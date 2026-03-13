Eva Soriano reivindica el fracaso como motor de su carrera: "He generado comedia alrededor de la precariedad"

La cómica y presentadora Eva Soriano ha visitado Al margen de todo de Dani Rovira, donde ha repasado su trayectoria profesional y ha reflexionado sobre cómo el fracaso y la precariedad han marcado su estilo de comedia.

Durante la entrevista, Soriano ha hablado de su actual rutina de sueño al frente del programa de radio Cuerpos especiales, que le obliga a madrugar a diario. La humorista ha explicado que ha perfeccionado un sistema para levantarse y estar lista en apenas quince minutos con el objetivo de dormir el máximo tiempo posible: “A mí me gusta dormir”. Ha asegurado que no entiende a quienes se levantan a las 5:30 de la mañana por gusto y les ha mandado un mensaje en tono humorístico: “Moríos”.

Antes de dedicarse a la comedia, Soriano estudió canto y trabajó en orquestas, una etapa que Dani Rovira recordó mostrando imágenes de aquellos años. Además, intentó abrirse camino en concursos musicales como Operación Triunfo o Factor X, aunque sin éxito. Lejos de considerarlo algo negativo, la humorista asegura que esas experiencias han sido fundamentales en su carrera: “He creado una personalidad alrededor del fracaso”.

“Soy quien soy gracias a las veces que fracasé”, ha afirmado durante la entrevista. Según ha explicado, asumir esos fracasos fue precisamente lo que la llevó a abrazar la comedia. En este sentido, ha cuestionado el mensaje de que “si quieres, puedes”, defendiendo que muchas veces los objetivos no se alcanzan, pero el proceso puede conducir a nuevos caminos. Su estilo se ha adaptado a la persona que es ahora, generando una comedia basada en distintos tipos de precariedad: “sueñil, personal, laboral o sexual”.

23.52 min Al margen de todo - Eva Soriano es una disfrutona

A propuesta de Rovira, la invitada interpretó y bailó sobre una base de reguetón un poema del escritor Nicolás Fernández de Moratín, una actuación que terminó con el público de pie y el propio presentador sumándose al baile.

El presentador ha asegurado que es una de las personas que conoce con “más morro”, recordando algunos momentos en los que la cómica se ha colado en situaciones inesperadas, como cuando terminó cantando “Devuélveme la vida” junto a Antonio Orozco en uno de sus conciertos o bailando con Chayanne durante una actuación en España.

Una actitud que, según la propia humorista, responde a su forma de entender la vida: hacer las cosas “por la trama”, es decir, vivir las experiencias al máximo y sin arrepentirse. Además, según ha explicado, muchas de esas vivencias terminan convirtiéndose en material para sus monólogos, ya que su trabajo consiste precisamente en transformar esas historias en comedia: “Si no lo vivo, no lo puedo contar; y si no lo puedo contar, no puedo ganar dinero”.

Algunos de sus compañeros del programa de radio también han aprovechado para sacar varios “trapos sucios” de la cómica. Dani Piqueras, guionista en su programa de radio, ha bromeado sobre el café que prepara: “Es repugnante”; mientras que Nacho García ha señalado la dificultad para acertar con los regalos de cumpleaños y que es “excesivamente competitiva”. Soriano ha reconocido entre risas que ambas son ciertas y, precisamente por esa competitividad, ha recogido el guante cuando Rovira le ha propuesto retarla a un piedra, papel o tijera. La cómica se ha impuesto finalmente en la partida, arbitrada por Piqueras. Como premio, ha recibido un lote de tazas con logotipos de programas de TVE.

Oficios que no valoramos lo suficiente Tras ser recibido con un cálido aplauso al entrar al plató de Al margen de todo, Dani Rovira ha celebrado lo gratificante que resulta trabajar en un lugar donde te aplauden incluso antes de empezar y ha reivindicado que otras profesiones también merecerían ese reconocimiento: ha mencionado a dentistas ―salvo “uno de cada diez que está en contra de todo”―, a quienes escriben manuales de instrucciones y a los profesionales del propio equipo del programa. 04.32 min Al margen de todo - Hay trabajos que no se valoran lo suficiente

Patricia Espejo quiere tatuarse La cómica Patricia Espejo ha regresado al programa para compartir su particular crisis de los 40 y pedir consejo sobre cómo afrontarla. Ha considerado hacerse un tatuaje, aunque ha reconocido no encontrar todavía nada con lo que sentirse conectada toda la vida. Espejo ha ironizado sobre la moda de marcarse frases como “Carpe Diem” y no vivir consecuentemente a su significado y ha mostrado ejemplos de tatuajes fallidos para quitarse las ganas de hacerse uno. 09.05 min Al margen de todo - Patricia Espejo se quiere tatuar

Lo duro que es ser metalero El reportero Dani Fez se ha desplazado hasta un concierto del grupo de heavy metal “Avatar”. Durante el reportaje ha entrevistado a los integrantes de la banda, quienes le han enseñado a gritar como un auténtico metalero, y ha conversado con varios fans para conocer de cerca su pasión por este estilo. El asturiano se ha integrado plenamente: se ha pintado la cara y se ha puesto una peluca para lucir una melena rockera acorde con el ambiente del concierto. 05.55 min Al margen de todo - Lo de Dani Fez es muy heavy

Anabel Alonso y La mujer rota La actriz Anabel Alonso ha visitado el programa para repasar sus 40 años de profesión: una carrera que, según ha reconocido, sigue agradeciendo especialmente, “porque lo difícil en este país es que continúen llamándote para trabajar”. Durante la entrevista ha recordado los inicios de su vocación, su paso por proyectos televisivos junto a grandes referentes y su actual reto teatral como protagonista de La mujer rota, de Simone de Beauvoir, una obra dramática con la que explora nuevas facetas interpretativas. También ha hablado de su experiencia como madre, que ha definido como “un regalo inesperado”. 16.00 min Al margen de todo - Anabel Alonso y "La mujer rota"

“Tiene cara de…”, por Xavi Daura Para Xavi Daura hay una obsesión por inventar cosas nuevas y ha mostrado su indignación por la aparición de robots humanoides que se pasean entre la gente. Según ha bromeado, estos robots ni siquiera tienen cara, lo que le impide jugar con ellos a uno de los juegos que hace en sus shows, “Tiene cara de…”. El cómico catalán ha aprovechado para enseñarle el funcionamiento a Dani Rovira, imaginando de qué “tienen cara” algunos famosos como Luis Tosar, Ester Expósito o Jacon Elordi. 11.37 min Al margen de todo - Xavi Daura "tiene cara de…"