'El arquitecto': la olvidada historia del creador del monumento "menos amado de París"

Desde la plaza de la Concordia se ve perfectamente mirando hacia los Campos Elíseos: al fondo, el Arco del Triunfo, y más allá, en perfecta alineación, otro: el Arco de la Défense. Una enorme estructura con forma de cubo blanco vacío reconocible en la ciudad más turística del mundo, pero a la que pocos visitantes se acercan y de la que incluso los empleados del distrito financiero de la Défense, que caminan a diario a su lado, desconocen la atípica historia de su arquitecto, el danés Johan Otto von Spreckelsen.

El cineasta francés Stéphane Demoustier (La chica del brazalete) ha recreado la peculiar intrahistoria del edificio en El arquitecto, presentada el año pasado en Cannes y ganadora de dos premios Cesar (mejores efectos visuales y mejor dirección artística). Pese a pasar ya los 50 años, Von Spreckelsen era un completo desconocido cuando ganó un concurso internacional faraónico impulsado por el gobierno del socialista François Mitterrand (Michel Fau, en la película) al que se presentaron más de 400 propuestas anónimas. Su ‘cubo’ sedujo al jurado, pero la sorpresa fue mayúscula al descubrir que su arquitecto apenas había levantado una iglesia y su propia vivienda.

“El desconocimiento continúa. Todo el mundo sabe quién hizo la pirámide del Louvre o la Biblioteca François Mitterrand, pero nadie sabe quién hizo el cubo: lo que más me sorprendió es que tampoco lo saben en Dinamarca”, explica Demoustier, que subraya el edificio es un emblema menospreciado. “Es poco amado quizá porque el barrio, la Défense, tampoco es muy querido por los parisinos. Todo el mundo lo conoce porque se ve desde lejos, pero no hay lazos afectivos”.

Claes Bang (The square) da vida a Von Spreckelsen, Sidse Babett Knudsen (Borgen) a su mujer y el cineasta canadiense Xavier Dolan al urbanista gubernamental que supervisa la construcción (papel por el que también fue nominado al Cesar). El arquitecto es, en esencia un retrato de la integridad artística llevada sus límites. Von Spreckelsen no admite ninguna variación de un proyecto que considera la obra de su vida, pero al que, dado su simbología y presupuesto, muchos quieren meter mano.

Demoustier, que admite que hay un paralelismo entre arquitecto y cineasta, opina que hay algo de contumacia en confundir integridad con intransigencia. “La película habla de cómo llevar la idea a la realidad. En mi opinión, la idea no debe ser un absoluto inmutable. Al contrario, la realidad aporta combustible y la hace crecer. Es un proceso”, opina.

En su caso, fue el descubrimiento de las ingentes imágenes de archivo sobre la construcción. “Muchas se convirtieron en planos de la película y todo se volvió un proceso creativo colectivo”, explica sobre los efectos premiados en los Cesar. “Un colectivo que me ayudó a construir ‘mi gran arco’ y me permite parecer más inteligente de lo que soy”.

Imagen de 'El arquitecto'. AGAT FILMS, LE PACTE