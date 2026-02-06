Es un wéstern en la nieve que bebe del cine negro y tiene un reparto alucinante: todo sobre 'La huida'

Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Sissy Spacek, Kris Kristofferson y Kate Mara. Seis estrellas de Hollywood que son el gran reclamo de La huida, dirigida por Stefan Ruzowitzky. El austriaco es otro potente reclamo, ya que ganó el Oscar a Mejor película de habla no inglesa por Los falsificadores y la Espiga de plata de la Semana internacional de cine de Valladolid (SEMINCI) por Die Siebtelbauern.

Tras arrasar entre los fanáticos del terror con Anatomía y Anatomía 2, cambió de registro y rodó este thriller, que tiene inquietantes escenas que mantienen en vilo al espectador.

Argumento de La huída Tras robar en un casino, los hermanos Addison y Liza han robado un casino y en su huida tienen un accidente de coche. Su plan ahora es ir a la frontera y llegar a Canadá y Addison le dice a su hermana que consiga que alguien la lleve mientras él cruza el bosque. En plena tormenta de nieve, aparece Jay, un exboxeador que está en libertad condicional que va a casa de sus padres, June y Chet Mills y se ofrece a ayudar a la chica. Mientras, el sheriff Marshall T. Becker busca a Addison con sus cuadrilla, aunque no incluye a su hija, la agente Hanna. En casa de los Mills se prepara la comida de Acción de Gracias, pero será todo lo contrario a una celebración. Kate Mara, Kris Kristofferson y Sissy Spacek

Reunión de estrellas de Hollywood Eric Bana y Olivia Wilde interpretan a los hermanos Addison y Liza, y el personaje de Jay, el exboxeador, lo interpreta Charlie Hunnam. Treat Williams es el sheriff Marshall y Kate Mara hace el papel de su hija Hanna. Luego destacan dos leyendas que interpretan a los padres de Jay: Sissy Spacek, seis veces nominada al Oscar, premio que ganó por Quiero se libre, y el cantante y actor Kris Kristofferson, que falleció en 2024. El guion lo firma Zack Dean. Fue su primer trabajo como guionista y ha contado que la idea le llegó cuando viajaba a Nueva York y el avión tuvo una avería en el tren de aterrizaje. "Mientras dábamos vueltas reflexioné sobre la muerte y pensé en la familia", contó sobre Kin, el título que tuvo el guion y que luego se cambió por Deadfall, que en España se llamó La huida. Zack Dean siguió escribiendo guiones, entre ellos los de La guerra del mañana y Fast & Furious. Eric Bana y Olivia Wilde

Rodando en la fría Canadá La película, ambientada en Michigan, se rodó en Canadá, con muchas escenas sobre la nieve. Olivia Wilde contó que el primer día tuvo que hacer unas escenas en exterior en las que sintió que se congelaba, ya que tan solo llevaba una escueta minifalda. “Liza era muy diferente a todo lo que había interpretado antes, y creo que me atraía mucho interpretar a alguien un poco más destrozado, Había interpretado a mujeres duras en películas, y me di cuenta de que era algo que me atraía porque probablemente es algo a lo que aspiro. Pero me interesa explorar a personas que realmente no tienen la vida completamente organizada”, dijo a The Hollywood Reporter. Eric Bana disfrutó leyendo el guion, lo que hizo que aceptara el trabajo, y disfrutó interpretando a Addison. "Es un personaje aterrador porque sabes que en verdad no se puede negociar con él. Addison cree que está haciendo lo correcto, pero no me corresponde a mí juzgarlo. La verdad es que me sentí muy bien siendo tan malo durante unos meses, sobre todo porque pensé que era bueno para mi carrera", dice el actor que suele hacer siempre de bueno. Charlie Hunnam y Olivia Wilde Para Charlie Hunnam también fue un rodaje estupendo y llegó a conectar con Jay. “Es alguien que ha dedicado toda su vida al deporte, intentando convertirse en un atleta de primera. Y lo logró, pero luego arruinó su vida y al salir de la cárcel empezaba de cero, estaba viviendo el primer día del resto de su vida. El actor había rodado antes Hijos de la anarquía en Los Ángeles y tenía ganas de cambiar de tiempo, pasando del calor al frío. Pero luego casi se arrepiente. "Como soy de complexión delgada suelo llevar varias capas de ropa, para aparentar que tengo más cuerpo. No me gusta el calor, me cansa, pero tras varios días rodando en la nevada Canadá empecé a echar de menos el sol".