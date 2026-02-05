Nueva nominación para los guionistas de ‘Saber y Ganar’

El equipo de ‘Saber y Ganar’ está de enhorabuena. A pocos días de que el programa presentado por Jordi Hurtado celebre su 29º aniversario en antena, siendo el concurso más longevo de la historia de la televisión en España, el equipo de guionistas recibe una nueva nominación en los premios organizados por el Sindicato de Guionistas de España por su impecable trabajo. ¡Felicidades!

Nominados en los premios ALMA… ¡Y ya van cinco veces! El equipo de guion de ‘Saber y Ganar’ recibe, por quinto año consecutivo, la nominación al Premio al Mejor guion de programa, categoría en la que compiten con otro de los programas de la casa, ‘Cifras y Letras’. Recordemos que nuestros guionistas se han llevado a casa tres veces este galardón, algo que consolida la calidad del trabajo que hacen. Los integrantes de esta parte indispensable del equipo son Pepa Maymó, Lourdes Alegre, Aram Bonmatí, Arnau Creus, Carmen Fernández, Jesús Martínez, Ramón Micó, Marc Montañés, Marina Ortuño, Albert París, Marisa Pérez, Mireia Pou, Júlia Puig y Mireia Uribesalgo. Una representación de ellos estará en la gala de entrega de los Premios ALMA 2026 el próximo 26 de marzo, una ceremonia que se celebrará en los Cines Capitol de Madrid.

Nuevas temáticas y nuevas pruebas Como los espectadores de ‘Saber y Ganar’ ya saben, desde el pasado mes de septiembre se han producido cambios en la dinámica del programa. Y es que Jordi Hurtado, la cara visible durante casi tres décadas, ha dejado de presentar la edición del fin de semana del concurso y esa labor ha caído en manos del gallego Rodrigo Vázquez, a quien ya habíamos visto en ‘El Cazador’ de RTVE, a quien acompaña la periodista vinculada a la cadena Núria Ramírez. Rodrigo Vázquez y Jordi Hurtado RTVE De esta manera, los fines de semana han adoptado un nuevo carácter algo más festivo, aunque las pruebas siguen siendo igual de rigurosas y de alto nivel. De hecho, se han introducido nuevas dinámicas como la ‘Zona de Riesgo’ que provoca que uno de los equipos pierda a uno de sus integrantes durante la parte final del sábado. El domingo deberá ganarse su reincorporación superando una batería de preguntas que determinarán en qué momento puede volver a jugar. La responsable de esta nueva modalidad es Anaïs Schaaff, quien ha pasado a dirigir ‘Saber y Ganar’ fin de semana, aportando su experiencia profesional como guionista para el diseño de esta nueva fórmula. De igual manera que en los programas diarios, dirigidos por Abigail Schaaff tras el fallecimiento del creador del formato, Sergi Schaaff, el equipo de guion es fundamental para el desarrollo de los retos que se plantean, sobre todo con las preguntas de la ‘Zona de Riesgo’, mucho más extensas que otras, y con las dos grandes pruebas del domingo: el ‘Doble Reto’ y el ‘Doble Gran Minuto’. ““

Un equipo heterogéneo y muy entregado Los y las guionistas de ‘Saber y Ganar’ forman un equipo amplio, de gustos y estilos variados que permiten que las preguntas toquen todo tipo de temáticas: desde Física a Literatura, pasando por Historia, Ciencia, Cine, Arte, Geografía y Música, entre otras. También es destacable la diferencia de edad que hay en el equipo: los hay que están en su veintena, otros en los treinta, en los cuarenta y también en los cincuenta. De esta manera, se cubre un rango amplio de temáticas que cubren los intereses de varias generaciones y hacen posible que en una misma prueba puedan convivir artistas como Bach y Beethoven con Bad Bunny o Rosalía. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? “Cada guionista se encarga de una prueba y colabora con las otras”, explica Mireia Uribesalgo, una de las guionistas más veteranas. Aunque, como añade Mireia Pou, quien también lleva años tras las preguntas de ‘Saber y Ganar’, “no nos peleamos por las pruebas, al revés, las subastamos. Por ejemplo, si se ha anunciado el Premio Nobel de Literatura, se habla entre todos y se adjudica”. En el caso de Aram Creus, ha estado una década encargándose de la 'Pregunta Caliente', una de las pocas pruebas que están desde el inicio de emisiones y de las más queridas por el público. "Encendía el PC y me preguntaba qué había pasado en el mundo que fuese interesante y sobre qué tema me apetecía leer ese día. '¿Cuántas variedades de mandarinas hay?', '¿Cómo es el interior de Júpiter?', comenta el guionista, quien ahora es responsable del 'Reto' y de 'Enredo de letras'. ““