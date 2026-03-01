Lucía Solla Sobral, autora de 'Comerás flores': "Hasta que no cambiemos el foco, nos van a seguir mangoneando"

Comerás flores es uno de los fenómenos literarios del momento y Lucía Solla Sobral es la responsable de ello. Es la autora de una novela que encandila y que engancha desde el principio hasta el final. Con su primera obra en lo más alto, Lucía visita el plató de Al cielo con ella para contarle a Henar Álvarez cómo está viviendo todo este proceso.

Marina es la protagonista del libro. Una joven de 24 años que se enamora de Jaime, un hombre veinte años mayor que ella, y muy bien posicionado socialmente. En todo este proceso, Marina, además, acaba de perder a su padre y está inmersa en un duelo sin resolver. La autora asegura que en la historia "hay comportamientos de Jaime que podrían ser terribles, pero que también pueden ser buenos: depende de la intención, y depende de cómo sigan. Entonces, al principio, pueden ser detalles bonitos, pero luego te das cuenta de que te los estabas tragando".

Acelerar el coche El maltrato psicológico y la dependencia emocional se dejan ver en comportamientos que pueden pasar inadvertidos en un primer momento, pero que, sin embargo, determinan patrones de conducta. Uno de ellos: acelerar el coche. "Lo catalogamos como maltrato psicológico, pero realmente es físico porque están poniendo en peligro tu vida, y están amenazándote. Cuando empecé a hablar con amigas para escribir este libro y empecé a notar los comportamientos que más se repetían, ese se repite muchísimo. Hablo con personas que no se sienten identificadas con Marina, pero que dicen: "es verdad que acelera el coche de vez en cuando". Uy, pues igual te pareces más de lo que crees", afirma la autora. Lucía Solla Sobral, en 'Al cielo con ella' La importancia de la educación, de cómo nos enseñan las cosas cuando somos pequeñas, es algo en lo que incidir. Con voz pausada pero contundente, Lucía Solla Sobral lo tiene claro: "Hasta que no lo arreglemos y hasta que no cambiemos el foco de a quien educamos, nos van a seguir mangoneando". Afirma que está bien que se diga que es un libro que tienen que leer las mujeres, pero que también deberían leerlo los hombres. Es importante, dice, reconocer que hay cosas que no se pueden hacer y levantar la voz ante ellas. Con Henar, habla también del papel de las amistades que ven desde fuera una relación tóxica. Es difícil dar el paso y decirle a tu amiga que lo que estás viendo no te gusta, sin embargo, la autora incide en que "yo creo que sí es bueno que sepan que no te encaja bien". Así será más fácil, relata, que sepan también a quién acudir cuando lo necesiten. Confiesa que se ha encontrado con muchos lectores que le han regalado el libro a amigas que estaban en una relación como la de Marina. "En la primera presentación que hice en Madrid, un chico me dijo: "es para una amiga, que está casada con un Jaime y no hay forma de que se dé cuenta". Hace un mes y algo me dijo que se divorciaron, o sea que muy bien".