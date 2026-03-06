Lolita y Elena Furiase se emocionan al recordar 'Flores para Antonio': "Con el Goya de Alba Flores se ha cerrado un ciclo familiar”

El segundo programa de Al margen de todo ha tenido como invitadas a Lolita Flores y Elena Furiase. Dani Rovira las ha recibido asegurando que estar con ellas “es como estar en familia”. Durante la conversación han recordado el reciente éxito de la película documental Flores para Antonio, protagonizada por Alba Flores, que ha conseguido el Premio Goya a la mejor canción original. Lolita ha explicado que el reconocimiento le ha emocionado especialmente. La canción empezó a escribirla Alba cuando era pequeña junto a su padre, Antonio Flores. Para Elena, el premio ha supuesto cerrar un ciclo familiar: “Mi tío le escribió a Alba, a su hija, y ahora ella le dedica esa canción a su padre”.

Madre e hija también han reflexionado sobre lo que ha significado crecer dentro de una de las sagas más queridas de la cultura española. Lolita ha asegurado que nunca lo ha vivido como una carga, sino como una herencia afectiva: “He heredado el cariño que se le tenía a mi madre”. Por su parte, Elena ha reconocido que durante la infancia sí llegó a rechazar en parte el mundo de la fama. La actriz ha explicado que en aquella época la privacidad de los menores estaba menos protegida que hoy. Lolita ha admitido que parte de esa exposición fue responsabilidad suya, aunque su hija la ha defendido señalando que eran otros tiempos y comparando las antiguas exclusivas en revistas con lo que ahora ocurre en las redes sociales.

También han hablado del teatro. Lolita lleva tres años representando a Poncia, inspirada en La casa de Bernarda Alba. Según Elena, al verla en escena aparecen gestos que le recuerdan a la gran Lola Flores. La entrevista ha dejado un momento más personal cuando Dani Rovira le ha preguntado a Lolita por su faceta de abuela. “Es lo que más me gusta”, ha confesado la artista. “Nunca pensé que querría a mis nietos tanto como a mis hijos”.

21.52 min Al margen de todo - Lolita y Elena Furiase, una entrevista muy familiar

“¿Cómo voy a ser infantil si soy Superlópez?” El cómico malagueño ha comenzado el programa entre aplausos del público y ha bromeado sobre la crítica que recibió de RTVE por tener un humor “infantil”. Rovira ha respondido con ironía asegurando que no escuchó bien esos comentarios porque estaba en su columpio y ha seguido bromeando con el tema: “¿Cómo voy a ser yo infantil si soy Superlópez?”. Ha asegurado que, para responder a esas críticas, intentaría subir el nivel intelectual con una charla sobre epistemología animal y, seguidamente, ha encadenado varios chascarrillos sobre animales: “Quería hablaros de los cangrejos, pero no quería pillarme los dedos”, “me sugirieron hablar de insectos, pero no quise, por si las moscas” o “de las vacas prefiero no decir ni mu”. El arranque ha culminado con una apuesta: encestar una pelota de baloncesto para asegurar una gran audiencia. Tras lograrlo, el público lo ha celebrado y Rovira ha rematado con humor: “Tiembla, Broncano”

Rimas patateras con Carlos Areces: “Mecano Effect” Carlos Areces se ha estrenado como colaborador con una sección dedicada a las llamadas “rimas patateras” en canciones populares, aquellas que resultan forzadas y demasiado evidentes. El actor ha puesto como referente varias letras del grupo Mecano: “No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York” o “Hawái, Bombai, son de lo que no hay”; lo que le ha llevado a bautizar el fenómeno como “Mecano Effect”. A partir de ahí, ha analizado algunas canciones conocidas, como “La camisa negra” de Juanes, “Es por tu amor” de Modestia Aparte o “Chupi, chupi” de Osmani García. 09.09 min Al margen de todo - Rimas patateras con Carlos Areces: "Mecano Effect"

En Vigo no para de llover El reportero Daniel Fez se ha desplazado hasta Vigo para hablar de un fenómeno poco habitual: la ciudad ha encadenado 60 días consecutivos de lluvia. En el reportaje, Fez ha conversado con varios vecinos y también con el alcalde, Abel Caballero, que ha bromeado con la situación asegurando que en Vigo “controlan la lluvia” e incluso podrían detenerla por decreto. 06.49 min Al margen de todo - Daniel Fez en Vigo, un reportaje pasado por agua

“Hecho con IA”, segunda parte Albert Pla ha continuado con su sección dedicada a la inteligencia artificial, presentando una nueva cabecera y reflexionando con Dani Rovira sobre el impacto de esta tecnología en el cine. El músico ha ironizado sobre el miedo a que la IA quite trabajo a los artistas. Después ha recreado una conversación ficticia entre un productor y un actor para mostrar cómo podrían cambiar los rodajes en el futuro. La sección ha concluido con la continuación de la serie protagonizada por dos avatares de Rovira y Pla, que había quedado a medias la semana anterior. 10.18 min Al margen de todo - Albert Pla: "No necesitamos la IA para ser más tontos todavía"

Ana Milán y Anabel Vázquez se tiran a la piscina Las segundas invitadas de la noche fueron Ana Milán y Anabel Vázquez, una amistad nacida de pequeñas coincidencias que se ha consolidado con el tiempo. Vázquez habló de su libro sobre piscinas y explicó su fascinación por estos espacios, que asocia con la felicidad. El presentador destacó la faceta multidisciplinar de Milán ―actriz, escritora, presentadora y creadora de contenido― y se interesó por su libro Bailando lo quitao, inspirado en historias familiares y en mujeres del entorno de la actriz. La entrevista terminó con un test rápido sobre qué está permitido hacer en las piscinas y con un pacto improvisado de un viaje entre los tres sellado en directo. 07.59 min Al margen de todo - Ana Milán y Anabel Vázquez: libros y piscinas

Los amigos de Rufina Rufina, portavoz del público del programa, ha propuesto reforzar el equipo con nuevos colaboradores y ha presentado en vídeo a varios “candidatos”. Entre ellos se encontraban una traductora, una barista y un peluquero especializado en cortes muy apurados, todos interpretados por Luisito Flowers.