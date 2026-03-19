De Antonio Alcántara a Rafael: los padres que siempre recordaremos de las series de RTVE Play

Si tenemos que hablar de padres en las series de televisión, seguramente, el primero que te venga a la memoria sea Antonio Alcántara. Este personaje estuvo más de 20 años formando parte de Cuéntame cómo paso haciendo de progenitor de Inés, Toni, Carlos y María. Un padre muy estricto, un soñador, y que siempre ha querido entender a los incomprendidos de sus hijos. En cambio, aunque es el más recordado, no es el único que nos ha marcado en televisión. Para celebrar el día del padre, en RTVE Play hemos hecho una selección de personajes que fueron papás en las ficciones de La 1. ¿Te acordarás de todos?

Imanol Arias lleva más de 20 años interpretando a Antonio Alcántara, patriarca de 'Cuéntame cómo pasó'

Fernando Hidalgo, Ana y los 7 Los Hidalgo no eran una familia cualquiera. Siete niños eran los hijos de Fernando Hidalgo, dueño de un banquero interpretado por Roberto Álvarez en Ana y los 7. Tras la muerte de su mujer, busca desesperado una niñera que pueda estar con sus hijos mientras él está en las oficinas del banco. A pesar de eso, es un padre que se preocupa por ellos, interesándose por sus estudios y su futuro. Roberto Álvarez interpretaba en 'Ana y los siete' a Fernando Hidalgo, un banquero con 7 hijos

Gonzalo de Montalvo, Águila Roja Si ya es difícil ser padre de un niño de 10 años que acaba de perder a su madre, más complicado es todavía ser su héroe favorito y que el pequeño no descubra la verdadera identidad. David Janner sabe lo que es al dar vida tanto a Gonzalo de Montalvo, maestro de la villa, como al Águila Roja, el héroe de Alonso. David Janner hacía de padre y héroe en 'Águila Roja'

Vicente Cortázar, Gran Reserva En Gran Reserva, Emilio Gutiérrez Caba es el duro patriarca de los Cortázar, una familia de bodegueros riojanos que están enfrentados a los Reverte. Don Vicente, padre de los Pablo, Miguel, Emma, Raúl y Carlos, es un hombre al que todos tienen miedo, y es que es capaz de cualquier cosa con tal de mantener unida a su familia. Emilio Gutiérrez Caba daba vida a Vicente Cortázar, el patriarca de esta familia en 'Gran Reserva'

Fernando de Aragón, Isabel Ser padre y rey no es tarea fácil. La educación de tus hijos es tan importante como los asuntos del reino, y si no que se lo digan a Rodolfo Sancho. El actor dio vida a Fernando de Aragón, el católico. Casado con Isabel de Castilla, tuvieron 5 hijos que sobrevivieron al parto: Isabel, Juan, Juana, Catalina y María. Dulce siempre con sus vástagos, según fueron creciendo, fue más duro con ellos, y entre los mejores momentos que vimos en la serie Isabel está cuando ve morir a su heredero, y enfrentamiento a su propia hija, Juana, al creer que está loca. Fernando de Aragón (Rodolfo Sancho) tuvo 5 hijos con Isabel

Jacobo Salgado, Los misterios de Laura Menos atento con sus hijos era Jacobo Salgado, el padre de los dos gemelos de Los misterios de Laura. El personaje, interpretado por Fernando Guillén Cuervo, era un superior de Laura, su ex mujer y detective de policía en la misma comisaría en la que trabaja. Ella compagina su trabajo como policía a la vez que su labor como madre. En cambio, Jacobo es más despistado respecto a los asuntos de sus hijos, Javier y Carlos. Fernando Guillén Cuervo era Jacobo, el padre de los dos gemelos de 'Los misterios de Laura'

Ángel, A las 11 en casa Más preocupado por sus hijos está Antonio Resines en el papel de Ángel, el padre de A las 11 en casa. En esta serie de finales de los años 80, Ángel siempre está pendiente de las necesidades de Luis, Lucía y Álex, eso sí, siempre que su ex mujer se lo permite y no le pide trabajo in extremis. Antonio Resines era Ángel, padre de tres hijos junto a Ana Obregón en 'A las 11 en casa'

Alonso de Luján, La Promesa El último que hemos conocido en la pequeña pantalla es Alonso, padre de Catalina, Manuel, Leonor y el desaparecido Tomás en La Promesa. Manuel Regueiro es el encargado de dar vida al marqués de Lujan, un hombre que quiere a sus hijos por encima de todo. Ha llorado la muerte de su primogénito y sabe ponerse en la piel de su ahora heredero, pero siempre intenta guiarle con consejos que mejorarán el bienestar económico de la familia. Y no solo eso... ¡también es el padre de Curro! Además, desde hace casi un año, hay un padre más en La Promesa, Adriano, que tras la marcha de Catalina está ejerciendo de padre y madre cuando de los mellizos Rafaella y Andrés. Manuel Regueiro es el padre de Catalina, Manuel y Leonor en 'La Promesa'