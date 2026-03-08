La surrealista anécdota de Inma Cuesta al inaugurar la calle con su nombre: "Me vas a perdonar"

Empezó en la interpretación con el musical de Hoy no me puedo levantar y en la actualidad es una de las actrices más importantes de nuestro país. Con tres nominaciones al Goya y un nuevo proyecto en marcha, esta vez detrás de las cámaras, Inma Cuesta se pasa por Al cielo con ella en este 8M para hablar con Henar Álvarez de su carrera, la importancia de las amigas y el incómodo momento en el que inauguró una calle en su honor.

Puede que Inma Cuesta tenga una carrera consolidada en el cine, pero le encanta decir que todavía no sabe qué quiere ser de mayor. Actriz vocacional, se deja la puerta abierta a otras aventuras. "No sé la vida lo que te va a pasar y dónde te va a llevar, por eso lo digo, y lo digo de verdad", asegura. De momento, está experimentando con otra faceta dentro de la industria

Inma Cuesta y su pareja, Ángeles Maeso, han creado la productora Loba Loba –"somos dos lobas", dice ella–, con varios proyectos en el horizonte. Entre ellos se encuentra un guion que ambas han escrito y que Inma Cuesta no desea dirigir. "Yo Leticia Dolera no soy. Si algún día dirijo, dirijo y estoy allí a lo que estoy, pero yo todo a la vez no lo quiero, tanto no quiero", explica. Puede que por ahora no, pero ¿la veremos como directora en el futuro? Inma Cuesta recupera, ante la risa del público, las palabras que poco antes ya ha dicho: "Es que no sé qué quiero ser de mayor todavía".

María León, amiga del alma y hermana Inma Cuesta aprovecha su paso por Al cielo con ella para sumarse a la reivindicación de la amistad después de que Victoria Luengo acudiese la pasada semana a los Goya como acompañante de Susana Abaitua, nominada en la categoría de mejor actriz protagonista. "Los grandes amores, los que son para toda tu vida, al final son tus amigas. De mis mayores infiernos, las que me han salvado han sido mis amigas", cuenta Inma Cuesta. Ella también ha encontrado la amistad en su profesión, con actrices como Nuria Gago, Ana Labordeta, Alicia Rubio o María León, a quien llama su "amiga del alma", tanto que llega ya a la categoría de hermanas. "Cuando digo 'mi hermana', mi madre me dice: '¿La de verdad o la otra?'", confiesa. La voz dormida se estrenó en 2011 –en RTVE Play, por cierto, puedes ver la cinta–, pero su amistad con su coprotagonista continúa. 01.25 min Estreno de la "La voz dormida" en el Festival de San Sebastián

La calle Inma Cuesta y su surrealista inauguración Son muchas las celebridades que cuentan con una calle con su nombre. La de Inma Cuesta se encuentra en su pueblo y tiene mucho significado para ella, y es que allí han vivido sus padres o su abuelo. Lo más fuerte de todo, según la actriz, es la ubicación de la placa que anuncia que esa es la calle Inma Cuesta. "Me pusieron la plaquita en mi calle, pero en una parte que está con cuesta. Inma Cuesta", ríe la actriz. Tan alta está que, en el día de la inauguración, ni siquiera llegaba para descorrer la cortina que ocultaba la placa. "Me vas a perdonar, no llego", avisó al verlo. "Fue la coña de que no llegaba yo. Inma Cuesta con la cuesta que no llegaba", recuerda, señalando que es un homenaje muy bonito.