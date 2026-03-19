De Antonio Alcántara a Rafael: los padres que siempre recordaremos de las series de RTVE Play
- ¿Te acuerdas de quién era padre Fernando Hidalgo? ¿Y Gonzalo de Montalvo?
- Hacemos un repaso por los padres más recordados de las series de RTVE Play
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Si tenemos que hablar de padres en las series de televisión, seguramente, el primero que te venga a la memoria sea Antonio Alcántara. Este personaje estuvo más de 20 años formando parte de Cuéntame cómo paso haciendo de progenitor de Inés, Toni, Carlos y María. Un padre muy estricto, un soñador, y que siempre ha querido entender a los incomprendidos de sus hijos. En cambio, aunque es el más recordado, no es el único que nos ha marcado en televisión. Para celebrar el día del padre, en RTVE Play hemos hecho una selección de personajes que fueron papás en las ficciones de La 1. ¿Te acordarás de todos?
Fernando Hidalgo, Ana y los 7
Los Hidalgo no eran una familia cualquiera. Siete niños eran los hijos de Fernando Hidalgo, dueño de un banquero interpretado por Roberto Álvarez en Ana y los 7. Tras la muerte de su mujer, busca desesperado una niñera que pueda estar con sus hijos mientras él está en las oficinas del banco. A pesar de eso, es un padre que se preocupa por ellos, interesándose por sus estudios y su futuro.
Gonzalo de Montalvo, Águila Roja
Si ya es difícil ser padre de un niño de 10 años que acaba de perder a su madre, más complicado es todavía ser su héroe favorito y que el pequeño no descubra la verdadera identidad. David Janner sabe lo que es al dar vida tanto a Gonzalo de Montalvo, maestro de la villa, como al Águila Roja, el héroe de Alonso.
Vicente Cortázar, Gran Reserva
En Gran Reserva, Emilio Gutiérrez Caba es el duro patriarca de los Cortázar, una familia de bodegueros riojanos que están enfrentados a los Reverte. Don Vicente, padre de los Pablo, Miguel, Emma, Raúl y Carlos, es un hombre al que todos tienen miedo, y es que es capaz de cualquier cosa con tal de mantener unida a su familia.
Fernando de Aragón, Isabel
Ser padre y rey no es tarea fácil. La educación de tus hijos es tan importante como los asuntos del reino, y si no que se lo digan a Rodolfo Sancho. El actor dio vida a Fernando de Aragón, el católico. Casado con Isabel de Castilla, tuvieron 5 hijos que sobrevivieron al parto: Isabel, Juan, Juana, Catalina y María. Dulce siempre con sus vástagos, según fueron creciendo, fue más duro con ellos, y entre los mejores momentos que vimos en la serie Isabel está cuando ve morir a su heredero, y enfrentamiento a su propia hija, Juana, al creer que está loca.
Jacobo Salgado, Los misterios de Laura
Menos atento con sus hijos era Jacobo Salgado, el padre de los dos gemelos de Los misterios de Laura. El personaje, interpretado por Fernando Guillén Cuervo, era un superior de Laura, su ex mujer y detective de policía en la misma comisaría en la que trabaja. Ella compagina su trabajo como policía a la vez que su labor como madre. En cambio, Jacobo es más despistado respecto a los asuntos de sus hijos, Javier y Carlos.
Ángel, A las 11 en casa
Más preocupado por sus hijos está Antonio Resines en el papel de Ángel, el padre de A las 11 en casa. En esta serie de finales de los años 80, Ángel siempre está pendiente de las necesidades de Luis, Lucía y Álex, eso sí, siempre que su ex mujer se lo permite y no le pide trabajo in extremis.
Alonso de Luján, La Promesa
El último que hemos conocido en la pequeña pantalla es Alonso, padre de Catalina, Manuel, Leonor y el desaparecido Tomás en La Promesa. Manuel Regueiro es el encargado de dar vida al marqués de Lujan, un hombre que quiere a sus hijos por encima de todo. Ha llorado la muerte de su primogénito y sabe ponerse en la piel de su ahora heredero, pero siempre intenta guiarle con consejos que mejorarán el bienestar económico de la familia. Y no solo eso... ¡también es el padre de Curro! Además, desde hace casi un año, hay un padre más en La Promesa, Adriano, que tras la marcha de Catalina está ejerciendo de padre y madre cuando de los mellizos Rafaella y Andrés.
Rafael, el nuevo padrazo de Valle Salvaje
En Valle Salvaje, la nueva serie de éxito de La 1 también tiene una gran presencia la figura del padre. José Luis, el duque emérito, es el patriarca de una gran estirpe: Julio, Rafael, Irene y Alejo. También descubrió tiempo después que también tenía un vástago fuera del matrimonio, Gaspar, el hijo de Victoria. Pero si alguien está ejercicio de padrazo en el valle ese es Rafael.
Tras la muerte de Adriana, la pequeña María solo le tiene a él, y el Gálvez de Aguirre se está encargando personalmente de los cuidados de su niña, incluso desatendiendo sus responsabilidades como nuevo duque de Valle Salvaje.