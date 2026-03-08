Avance semanal de 'La Promesa' del 9 al 13 de marzo: Curro y Ángela anuncian públicamente su boda

Los enfrentamientos entre Julieta y Ciro se han vuelto constantes. La recién llegada no piensa renunciar a sus visitas a la zona de servicio. El sobrino del marqués, por su parte, considera que no es un comportamiento propio de su clase. Leocadia y Lorenzo apoyan al joven. Sin embargo, Martina, Curro y Ángela han dado la cara por Julieta. ¡La familia está dividida!

La repentina visita de la Guardia Civil ha revolucionado la zona de servicio. Santos ha recibido una de las peores noticias que le podrían haber dado: ¡su madre ha fallecido! Tal y como le ha contado Cristóbal, se ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. ¿Qué habrá ocurrido? Si quieres saber lo que va a pasar del 9 al 13 de marzo aquí te dejamos el avance de los episodios 789 al 793.

Avance del capítulo 789 del lunes 9 de marzo Ángela cuestiona el relato que Cristóbal le dio sobre su pasado y Leocadia interviene para restarle importancia a sus sospechas. Martina y Jacobo mantienen una discusión que confirma la crisis entre ambos, mientras Adriano intenta apoyar a la joven. María cuenta a Pía que ya ha explicado a Carlo su relación anterior con Samuel y el lacayo reacciona con dudas sobre el embarazo. Ciro y Julieta continúan con sus desencuentros en torno al control dentro del matrimonio cuando el muchacho decide firmar la paz con un beso. En el servicio, Pía informa de que la Guardia Civil sospecha que la muerte de la madre de Santos pudo no ser accidental y él sigue encerrado en su propio duelo... La Promesa: Los desencuentros de Ciro y Julieta continúan MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 790 del martes 10 de marzo Lorenzo monta una timba en palacio a la que vendrán ilustres invitados, entre ellos, el infame marqués de Andújar. Cristóbal presenta a Leocadia y Ángela documentación sobre su pasado para disipar las sospechas. Martina se centra en presentar su proyecto del refugio ante el Patronato y busca recomponer su posición con Jacobo, aunque la distancia entre ambos persiste. Julieta y Ciro sostienen sus discusiones habituales sobre la libertad de ella y su relación con el servicio. Leocadia acude a Ciro en son de paz y le dora la píldora para acercarse al muchacho. Carlo pregunta a María Fernández por la paternidad del bebé…. Para colmo, pilla a su novia abrazándose con Samuel. Curro y Ángela aprovechan la timba de Lorenzo para dejar al capitán en ridículo frente a sus invitados: ¡anunciando públicamente su boda! La Promesa: Lorenzo, en ridículo frente a sus invitados

Avance del capítulo 791 del miércoles 11 de marzo Lorenzo es humillado por sus amigos tras la jugarreta de Curro y Ángela, quienes celebran haber anunciado su compromiso en la timba de póker. Lorenzo, derrotado, le confiesa a Ciro que Curro lo ha ridiculizado. Mientras tanto, María y Samuel logran calmar a un celoso Carlo, asegurándole que el hijo que espera es suyo. Santos se derrumba ante Pía, confesando su dolor por la misteriosa muerte de su madre y la ausencia de su padre. Martina, absorta en el proyecto del refugio, rechaza los planes de un molesto Jacobo. A su regreso de Navarra, Manuel tiene un tenso reencuentro con Leocadia y un incómodo cruce con Julieta, a quien esperaba no encontrar… La Promesa: Santos se derrumba ante Pía

Avance del capítulo 792 del jueves 12 de marzo Curro pone al día a Manuel: Ciro ahora gestiona la finca y trata mal a todos, incluida su esposa, Julieta. Como regalo, Manuel les ofrece a Curro y Ángela una estancia en un balneario para evitar a Lorenzo. Sorprendentemente, Ángela consigue el permiso de Leocadia para marcharse. Martina avanza en su proyecto para el Patronato, recopilando historias emotivas de Petra. Sin embargo, al ensayar su presentación con Jacobo, este la critica duramente, dejándola desolada. Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva y esta termina aceptando sus disculpas. La Guardia Civil llega a palacio con noticias para Santos sobre su madre… ¿de qué se trata? Mientras tanto, Cristóbal y Teresa acaban confesando sus sentimientos y reconciliándose con un beso, sin esperar que… ¡Leocadia lo está viendo todo! La Promesa: Manuel pide perdón a Julieta por su actitud esquiva