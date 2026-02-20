Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la final de Oriol Cardona y Ana Alonso y qué ver el sábado 21 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El sábado 21 de febrero puede ser otro día histórico para el deporte español. Esta edición se puede convertir en la mejor, con tres medallas, del olimpismo de nuestro país. Oriol Cardona, oro en esprint de esquí de montaña, y Ana Alonso, bronce, tienen en su mano lograrlo en el relevo mixto. Además, se convertirían en los primeros españoles en conseguir dos medallas olímpicas de invierno.

Este sábado, el noruego Sturla Holm Laegreid, famoso al inicio de los Juegos por confesar una infidelidad, ha logrado su quinta medalla en biatlón: tres platas y dos bronces. La prueba de salida masiva de 15 km de biatlón se la ha llevado su compatriota Johannes Dale-Skjevdal. Además, Suecia y Suiza se han metido en la final femenina de curling al vencer a Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Diez finales, récord, y dos partidos por el bronce Los platos fuertes de la jornada serán las diez finales, nuevo récord, que se podrán ver en RTVE Play. La final mixta de aerials de esquí acrobático, que está dejando imágenes y saltos espectaculares; la final masculina de 50 km de esquí de fondo, la masculina de ski cross, la final de relevos mixtos de esquí de montaña (con el sueño de la tercera medalla española), la final femenina de 12,5 km de biatlón, la masculina y femenina de salida masiva en patinaje de velocidad, la masculina de curling y las femeninas de halfpipe de esquí acrobático y de bobsleigh. Pero no solo esas diez finales, también las primeras rondas masculinas de bobsleigh y, sobre todo, dos partidos por el bronce: el femenino de curling y el masculino de hockey sobre hielo. Para finalizar, el repaso diario de la jornada en Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

La 'bestia' Klaebo, a por el sexto oro, y los mejores atletas China es el referente en los aerials y lo han demostrado con los dos campeones olímpicos, Wang Xindi y Xu Mengtao, y dos bronces, Li Tianma y Shao Qi. Lógicamente, son favoritos en la prueba mixta. El noruego Johannes Hosflot Klaebo ya es historia del deporte con diez oros y va a por el undécimo en 50 km de esquí de fondo. Llega como campeón del mundo en esta distancia en Trondheim, en casa, en 2025. Los suizos Ryan Regez, campeón olímpico, y Alex Fiva, subcampeón, son las opciones más claras en ski cross (a pesar de los 40 años de Fiva), pero se podría colar en la fiesta el francés Bastien Midol. Podemos decir, ya sin miedo después de la exhibición en individual, que Oriol Cardona y Ana Alonso son favoritos al oro, junto a rivales peligrosos como el equipazo suizo, con la campeona olímpica Marianne Fatton, o los franceses, con Emily Harrop, plata, y Thibaut Anselmet, bronce. La italiana Dorothea Wierer puede dejar otra medalla en casa en el biatlón, pero la favorita es la francesa Julia Simon, que ya lleva tres oros en estos Juegos. El surcoreano Lee Seung-hoon y el campeón olímpico belga, Bart Swings, son candidatos en la salida masiva masculina de patinaje de velocidad y la campeona olímpica neerlandesa, Irene Schouten, y la canadiense Ivanie Blondin tendrán en Francesca Lollobrigida, ya con dos oros en largas distancias en Milano Cortina, a una dura rival que juega en casa. En la final masculina de curling se prevé igualdad máxima, aunque quizá un ligero favoritismo de Canadá sobre Gran Bretaña por la experiencia. La china Eileen Gu quiere conseguir su primer oro en Milano Cortina, después de dos platas, en su prueba favorita: el halfpipe. Alemania tiene dos parejas muy competitivas en la final femenina de bobsleigh y ha sido la referencia en la disciplina, y Estados Unidos se puede colar a disputar una medalla o, incluso, el oro.