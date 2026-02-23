La trágica muerte de Ritchie Valens, el autor de 'La Bamba'

En plena celebración de los programas de los ‘Magníficos’, Saber y Ganar goza de unas pruebas especiales y otras que ya son conocidas por el gran público. Es precisamente en una de estas, en la ‘Pregunta Caliente’, una de las favoritas de la audiencia, donde se ha recordado la figura de Ritchie Valens, el joven artista representante del rock and roll chicano que no pudo brillar más allá de ‘La Bamba’ debido a su trágica y prematura muerte.

De temporero a estrella musical La de Richard Valenzuela, nombre real de Ritchie Valens, es una historia que podría pertenecer al guion de cualquier película. Hijo de inmigrantes mexicanos, nació el 13 de mayo de 1941 en Pacoima, en California, en el seno de una familia muy humilde. Sus condiciones de vida rozaban la pobreza, por lo que desde pequeño, trabajó como temporero en el campo, cosechando y recogiendo fruta. Ya en la infancia demostró interés por la música, estando muy influenciado por los sonidos regionales mexicanos, el blues, el rock and roll y la guitarra flamenca. Dominó la guitarra, la trompeta y la batería, y ya a los 16 años entró a formar parte de un grupo llamado The Silhouettes con el que actuaba en fiestas y celebraciones locales. Su talento comenzó a hacerle famoso en la zona y se ganó el apodo del ‘Little Richard regional’. Un ejecutivo discográfico lo escuchó y se lo llevó a Hollywood para grabar su primer disco. Le recomendó cambiar su nombre y convertirlo en Ritchie Valens para penetrar mejor en la audiencia de habla inglesa. Sus canciones funcionaron bien pero fue con ‘La Bamba’, incluida en su segundo álbum, con la que se convirtió en una estrella. ““

La moneda que eligió su destino A principios de 1959, el artista participaba en la gira ‘Winter Dance Party’ donde compartía cartel con otras grandes figuras del rock and roll como Buddy Holly y Big Popper. En pleno tour, la calefacción del autobús en el que viajaban se estropeó. Holly propuso alquilar una avioneta para llegar cuanto antes a su siguiente destino y descansar cómodamente en una cama. Tenía sitio para dos músicos más y Ritchie Valens, que tenía diecisiete años, se ganó su puesto apostando con una moneda a cara o cruz con la figura del rockabilly Tommy Allsup. La avioneta salió el 3 de febrero de 1959 de madrugada, pilotada por un joven inexperto de 21 años, en mitad de una gran tormenta de nieve. En ella viajaban Holly, Valens y Big Popper. Poco después de arrancar, a tan solo 8 kilómetros de distancia, el artefacto se estrelló. No hubo ningún superviviente. Este terrible accidente que acabó las vidas de cuatro jóvenes que no habían cumplido la treintena inspiró la canción de Don McLean ‘American Pie’, un tema que habla de “El día en que la música murió” y que han versionado diversos artistas, entre ellos Madonna. Por lo que se refiere al legado de Ritchie Valens, siempre será recordado por ‘La Bamba’ y por ser pionero del rock and roll en español, influyendo a grandes artistas como Los Lobos o Carlos Santana. Quererse mucho con Carlos Santana, Barry White y Low Roar