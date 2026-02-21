Del chat de sexo a la realidad: Maribel Verdú y Germán Alcarazu están separados por 'El doble más quince'. ¿Qué esconde el título?

Cuando Ana (Maribel Verdú), una mujer de 45 años, médica de profesión, con una buena posición social y una familia estable, decide romper su rutina registrándose en una web de sexo online en busca de una emoción diferente, pone en marcha el conflicto central de El doble más quince. Aunque no le faltan los piropos en su día a día, Ana busca a alguien más joven y comienza a chatear con Eric (Germán Alcarazu), con quien finalmente acuerda un encuentro en persona. El plan da un giro inesperado cuando Ana descubre que Eric es menor de edad y decide marcharse de inmediato. Sin embargo, el adolescente le pide que se quede y defiende que no hay nada de malo en conversar y pasear juntos, dando paso a un relato construido a través del diálogo y las confidencias durante un largo recorrido por la ciudad.

Durante ese paseo, Ana y Eric se van conociendo y conectan pese a la diferencia generacional. A través de sus conversaciones, la relación se construye desde la palabra: Ana experimenta una especie de rejuvenecimiento emocional, mostrándose insegura y contradictoria, mientras que Eric adopta una actitud más madura. Los dos han mentido sobre sus edades en el chat y, aunque lo más sencillo sería poner fin al encuentro, la conexión que surge entre ellos mantiene viva la conversación entre dos personajes que atraviesan momentos de desorientación personal por distintos motivos.

Una conversación muy madura La cinta comienza con un diálogo directo entre Ana y Eric en el mismo momento de su encuentro, una conversación que deja ver desde el inicio la rebeldía y la firmeza de ambos personajes. En ese primer intercambio se abordan sin rodeos cuestiones como el sexo, la diferencia de edad y los límites legales y morales, con posturas enfrentadas: mientras Ana expresa su desconcierto y plantea la situación como un problema, Eric minimiza el conflicto y defiende su derecho a decidir, marcando el tono del relato. Germán Alcarazu y Maribel Verdú en la película El reparto se compone únicamente de dos intérpretes, Maribel Verdú y Germán Alcarazu, que sostienen la película de principio a fin. Verdú vuelve a demostrar su solvencia interpretativa, construyendo un personaje lleno de matices y contradicciones. A su lado, Alcarazu aporta cercanía y credibilidad al retrato de un adolescente con inquietudes, deseos y ganas de vivir la vida. La cinta propone además un recorrido por la ciudad de Bilbao, planteado casi como una road movie urbana en la que la pareja camina, conversa y se confiesa a lo largo de un solo día, mientras el resto de personajes y el entorno familiar desaparecen. Todo se narra con un ritmo pausado y una fotografía sobria, que invita al espectador a observar y escuchar sin distracciones.

Maribel Verdú y Germán Alcarazu, el tándem perfecto El gran sostén de El doble más quince es la pareja formada por Maribel Verdú y Germán Alcarazu, dos intérpretes que cargan con todo el peso de una película construida casi exclusivamente desde el diálogo y la presencia física. Verdú aporta oficio, precisión y una naturalidad que permite transitar por un personaje complejo sin subrayados, mientras que Alcarazu sorprende por la solidez con la que encarna a un adolescente marcado por una madurez forzada, alejándose del estereotipo y dotando al relato de credibilidad. La relación entre ambos se apoya en una química contenida, sostenida en miradas, silencios y conversaciones prolongadas, lo que convierte su trabajo en el verdadero motor del filme. Maribel Verdú y Germán Alcarazu en 'El doble más quince'