Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 16 de febrero de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito en la semana de San Valentín. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 16 al domingo 22 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey y varios partidos de la Liga femenina de fútbol, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal! Recuerda que esta semana se emiten los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Lunes 16 de febrero 15:15 horas. Ciclismo . Clásica Jaén Paraíso Interior Jaén

. Clásica Jaén Paraíso Interior Jaén 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Martes 17 de febrero 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Miércoles 18 de febrero 10:00 horas. Tenis de mesa. Campeonato de España absoluto

Campeonato de España absoluto 19:30 horas. Fútbol sala. Copa del Rey. Cuartos de final: El Pozo Murcia - Barça

Copa del Rey. Cuartos de final: El Pozo Murcia - Barça 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Jueves 12 de febrero 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Viernes 13 de febrero 09:30 horas. Tenis de mesa. Copa del Rey y de la Reina

Copa del Rey y de la Reina 10:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: Mideba Extremadura - Amivel Reyes Gutiérrez

Copa del Rey. Cuartos de final: Mideba Extremadura - Amivel Reyes Gutiérrez 12:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: BBK Bidaideak Bilbao - CD Ilunion

Copa del Rey. Cuartos de final: BBK Bidaideak Bilbao - CD Ilunion 17:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: BSR Amiab Albacete - Meranini Joventu

Copa del Rey. Cuartos de final: BSR Amiab Albacete - Meranini Joventu 19:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: Econy Gran Canaria - Fundación Aliados

Copa del Rey. Cuartos de final: Econy Gran Canaria - Fundación Aliados 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1

Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Baxi Manresa - Fundación CB Canarias

Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Baxi Manresa - Fundación CB Canarias 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera

Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera 20:30 horas. Programa. Estudio Estadio 2.0

Estudio Estadio 2.0 22:40 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Sábado 14 de febrero 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 19: CD Chiloeches - Nueces de Ronda Atlético Torcal

Primera División Femenina. Jornada 19: CD Chiloeches - Nueces de Ronda Atlético Torcal 12:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 3: Georgia - España

Rugby Europe Championship masculino. Jornada 3: Georgia - España 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 21: Madrid CFF - Alhama CF

Liga F Moeve. Jornada 21: Madrid CFF - Alhama CF 13:00 horas. Hockey patines . OK Liga Iberdrola. Jornada 17: Cerdanyola Club d’Hoquei - Martinelia Manlleu

. OK Liga Iberdrola. Jornada 17: Cerdanyola Club d’Hoquei - Martinelia Manlleu 16:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 25: Atlético Madrileño - Gimnàstic de Tarragona

Primera Federación. Jornada 25: Atlético Madrileño - Gimnàstic de Tarragona 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Primera semifinal

Copa del Rey. Primera semifinal 18:15 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 21: Granada - FC Barcelona

Liga F Moeve. Jornada 21: Granada - FC Barcelona 19:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Segunda semifinal

Copa del Rey. Segunda semifinal 22:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada

Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Estudio Estadio. Solo resúmenes 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate