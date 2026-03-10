La quinta entrega de 'Top Chef' cambiará el destino de los concursantes para siempre

En Top Chef hemos visto a Eva Isanta y Luis Merlo cocinar juntos. Hemos visto a Belén Esteban y Mariano Peña llorar abrazados. Y a Ivana Rodríguez abrirse en canal y contarnos sus vivencias más emotivas. Sin embargo, Top Chef nunca deja de sorprendernos y en su quinta entrega llegan momentos históricos que cambiarán el rumbo del programa para siempre. “Hay cuatro novedades fuera de carta que están a punto de entrar en las cocinas”, dice Paula Vázquez. Aunque, lo mejor de esta entrega, lo dejamos para el final del capítulo. ¿Qué les deparará este capítulo a nuestros dulces y famosos pasteleros?

Primera prueba: Un regusto a la infancia Top Chef, no solo nos ha permitido aprender de cocina o divertirnos, sino que nos ha acercado a las vidas de los famosos y nos ha permitido conocer su lado más personal. Así pues, en esta primera prueba combinaremos historias personales y mucha repostería. El cocinado consistirá en cocinar diez palmeras de chocolate, rellenas en su interior, que combinen sabores de su infancia. Esto, por supuesto, llevará a los concursantes a la reflexión y más de uno terminará llorando al narrarnos aspectos de su vida tan desconocidos como inesperados para el público. ¿Qué historias vitales tendrán los concursantes? ¿Cómo eran sus vidas antes de convertirse en personas reconocidas? Luis Merlo se emociona recordando esta fotografía familiar Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Segunda prueba: Letter cakes Si algo nos gusta en Top Chef es la creatividad. Y la prueba no va a dejar a nadie indiferente. Esta vez, los concursantes han tenido que preparar una tarta con la forma de una letra y decorarla con frutas y colores. De nuevo, los roces entre ellos y los amores incondicionales se dejan ver cuando trabajan en grupo, aunque las tensiones terminarán traspasando las pantallas. El resultado de esta receta no solo dejará a los concursantes con la boca abierta, sino también a los jueces, que serán muy pulcros y exigentes en esta cata, llegando a enfadar a los concursantes. ¿Qué equipo se convertirá en el ganador de la prueba? Ivana Rodríguez se mancha de chocolate en 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Prueba de salvación: Berlinas y abejas en otoño La prueba de salvación la disputarán dos de nuestros dulces y famosos reposteros que, esta vez, tendrán que primar la estética a los sabores, pues los jueces no probarán sus platos. En esta ocasión, el perdedor será uno de los concursantes en abandonar Top Chef. Los famosos deberán decorar ocho berlinas con una temática especial, como pueden ser los unicornios o el deporte, y convencer a los jueces de que merecen una segunda oportunidad. ¿Qué pasará en esta prueba? Os hacemos un pequeño spoiler: habrá mucho baile, mucho amor y descubriremos que un concursante está tratando de despistar a su oponente. ¿Quién abandonará el concurso? Samantha Ballentines reacciona sorprendida a la gran sorpresa de la quinta entrega de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Prueba de eliminación: Irse dejando huella Los veteranos, cuyos grupos hayan perdido en la prueba por equipos, tendrán que enfrentarse a la prueba de eliminación. Y deberán cocinar una tarta malaya, un bizcocho muy colorido que mezcla las raíces asiáticas y las europeas. Se tratará de un cocinado tenso, pero con mucha complicidad entre los aspirantes, pues se han convertido en más que amigos a lo largo de estas semanas. Sin embargo, uno de ellos deberá abandonar y despedirse de los demás. ¿Qué concursante quieres que permanezca en Top Chef? Eva Arguiñano prueba el cocinado de los concursantes Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)