La larga batalla judicial en la que se inspira 'En tierra de hombres', con Charlize Theron: Su historia real

Poco después de ganar su primer Oscar, Charlize Theron recibió su segunda nominación por En tierra de hombres, una reivindicativa historia inspirada en hechos reales que se une al catálogo de RTVE Play por tiempo limitado en el Día Internacional de la Mujer. En la cinta, Charlize Theron da vida a Josie Aimes, una madre soltera que, tras abandonar una relación abusiva, regresa a su pueblo natal. Allí se une a otras mujeres para trabajar en la mina, donde pronto comienza a sufrir humillaciones y abusos, episodios de extremada crudeza y violencia que dan un vuelco a su vida.

En tierra de hombres, que sumaba a la de Charlize Theron otra nominación en los Oscar por el papel de Frances McDormand, bebía de un importante caso en Estados Unidos. La historia en la que se inspira supuso una demanda colectiva por acoso sexual pionera.

Jenson vs. Eveleth Mines, la historia real tras En tierra de hombres Ocurrió en Eveleth, Minnesota. Lois Jenson fue una de las primeras mujeres en ser contratadas por Eveleth Mines, una oportunidad de trabajo bien remunerada: El puesto suponía un generoso salario, ideal para una madre con dos hijos a su cargo como ella. Tenía 27 años y estaba soltera. Su padre, sus dos hermanos y un cuñado suyo trabajaban en las minas, pero la situación era muy distinta para ella. El primer día en el que entró allí se dio de bruces con la hostilidad de sus compañeros cuando uno de ellos le preguntó por qué no se iba a su casa, que ahí es donde debían estar las mujeres. "Me di cuenta de lo vulnerable que era en esa pequeña habitación sin salida. Había 600 hombres y cuatro mujeres en la mina y no conocía a nadie. Era intimidante", explicaría más tarde a The Guardian. Charlize Theron protagoniza 'En tierra de hombres' Con el tiempo, la mina contrató a más mujeres. El acoso, sin embargo, no cesó. Además de insultos, durante los años siguientes las empleadas sufrieron diversas formas de violencia, desde ser tocadas sin su consentimiento hasta tener que ver grafitis de mujeres en posturas sexuales. Un trabajador de la mina irrumpió en la casa de Lois Jenson en plena noche. Algunas mujeres empezaron a llevar armas. Fue una larga batalla judicial, una que se extendió durante una década -la primera demanda se presentó en 1988 y se llegó a un acuerdo en 1998- y con repercusiones en su propio hogar. "Estas mujeres han sido victimizadas mientras trabajaban, victimizadas por el sistema judicial y victimizadas en la comunidad en la que viven", aseguraba el psicólogo Eugene Borgida, quien declaró a su favor en el juicio, según recogía The Washington Post.

Devolver la dignidad de las víctimas Josie Aimes, el personaje al que interpreta Charlize Theron en En tierra de hombres, estaba inspirado en el de Lois Jenson, pero no plasmaba solamente su experiencia, sino que incorporaba otras vivencias de víctimas. Niki Caro, la directora de la cinta, no quería revictimizarlas, sino hacerles justicia. "Han sufrido tanto daño, no solo por lo que ocurrió en su lugar de trabajo, sino por las reiteradas violaciones del sistema judicial estadounidense. No era apropiado que usáramos sus historias personales", explicaba a The Guardian. Ellas fueron las primeras en ver En tierra de hombres: "Su respuesta fue que sentían que esta película de Hollywood les había devuelto su dignidad". Frances McDormand, Charlize Theron y Woody Harrelson en 'En tierra de hombres' Las mujeres de la mina estuvieron muy presentes en el proceso. Charlize Theron pasó tres semanas con ellas, en el pueblo, lo que la ayudó a entender cómo había afectado a su día a día. Como contó la actriz a IGN, "cuando iban a hacer la compra, cuando recogían a sus hijos del colegio, iban a la iglesia o a casa con sus padres, todo seguía ahí. Esto afectó a cada una de las personas de la comunidad".