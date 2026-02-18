Memoria viva del pasado en la novela 'Pueblo blanco azul', de Azahara Palomeque

La nueva novela de la escritora cordobesa Azahara Palomeque, Pueblo blanco azul (Cabaret Voltaire), nace del recuerdo de sus abuelos, Luciana y Antonio, y del duelo por su muerte, que sucedió mientras la autora vivía en Estados Unidos. La autora ya había hecho un primer intento de narrar su historia a los 17 años. Luego la vida se aceleró, y el libro quedó a la espera. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid; en 2009 se marchó a Estados Unidos y se doctoró en Princeton con una tesis sobre el exilio español en América Latina. Volvió a España en 2022 y regresó a Córdoba. Y fue allí, y solo allí, donde sintió que podía retomar la idea del libro de su adolescencia.

“Esta narración me ayuda a cerrar la herida“

Cuando se sentó de nuevo a escribir, releyó a algunos autores cuya atmósfera sentía similar a la que ella quería recrear. «Releí Pedro Páramo para que me permease su poesía», cuenta la autora en la entrevista a Página Dos. Pero el auténtico motor de la novela es la evocación de sus abuelos. «No pude acudir a ninguno de los dos entierros. Eso ha pesado en mí como una losa, porque sentía que, al no haber ritualizado la pérdida, seguían vivos; que debía imaginar tanto su final como sus vidas para hacerles justicia; y que esta narración me ayudaría a cerrar la herida». Palomeque realizó una investigación extensa de Castro del Río, un pueblo con fama en la artesanía de la madera de olivo.

