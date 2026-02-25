A finales del siglo XIX había veintisiete mil mujeres trabajando en las once fábricas de tabaco españolas. Mano de obra diestra y barata que muy pronto entendió que los derechos no se pisan, se defienden. Y se pusieron a ello. Convocaron huelgas y protestas; reivindicaron la necesidad de guarderías y salas de lactancia; se solidarizaron entre ellas y con el resto de gremios. Por eso, que Galdós las definiera en sus Episodios nacionales como "la alegría del pueblo y el espanto de la autoridad" tiene todo el sentido del mundo.

Su reflejo en la cultura se plasma en hitos como la Carmen que escribió Prosper Merimée, convertida en ópera por el también francés Georges Bizet. La protagonista es una gitana desgarradoramente bella cuyos ojos grandes, brillantes y negros hipnotizaron a don José. Lo que no es tan conocido es que tal brillo lo causaba –según informes médicos de la época– una poco saludable irritación de las pupilas debida al polvillo del tabaco. Esta es una de las realidades ocultas tras el mito, en el que merece la pena profundizar a partir de otras obras como La tribuna de Emilia Pardo Bazán o la literatura de viajes de la época.

No quedan muchas empleadas de las fábricas de tabaco españolas; algunas participan en el documental sonoro "Cigarreras: alegría del pueblo y espanto de la autoridad". Carmen Pérez comparte sus recuerdos de la tabacalera de Cádiz y la de Gijón queda retratada con los testimonios de Montserrat García y Violeta Gómez.

Intervienen también Paloma Candela Soto, profesora de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora de las cigarreras madrileñas; y tres catedráticos de Historia del Arte: Rocío Plaza, Luis Méndez y Luis Martínez Montiel. Con su ayuda recorremos el edificio noble de la Universidad de Sevilla, en su día conocido como "el Escorial tabaquero", y se analizan obras pictóricas y escénicas derivadas del mito. El guion de este programa lo firma Olga Baeza y su diseño sonoro, Mayca Aguilera.

Montserrat García, Paloma Candela Soto, Violeta Gómez y Carmen Pérez durante la grabación del documental. RNE

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.