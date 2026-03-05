Isabelle Huppert deslumbra en 'Blanco fácil': Historia real de agresión y machismo contra una sindicalista

¿Cómo conseguir que una víctima se convierta en sospechosa de su propia agresión? Ese camino es el que recorre Blanco fácil (La Syndicaliste, en francés), la película que narra la historia real de una mujer sindicalista irlandesa, Maureen Kearney, agredida en su propia casa. Esta película está dirigida por Jean-Paul Salomé y se basa en el libro de investigación de la periodista Caroline Michel-Aguirre.

Todo transcurre en Francia, en 2012. Maureen Kearney es la principal representante sindical de una potencia nuclear multinacional francesa. En un sector completamente masculinizado, esta mujer pelea por salvar miles de puestos de trabajo y, tras una filtración, se entera de que se están desarrollando conversaciones al más alto nivel para desmantelar y vender la industria nuclear francesa a China. Esta sindicalista busca el apoyo de ministros del Gobierno para evitar que la operación de venta culmine, y se pierdan miles de empleos. En su lucha por sacar todo esto a la luz, sufre una agresión en su propia casa, y a partir de ahí todo cambia.

La encapucharon y la agredieron sexualmente Mientras estaba en su domicilio, a Maureen Kearney la encapucharon, le ataron los pies y las manos, le grabaron una 'A' en el vientre con un cuchillo y le introdujeron el mango del cuchillo por la vagina. La encontró su asistenta, varias horas después de la agresión. Precisamente, fue la asistenta la que llamó a la policía. Ella reconoce que no lo hubiera hecho, que no lo hubiera denunciado a las autoridades. A medida que avanza la película se ven las dudas de quienes investigan. Un diálogo del médico que la examina tras la agresión, y al que acude días después, da una muestra de ello. "Tendría que hacerle otra prueba" "¿Qué prueba?" "Tendría que sentarse en la silla para que pueda introducirle un espéculo de 8 centímetros en la vagina. Del mismo tamaño del mango del cuchillo" [que usaron en la agresión]. Ella intenta negarse, pero finalmente accede. Las dudas de los investigadores van en aumento y aparece la idea de que se lo esté inventando. Una mujer policía no piensa lo mismo. "Si no se equivoca ni contándolo al revés, será que es verdad, ¿no?". "O que lo ha memorizado y es una embustera", dice otro policía. "Si fuese un tío al que le han metido un cuchillo por el culo, se lo creerían", rebate ella. Mientras crecen las sospechas sobre ella, Maureen Kearney intenta salir adelante como puede. El primer movimiento tras la agresión: deja su trabajo como sindicalista para dar clase a niños pequeños.

Isabelle Huppert es Maureen Kearney Blanco fácil está protagonizada por la actriz francesa Isabelle Huppert, muy conocida por interpretar a mujeres fuertes y feministas que se convierten en referentes, aunque tengan que poner la cara y el cuerpo. El personaje de Huppert se enfrenta a toda la violencia institucional de un sistema que en la violación a una mujer pone el foco en si la persona agredida llevaba o no ropa interior. Como contrapunto, su marido Gilles Hugo, interpretado por el actor Grégory Gadebois, le muestra su apoyo a pesar de la adversidad y de las dudas que quieren sembrar en la versión de Kearney. Esta película, que se estrenó en 2022, en la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, se rodó en escenarios de Francia y de Alemania.