¿Es posible ver el 23F en clave de humor? Guillermo Rojas firma una crónica más sentimental que política en la comedia 'Solos en la noche'

Durante la noche de 23F, mientras Tejero disparaba en el Congreso de los Diputados, un grupo de abogados laboralistas decidió salir del despacho con varios documentos y esconderse en un chalet de la zona del Brillante, fuera del centro de Córdoba. Eran Francisco Rojas, Rafael Martínez, Filomeno Aparicio y Vicente Villarreal y con ellos estaban Pepi Leiva, una de las secretarias, y Concha, otra compañera. Tomaron esa decisión porque su bufete estaba estrechamente relacionado con los movimientos sociales y alguno de ellos pensó que no podrían regresar.

Guillermo Rojas es hijo de Francisco Rojas y no había nacido en 1981. Pero creció con los recuerdos de sus padres, que le contaba cómo vivieron el golpe de Estado y los años posteriores. Con tanta información y tanto documentación, decidió hacer una película que iba a ser su debut en el largometraje tras dedicarse al género documental. Entre 2010 y 2011tuvo el guion, pero el proyecto se perdió sepultado entre papeles y se estancó. Pero Guillermo no se olvidó y casi una década después, con una España en una coyuntura muy diferente, retomó su película con producción española.

La historia arranca con la noche del 23F de 1981 y un grupo de abogados pegados a un pequeño transistor de color naranja. Nerviosos, asustados, perplejos y alucinados con la entrada de Antonio Tejero en el Congreso, armado con una metralleta. "No es la ETA es un golpe de Estado", dice una de ellos. El impacto que les causa es enorme, están señalados políticamente y por eso deciden refugiarse en la casa de Paco. El resto es historia, pero la película avanza dejando de lado la realidad política para adentrarse en las relaciones personales del grupo y, también, en las ganas de que por fin llegaran los aires del cambio.

Reparto de 'Solos en la noche'

Una crónica más sentimental que política Rojas parte de las vivencias de sus padres para poner en pie una crónica sentimental, para rendir homenaje a sus padres y a todos los que vivieron con temor el golpe de Estado. "Me interesaban las historias más humanas, creo que no se han visto tanto. Y todo contado con una pizca de humor, algo que sorprendió a la madre del director. "No pensé que algo que generó tanto temor pudiera hacerme reír", le dijo. Porque tres décadas después de que ocurriera, el golpe de Estado se ve diferente. "Creo que fue como una gran farsa, como un esperpento, salió mal pero podría haber salido mal y ser una noche trágica", añade el director.

Félix Gómez y Paula Usero La película se rodó entre Utrera y Priego de Córdoba, con un reparto de rostros muy conocidos para el público, como Félix Gómez y Paula Usero, y junto a ellos destacan Pablo Gómez-Pando, Andrea Carballo, Alfonso Sánchez y Beatriz Arjona y, como ocurre con el director, ninguno había nacido cuando se produjeron los hechos. Félix Gómez, que antes de ser actor quiso ser abogado, interpreta a Tono y disfrutó mucho rodando con Rojas. "El guion era pura magia, la excusa ideal para hablar de libertades. Aquello puede ocurrir de nuevo, no debemos bajar la guardia. Hasta ahora veíamos la sociedad del bienestar como algo intocable, pero es muy frágil", contaba a Aisge. Pablo Gómez-Pando y Félix Gómez

Ficción y realidad La película utiliza imágenes de archivo que todavía hoy ponen los pelos de punta y generan temor. Además, sirven para reforzar el contexto y ambientar política y socialmente la historia. Lo mismo ocurre con la personalidad de cada personaje y con los detalles históricos que hay en el guion. "No es mejor quedarse aquí y esperar a saber algo seguro", dice uno de los abogados. "No, el despacho ya no es seguro. No desde la matanza de Atocha", dice Toni. Toni hace referencia a la matanza de Atocha ocurrida cuatro años antes. El 24 de enero de 1977, un comando ultraderechista asesinó a cinco abogados laboralistas en su despacho de la calle Atocha 55. La serie Las abogadas, dirigida por Patricia Ferreira y disponible en RTVE Play, recrea este suceso, y curiosamente Paula Usero es una de las protagonistas. “En esa época tenían mucho de agitadores sociales, estaban en contacto con obreros, fábricas y los grandes movimientos de protesta: esa fue la razón del atentado de Atocha. Eran la voz de los obreros, que no tenían las dotes de discurso de esos abogados que normalmente eran de familias un poco más acomodadas que habían logrado que sus hijos fuesen a la universidad por primera vez”, decía Guillermo Rojas a RTVE.