La larga batalla judicial en la que se inspira 'En tierra de hombres', con Charlize Theron: Su historia real
- Frances McDormand y Woody Harrelson acompañan a Charlize Theron en la cinta
Poco después de ganar su primer Oscar, Charlize Theron recibió su segunda nominación por En tierra de hombres, una reivindicativa historia inspirada en hechos reales que se une al catálogo de RTVE Play por tiempo limitado en el Día Internacional de la Mujer. En la cinta, Charlize Theron da vida a Josie Aimes, una madre soltera que, tras abandonar una relación abusiva, regresa a su pueblo natal. Allí se une a otras mujeres para trabajar en la mina, donde pronto comienza a sufrir humillaciones y abusos, episodios de extremada crudeza y violencia que dan un vuelco a su vida.
En tierra de hombres, que sumaba a la de Charlize Theron otra nominación en los Oscar por el papel de Frances McDormand, bebía de un importante caso en Estados Unidos. La historia en la que se inspira supuso una demanda colectiva por acoso sexual pionera.
Jenson vs. Eveleth Mines, la historia real tras En tierra de hombres
Ocurrió en Eveleth, Minnesota. Lois Jenson fue una de las primeras mujeres en ser contratadas por Eveleth Mines, una oportunidad de trabajo bien remunerada: El puesto suponía un generoso salario, ideal para una madre con dos hijos a su cargo como ella. Tenía 27 años y estaba soltera.
Su padre, sus dos hermanos y un cuñado suyo trabajaban en las minas, pero la situación era muy distinta para ella. El primer día en el que entró allí se dio de bruces con la hostilidad de sus compañeros cuando uno de ellos le preguntó por qué no se iba a su casa, que ahí es donde debían estar las mujeres. "Me di cuenta de lo vulnerable que era en esa pequeña habitación sin salida. Había 600 hombres y cuatro mujeres en la mina y no conocía a nadie. Era intimidante", explicaría más tarde a The Guardian.
Con el tiempo, la mina contrató a más mujeres. El acoso, sin embargo, no cesó. Además de insultos, durante los años siguientes las empleadas sufrieron diversas formas de violencia, desde ser tocadas sin su consentimiento hasta tener que ver grafitis de mujeres en posturas sexuales. Un trabajador de la mina irrumpió en la casa de Lois Jenson en plena noche. Algunas mujeres empezaron a llevar armas.
Fue una larga batalla judicial, una que se extendió durante una década -la primera demanda se presentó en 1988 y se llegó a un acuerdo en 1998- y con repercusiones en su propio hogar. "Estas mujeres han sido victimizadas mientras trabajaban, victimizadas por el sistema judicial y victimizadas en la comunidad en la que viven", aseguraba el psicólogo Eugene Borgida, quien declaró a su favor en el juicio, según recogía The Washington Post.
Devolver la dignidad de las víctimas
Josie Aimes, el personaje al que interpreta Charlize Theron en En tierra de hombres, estaba inspirado en el de Lois Jenson, pero no plasmaba solamente su experiencia, sino que incorporaba otras vivencias de víctimas. Niki Caro, la directora de la cinta, no quería revictimizarlas, sino hacerles justicia. "Han sufrido tanto daño, no solo por lo que ocurrió en su lugar de trabajo, sino por las reiteradas violaciones del sistema judicial estadounidense. No era apropiado que usáramos sus historias personales", explicaba a The Guardian. Ellas fueron las primeras en ver En tierra de hombres: "Su respuesta fue que sentían que esta película de Hollywood les había devuelto su dignidad".
Las mujeres de la mina estuvieron muy presentes en el proceso. Charlize Theron pasó tres semanas con ellas, en el pueblo, lo que la ayudó a entender cómo había afectado a su día a día. Como contó la actriz a IGN, "cuando iban a hacer la compra, cuando recogían a sus hijos del colegio, iban a la iglesia o a casa con sus padres, todo seguía ahí. Esto afectó a cada una de las personas de la comunidad".
La escena final de Charlize Theron y Woody Harrelson
La película condensa la historia de Lois Jenson, quien comenzó a trabajar en la mina en 1975. En su lugar, En tierra de hombres comienza en 1989. No es casual: Sitúa la acción más cerca de 1991, cuando la abogada Anita Hill acusó al juez Clarence Thomas de acoso sexual.
Hay más cambios. El guion de la película lo había escrito Michael Seitzman inspirándose en el libro Class Action: The Story of Lois Jenson and the Landmark Case That Changed Sexual Harassment Law, de Clara Bingham y Laura Leedy Gansler, aunque tuvo que reescribirlo para incorporar las ideas de Niki Caro, como la escena del salón sindical.
Del montaje final se modificó otra escena, una en la que participaban Charlize Theron y Woody Harrelson, quien interpreta en la película al abogado que lleva el caso de Josie. Es la despedida entre ambos, en el desenlace de la cinta. En tierra de hombres solo muestra cómo se sonríen antes de que ella se vaya, feliz, junto a su hijo, quien había estado jugando a hockey sobre hielo con el abogado. En la despedida original, el abogado le decía a Josie: "Te llamaré luego". "Sí", le respondía ella.
Un ligero cambio, pero con mucho significado. ¿La razón? A Niki Caro le parecía que estaba "muy trillado". La directora no quiso que la conexión entre los personajes de Charlize Theron y Woody Harrelson tuviera un fin romántico. "No parecía coherente con la profundidad de las emociones de la película", confesaba a IGN.