Segundo episodio de 'Top Chef': Forrest Gump, un concursante a punto de rendirse y una "cheeseburger"
- ¿Quién abandonará en este segundo episodio de 'Top Chef'?
Después de un primer programa cargado de emociones, sorpresas, mucha tensión e incluso algún que otro rifirrafe entre los compañeros, este segundo capítulo trae consigo gran expectación, no solo para el público, sino también para nuestros celebrities, que no tienen ni idea de lo que está por venir. “Yo nos miro y pienso que somos un cuadro”, dice Belén Esteban. Pero, con más o menos maña, los concursantes deberán enfrentarse a cuatro nuevas pruebas que les harán sufrir, divertirse y también llorar. ¿En qué consistirán los cocinados de hoy?
Primera prueba: preservar la tradición
Si hay un postre que recordamos hacer a nuestras abuelas, son los pestiños. Unos dulces tradicionales de la repostería española, y muy populares en Andalucía, que se caracterizan, entre otras cosas, por tener forma de pañuelo plegado. Pero, ¿cómo tendrán que cocinarlos? Tres expertos en este postre irrumpirán en las cocinas de Top Chef para demostrar a los celebrities que incluso los postres más clásicos tienen una gran complejidad. ¿Conseguirán que no les queden muy aceitosos?
Lo que no podemos poner en duda es que nuestros concursantes lo están dando todo. Y, entre cocinado y cocinado, los celebrities sueltan algún monólogo a cámara haciendo todo tipo de confesiones. En este caso, Luis Merlo ha confesado haber descubierto algo que no sabía de sí mismo: es todavía más torpe de lo que esperaba. ¿Quiénes serán los pasteleros más patosos de esta primera prueba?
Segunda prueba: muchos, muchos crepes
Las pruebas en grupo traen consigo amores y odios, filias y fobias y sonrisas y lágrimas. Parece que los concursantes se empiezan a dejar conocer y más de uno ya tiene hasta algún que otro mote. ¿Sabéis quién de todos ha sido bautizado como Forrest Gump? Tendréis que ver el episodio para descubrirlo.
Esta prueba ha traído consigo a un Roi muy obediente. A una Natalia estresada. A un Mariano a punto de rendirse. A un Luis algo despistado. Y a una Belén que ni siquiera una canción de Rosalía ha sido capaz de calmar. “La música amansa a las fieras”, decían.
Tercera prueba: un reto "sin sentido"
Si algo tiene este programa son muchas sorpresas. Y esta vez, los concursantes deberán replicar el postre de la pastelera revelación Madrid Fusión y la única pastelera española en ser galardonada en los prestigiosos premios La Liste de París: Fátima Gismero.
Sin embargo, como era de esperar, los jueces no se lo van a poner tan fácil a nuestros queridos celebrities y los pasteleros tendrán que renunciar a algunos de sus sentidos para dejarse llevar por el gusto y descubrir cómo es el plato que deben replicar. ¿Descubrirán de qué está hecho y cuál es la composición de este delicioso postre?
Prueba de salvación: Más mallow, que bueno
Si os hablamos de las galletas nube, ¿sabéis de qué estamos hablando? Pues nuestros concursantes, tampoco. Eso sí, ellos no solo se van a llevar sorpresas, sino que también nos darán alguna que otra a los espectadores.
Esta prueba estará marcada por el sufrimiento, el despiste, la rendición y el renacer de uno de nuestros participantes. Los jueces también se han quedado atónitos. ¿Será para bien o para mal? Solo sabemos una cosa y es que Paco Roncero lo tiene claro: uno de los postres está “más mallow, qué bueno”. ¿Lo pilláis?
