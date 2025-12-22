'Saber y Ganar' celebra la Navidad con estudiantes de toda España

Un año más, 'Saber y Ganar', el concurso presentado por Jordi Hurtado, invita a jóvenes estudiantes a participar en sus tradicionales especiales de Navidad. Unos programas muy familiares y entrañables que llenarán de ilusión, conocimiento y espíritu navideño las sobremesas de estas fiestas.

Del miércoles 24 de diciembre hasta el martes 6 de enero, La 2 emitirá los especiales navideños de 'Saber y Ganar', en los que los protagonistas serán estudiantes que cursan 4º de ESO y que provienen de 14 centros educativos distintos.

Los institutos y colegios invitados abarcan gran parte de la geografía española: IES Los Moriscos de Hornachos, Badajoz; Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia; IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real; IES Condes de Saldaña de Palencia; Colegio Escolapias Sotillo de Logroño; IES Maestro D.José Jurado Espada, de El Rubio, Sevilla; IES Pazo da Mercè de As Neves, Pontevedra; IES Francisco Figueras Pacheco de Alicante; Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat, Lleida; IES El Palmeral de Vera, Almería; Colegio Cooperativa El Salvador - Barreda/Torrelavega, Cantabria; IES Pirineos de Jaca, Huesca; IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, Asturias; y el IES El Escorial, de El Escorial, Madrid.

Cada equipo formado por tres alumnos del mismo centro participará en dos programas frente a otros dos equipos. Estos jóvenes concursantes se enfrentarán a pruebas como 'Batería de Sabios', 'Nombre Oculto', 'Deletree al revés', 'Siguiendo la Pista', 'No os paséis', 'Triatlón', 'Reto', y 'Doble Gran Minuto'. Además, en esta edición, se ha incorporado la prueba 'Descubriendo'. El premio que consigan lo podrán destinar a financiar actividades o brindar recursos para su centro y alumnado.

'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España. Está dirigido por Abigail Schaaff y Anaïs Schaaff, y presentado por Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, junto a Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Núria Ramírez. Creado por Sergi Schaaff, el programa se emite de lunes a domingo en la sobremesa de La 2.