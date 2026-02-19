Adriana vuelve a desmayarse en 'Valle Salvaje'. ¿Qué le ocurre?

Tras un duro parto, Adriana se recuperaba poco a poco de los dolores provocados por el alumbramiento de su primera hija, a la que ya han puesto nombre: María Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz. Cada día, la duquesa de Valle Salvaje se iba encontrando mejor, pero a última hora, la joven ha sufrido un nuevo desvanecimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¡Te contamos los detalles!

Cada vez mejor tras el parto Después de toda la sangre que perdió durante el parto, parecía mentira que Adriana se estuviera recuperando tan rápido. La joven tenía buena cara, se encontraba feliz por tener a su hija en brazos, y descansaba todo lo podía. Ya incluso se levantaba para poder refrescarse, he incluso ha hablado animadamente con Luisa sobre el nombre de la niña. Tras escuchar a Rafael decir unas hermosas palabras a María, la joven despierta de su descanso, un sueño que tenía desde que le conoció y que se ha hecho realidad.

Adriana sangra y se desmaya Todo parecía que iba a ser un día más en la recuperación de Adriana, pero lo cierto es que al despertar esta tiene la cara más demacrada. En ese momento, Pura entra en la alcoba para despedirse: "Mi labor aquí ha terminado". La duquesa le agradece todo lo que ha hecho por ella durante el parto, mientras que la partera le recuerda que solo debe dar paseos por la alcoba, como ha venido haciendo. Sin embargo, Adriana quiere despedirse de la partera con un abrazo y se levanta de la cama para ello, pero ahí ya nota que está más débil que otros días. La Salcedo de la Cruz levanta su camisón al sentir que algo no va bien, y es cuando se da cuenta que está sangrando. Es entonces cuando Adriana cae desmayada al suelo, no sabemos si por la hemorragia o por la impresión. Tanto Pura como Rafael acuden a ella, pero la joven parece haber perdido la consciencia.