Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 16 de febrero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito en la semana de San Valentín. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 16 al domingo 22 de febrero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la ida de las semifinales de la Copa del Rey y varios partidos de la Liga femenina de fútbol, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal! Recuerda que esta semana se emiten los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.
Lunes 16 de febrero
- 15:15 horas. Ciclismo. Clásica Jaén Paraíso Interior Jaén
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Martes 17 de febrero
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Miércoles 18 de febrero
- 10:00 horas. Tenis de mesa. Campeonato de España absoluto
- 19:30 horas. Fútbol sala. Copa del Rey. Cuartos de final: El Pozo Murcia - Barça
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Jueves 12 de febrero
- 23:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Viernes 13 de febrero
- 09:30 horas. Tenis de mesa. Copa del Rey y de la Reina
- 10:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: Mideba Extremadura - Amivel Reyes Gutiérrez
- 12:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: BBK Bidaideak Bilbao - CD Ilunion
- 17:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: BSR Amiab Albacete - Meranini Joventu
- 19:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Cuartos de final: Econy Gran Canaria - Fundación Aliados
- 14:30 horas. Ciclismo. Vuelta Región de Murcia Costa Cálida. Etapa 1
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 5: Baxi Manresa - Fundación CB Canarias
- 18:05 horas. Automovilismo. Campeonato del mundo 'Fórmula E'. Carrera
- 20:30 horas. Programa. Estudio Estadio 2.0
- 22:40 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
Sábado 14 de febrero
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 19: CD Chiloeches - Nueces de Ronda Atlético Torcal
- 12:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship masculino. Jornada 3: Georgia - España
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 21: Madrid CFF - Alhama CF
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 17: Cerdanyola Club d’Hoquei - Martinelia Manlleu
- 16:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 25: Atlético Madrileño - Gimnàstic de Tarragona
- 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Primera semifinal
- 18:15 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 21: Granada - FC Barcelona
- 19:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Segunda semifinal
- 22:00 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 15 de febrero
- 09:00 horas. Atletismo. 10 km Castellón
- 12:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Copa del Rey. Final
- 13:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 20: Mecalia Atl. Guardés - Costa del Sol Málaga
- 18:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 21: Sevilla FC - Atlético de Madrid
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 22: Durán Maquinaria Ensino - Baxi Ferrol
- 19:45 horas. Programa. Milano Cortina en Juegos. Resumen de la jornada
- 20:30 horas. Programa. Ceremonia de clausura JJOO de Invierno Milano Cortina
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 00:10 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate