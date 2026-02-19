'El inconveniente' de Kiti Mánver y Juana Acosta: drama y comedia con el problema de la vivienda en el centro

Sevilla, 2019. Sara encuentra una casa espaciosa, luminosa, bien situada y por un buen precio. Solo hay un ‘inconveniente’, tiene que comprarla con la actual propietaria dentro. Lola tiene 74 años, a punto de cumplir 75, con tres baipases, aunque bebe y fuma como un carretero. Habitará la casa hasta que se muera. Sara se lo piensa, pero al final decide comprar la vivienda porque cree que puede ser un buen negocio. A pesar de la situación, la nueva propietaria no puede evitar preocuparse por la salud de Lola. Aunque en un principio la antipatía es lo que prima, poco a poco esa relación se irá convirtiendo en complicidad, con el miedo a la soledad como trasfondo.

La primera pregunta que Lola le hace a Sara cuando se conocen es para qué quiere una casa como aquella. Aunque no es completamente sincera al principio, Sara se lo acaba contando: está casada con Daniel desde hace ocho años, pero su matrimonio no funciona. Ha comprado ese piso por si las cosas se rompen del todo.

Kiti Mánver y Juana Acosta Este es el argumento de El inconveniente, una película que está basada en la obra teatral 100 metros cuadrados y que consigue mantenerte pegada a la pantalla durante toda la película. La cinta está dirigida por Bernabé Rico y en los papeles protagonistas están dos grandes actrices: Kiti Mánver en el papel de Lola y Juana Acosta que interpreta y que borda el papel de Sara. Esta película logró tres nominaciones a los Goya: mejor dirección, mejor actriz protagonista y mejor actriz de reparto. El inconveniente, que hace comedia de situaciones dramáticas, está basada en historias reales que se ven habitualmente debido al problema de la vivienda. Hay personas mayores que deciden vender su casa para asegurar su bienestar económico hasta el final de sus días. Muchos pisos de los que salen al mercado se venden en nuda propiedad, es decir, el nuevo propietario no puede hacer uso de ellos hasta que no fallece la persona que vende y que vive en esa casa. Kiti Mánver y Juana Acosta protagonizan 'El inconveniente'

Kiti Mánver es Lola Vitalista, entrañable y divertida, Lola va conquistando poco a poco a la mujer que acaba de comprar su casa con ella dentro. Al principio, dada la rareza de la situación, Lola no se fía de Sara, claro. "De buenas intenciones están los cementerios llenos", le dice a la nueva propietaria. El desparpajo que caracteriza a Kiti Mánver hace que nadie quiera que Lola se muera, más bien todo contrario. Debido a la amistad que surge entre la dos mujeres, Lola le pide a Sara que la acompañe a probar un ataúd para su entierro. Ahí, le da un papel para que lea unas palabras que ha escrito para cuando haya muerto. La septuagenaria hace una oda al disfrute de la vida, pensando solo en el presente. "A los que os quedáis, que aprovechéis el tiempo. Hacedme caso, y que os espero a todos. No os esforcéis en ser puntuales, pero que lleguéis bien porque llegar vais a llegar". Por El inconveniente, Kiti Mánver estuvo nominada a mejor actriz protagonista en los Goya y en el Festival de Málaga se llevó la Biznaga de Plata a la mejor actriz, compartida con Regina Casé. Precisamente, en Málaga, la cinta logró también el Premio del Público, entre otros. En 2020, en una entrevista en RTVE.es, la actriz recordaba que tenía muchas ganas de participar en esta película. "Yo le decía a Bernabé que aunque fuera que me diesen un cameo, el de alguna vecina que pasara por allí". Aunque estaban buscando una actriz con más de ochenta años, al final fue ella -que conocía a Bernabé Rico desde hacía unos 15 años e incluso le había dirigido a él en teatro- quien se hizo con el papel y le salió muy bien.

Sara: joven y sobradamente preparada Tiene 39 años, gran éxito profesional, lleva ocho años casada... Aparentemente, la vida de Sara es perfecta, aunque ella sabe que no es así. "La piezas del puzzle no encajan", dice. A pesar de lo dura y seca que puede parecer por fuera, le preocupa la salud de Lola y vela por su bienestar. Cuando su matrimonio se acaba de romper del todo, Sara llama a Lola y ahí se da cuenta de que hay problemas mucho mayores de los que tenía hasta el momento. Juana Acosta clava el papel de Sara. Con apariencia de ejecutiva de éxito, en el fondo busca otras cosas y le gusta la compañía y la manera de vivir de la mujer de 75 años que acaba de conocer, y que a veces se refugia en el armario. Por su papel en El inconveniente, Juana Acosta también estuvo nominada en los Goya en la categoría de mejor actriz de reparto. No es la primera vez que las dos actrices trabajan juntas. "Ya trabajamos en Una hora más en Canarias, de David Serrano, hace diez años y desde entonces he querido repetir con ella. Mi gran desafío ha sido ese, tener a ese monstruo escénico enfrente. Tuvimos una gran química", aseguraba Juana Acosta a RTVE.es. Desde luego, esa conexión entre ambas es algo que se percibe también al otro lado de la pantalla. "Somos pelma y Louis", le dice en un momento de la película Lola a Sara. Son muchas las citas conocidas que aparecen en la cinta; una de ellas es de John Lennon: La vida es aquello que te pasa, mientras estás ocupado haciendo otros planes. Carlos Areces y Juana Acosta en 'El inconveniente'