Â¡Empiezan los especiales navideÃ±os de 'Saber y Ganar'!

La Navidad ha llegado al plató de ‘Saber y Ganar’ y, por tercer año consecutivo, el programa se transforma para recibir a estudiantes de 4º de la ESO de institutos españoles. Estos especiales, que se emitirán en La 2 desde el 24 de diciembre, Nochebuena, hasta el 6 de enero, el día de Reyes, contarán con alumnas y alumnos de 16 centros de enseñanza secundaria.

Estudiantes de todo el país La convocatoria para participar en los especiales navideños de ‘Saber y Ganar’ ha sido todo un éxito. De los casi 100 vídeos recibidos por la productora del programa, Produccions Quart, 14 han sido los centros seleccionados para participar en estos programas tan singulares. Los institutos y colegios son los siguientes: IES Los Moriscos de Hornachos, Badajoz; Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia; IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real; IES Condes de Saldaña de Palencia; Colegio Escolapias Sotillo de Logroño; IES Maestro D.José Jurado Espada, de El Rubio, Sevilla; IES Pazo da Mercè de As Neves, Pontevedra; IES Francisco Figueras Pacheco de Alicante; Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat, Lleida; IES El Palmeral de Vera, Almería; Colegio Cooperativa El Salvador - Barreda/Torrelavega, Cantabria; IES Pirineos de Jaca, Huesca; IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, Asturias; y el IES El Escorial, de El Escorial, Madrid. ““

Pruebas de todo tipo Cada uno de los equipos, formado por tres alumnos del colegio en cuestión, participará en ‘Saber y Ganar’ durante dos jornadas. En la primera de ellas, donde también se emitirán los vídeos que enviaron para ser elegidos, comenzarán enfrentándose a una ‘Batería de Sabios’, luego se las verán con ‘Nombre oculto’ y también tendrán que jugar a ‘Deletrear’ al revés, entre otras. En la segunda jornada, ya con algo más de experiencia en lo que es estar en un plató de televisión, los jóvenes seguirán jugando y este año, como novedad, participarán en ‘Descubriendo’. Como colofón, todos pasarán por las grandes pruebas tanto del programa diario como del de fin de semana: ‘El Reto’ y el ‘Doble Gran Minuto’. Una de las pruebas de 'Saber y Ganar' en los programas especiales de Navidad.