla misteriosa, Sean Anderson (Josh Hutcherson) está obsesionado con buscar lugares mencionados en la novela de Julio Verne. Ya vivió una aventura fuera de lo normal con su tío Trevor Anderson (Brendan Fraser), y a partir de ahí no ha parado de buscar señales, hasta que le llega una. Sean recibe un mensaje codificado y se infiltra en una instalación satelital para recibirlo por completo. Ahora, con la ayuda de su padrastro Hank (Dwayne Johnson), descifra el mensaje que lo lleva al mapa que lo conduce a la misteriosa isla de Verne. Junto con Gabato y Kailani, Sean se embarca en una misión para encontrar a su abuelo, el legendario verniano Alexander (Michael Caine). Pero surgen problemas inesperados cuando Alexander comete un error que puede cambiarlo todo.

'Viaje al centro de la Tierra 2. La isla misteriosa'

Ciencia ficción en estado puro Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa se rodó en localizaciones de Oahu, Hawai, durante el otoño de 2010. La isla ofrecía muchas posibilidades, desde terrenos arenosos en la costa hasta montañas volcánicas. Uno de los grandes efectos especiales de la película tiene que ver con el altercado aéreo en el que los cinco aventureros, que van montados sobre abejas gigantes, son perseguidos por pájaros aun más grandes que pretenden devorarlos. Para crear estos 'animales' se idearon una serie de monturas denominadas bee bucks, que se podían manipular de forma realista. La conservación del entorno fue otra de las prioridades que se establecieron con el rodaje. De hecho, recrear la erupción del volcán que escupe oro fundido sobre los personajes resultó especialmente complicado para el equipo porque no se podían utilizar elementos contaminantes. Se optó, así, por el pan de oro, lo suficientemente puro para que resultara comestible y creíble. Según ha declarado en algunas entrevistas Brad Peyton, el director de la película, el objetivo es que cuando los espectadores vean Viaje al centro de la Tierra 2. La isla misteriosa perciban esa maravilla que se desprende de las aventuras narradas por Julio Verne. "Son el tipo de historias que hacían volar tu imaginación. Y rodar ahora una película basada en un libro de Julio Verne, e introducir al autor y sus ideas entre los jóvenes por primera vez resulta enormemente gratificante", declaraba.

Sin Brendan Fraser y con 'La Roca' El actor Brendan Fraser, que desempeñaba el papel principal en la primera película de Viaje a centro de la Tierra, se negó a participar en esta segunda parte a consecuencia de un desacuerdo con los productores. La causa principal, según algunas publicaciones, es que esta segunda parte no estuviera dirigida también por Eric Brevig, como pasó en la primera. Por su parte, 'La Roca' también había dicho que no participaría en producciones familiares de este tipo pero revocó su decisión para interpretar el papel de Hank en Viaje al centro de la Tierra 2. Es posible que el actor se hubiera encariñado con este género después de participar en películas como La montaña embrujada o Rompedientes. Pero Brendan Fraser y Dwayne Johnson han coincido otras veces en escena. Un ejemplo es El regreso de la momia, una película que se estrenó en 2001. 'Viaje al centro de la Tierra 2. La isla misteriosa'