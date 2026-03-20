La triste historia de Juan Arriaga, el Mozart español

La música clásica está llena de grandes nombres que suelen aparecer en las preguntas de ‘Saber y Ganar’. Por toda Europa hubo figuras destacadas en la composición y manejo de instrumentos, y España no fue una excepción. Uno de los más destacados es Juan Arriaga, el joven bilbaíno que acabó siendo apodado como el ‘Mozart español’ y que, desafortunadamente, se quedó como una prometedora estrella al fallecer prematuramente.

Un músico de talento precoz Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola nació el 27 de enero de 1806 en Bilbao, en la casa familiar. Hijo de Juan Simón de Arriaga, organista en la iglesia de Berriatua (Vizcaya) y de María Rosa Catalina de Balzola, fue el octavo de nueve hijos, de los cuales tan solo cinco llegaron a la edad adulta. La situación acomodada de la familia permitió que Juan pudiese desarrollar su talento musical en academias, y ya hay documentos fechados en 1817, es decir, cuando tenía 11 años, en los que se refleja su destreza al violín o como compositor con la obra ‘Nada y mucho’. Durante los años siguientes, llegarían la creación de otras obras como una marcha militar o himnos patrióticos, por ejemplo, aunque donde Juan Arriaga centró su atención fue en componer una ópera titulada ‘Los esclavos felices’, de cuyos más de 30 números tan solo se conservan cuatro. La prensa de la época ya reflejaba la calidad artística de este joven que aún no había cumplido los quince años de edad. La taberna del puerto La taberna del puerto - Arriaga y su variedad instrumental - 27/01/26 Escuchar audio

Etapa parisina A los 15 años, el músico es enviado a París para continuar con sus estudios en el conservatorio donde estudiará contrapunto, fuga y violín. Era tal su virtuosismo, que dos años después, en el curso 1823-1824, pasó de ser alumno a profesor ayudante. El propio director del centro, Luigi Cherubini, le dijo, al escuchar una de sus composiciones, “Eres la misma personificación de la música”. Además de las clases, Arriaga continuó con sus labores compositivas, como el arreglo para cuarteto de cuerda de las variaciones sobre el tema de “La Húngara” o “Thema de la Tirolesa”, o ‘Los tres cuartetos de cuerda’, obra dedicada a su padre fechada en 1823. También son destacadas otras piezas como una obertura pastoral, una misa y una sinfonía, además de diversas arias, quintetos, cantatas y dúos. Primera página del manuscrito de 'Nada y mucho'