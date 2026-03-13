Anabel Alonso apuesta por el riesgo interpretativo tras 40 años de carrera: "Lo difícil es que te sigan llamando"

Anabel Alonso suma cuatro décadas sobre los escenarios y ante las cámaras. La intérprete ha reconocido en Al margen de todo sentirse agradecida por poder seguir trabajando después de tantos años: “Lo complicado en este país es que te sigan llamando”.

Del humor al drama con La mujer rota Aunque gran parte del público ha asociado su nombre a la comedia, la intérprete se encuentra actualmente inmersa en un proyecto teatral muy diferente. Alonso protagoniza La mujer rota, un texto de Simone de Beauvoir que supone un desafío interpretativo. La actriz ha destacado que para ella es un honor que, después de tantos años, el público siga redescubriendo nuevas facetas de su trabajo. La dirección de la función corre a cargo de su esposa, una situación que, lejos de generar conflictos, ha resultado natural para ambas: se conocieron trabajando y siempre han sabido separar el ámbito profesional del personal. “Nunca nos hemos llevado los problemas del trabajo a casa, ni al revés”, le ha confesado a Dani Rovira.

Los imprevistos del teatro Anabel Alonso ha asegurado que, cuando siente que una función no ha salido como esperaba, procura no llevárselo a casa ni trasladar esa frustración al entorno familiar. En ese sentido, Dani Rovira ha apuntado que muchas veces los propios intérpretes creen haber tenido una mala actuación, pero después el público les asegura que han estado muy bien. La actriz ha recordado que en una ocasión se quedó completamente en blanco en mitad de una función. El presentador ha compartido otra anécdota similar en la que tuvo que detenerse varias veces porque le dolía la tripa. Ambos han bromeado sobre si el público interpretó aquellas interrupciones como errores o como pausas dramáticas.

La maternidad, un regalo inesperado En el plano personal, la actriz hace casi seis años que se convirtió en madre, una experiencia que ha descrito como “un regalo inesperado”, porque en aquel momento ya había descartado la posibilidad de tener hijos, por lo que la llegada del pequeño ha supuesto un cambio profundo en su vida: “Redescubres las cosas más pequeñas y te quitas del centro del foco”.

El honor de aprender de los grandes Anabel ha participado en numerosas producciones de éxito, como La bola de cristal o su trabajo con Pedro Almodóvar. No obstante, ha querido detenerse especialmente en la serie Los ladrones van a la oficina, en la que compartió reparto con figuras como Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez o Manuel Alexandre. Alonso ha confesado que, al principio, se “tenía que pellizcar” para creer que estaba trabajando junto a actores a los que admiraba profundamente. De ellos ha destacado su actitud de aprendizaje constante ―Fernán Gómez estaba aprendiendo inglés con 72 años― y la importancia de conocer gente nueva, una enseñanza que no ha olvidado: “No hay que tirar nunca la toalla, siempre hay que seguir aprendiendo y descubriendo cosas”.