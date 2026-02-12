Durante mucho tiempo su historia, como la de tantas otras mujeres, estuvo silenciada. Marina Vega de la Iglesia fue una pieza clave del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial al servicio de la Francia Libre de De Gaulle. Fue la única que operó entre 1940 y 1944 desde el interior de la España de Franco, integrada en varios grupos de evasión. Su labor principal se desarrolló en Base España, una red de resistencia con sede en la madrileña calle de San Bernardo. Tuvo diversos cometidos: comenzó siendo correo, pasando documentación y materiales, llegó a trasladar explosivos e incluso ayudó a cruzar la frontera a personas que escapaban de la Francia ocupada.

Pero antes, Marina había vivido brevemente el exilio en Francia, en la última etapa de la Guerra Civil. Después, mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, permaneció en España, donde realizó su labor como agente secreta. Volvió a cruzar los Pirineos cuando Base España fue descubierta y todos sus efectivos tuvieron que huir. Una vez terminada la contienda se instaló en París. En esa época, entre otros trabajos, se dedicó a buscar en la prensa española el rastro de nazis y colaboradores protegidos por el régimen franquista. La República Francesa le acabaría concediendo numerosos reconocimientos e insignias; incluso estuvo propuesta para la Legión de Honor.

Credenciales de antigua combatiente otorgadas por la República Francesa a Marina Vega de la Iglesia. Libertad Martínez

Hoy sabemos que fueron miles las mujeres que participaron en la Resistencia frente a la ocupación, arriesgando sus vidas por la libertad. Muchas lo hicieron de forma clandestina, con y sin armas. En el caso de las españolas, los historiadores han logrado documentar hasta ahora la contribución directa de 180, aunque nunca conoceremos el número real. La mayoría actuó movida por un profundo sentido del deber.

El documental sonoro "Marina Vega de la Iglesia, espía contra el fascismo", con firma de Libertad Martínez y diseño sonoro de Samuel Alarcón, recorre la biografía de esta cántabra consagrada desde su juventud a combatir el nazismo. El programa cuenta con la participación de su hija, Paula Reigada Vega de la Iglesia, y de Ernesto Vega de la Iglesia, primo segundo muy cercano a ella. Además, intervienen el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares Ignacio Uría, que realizó una importante investigación sobre la vida de Marina; y Diego Gaspar Celaya, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y experto en la participación de españoles y españolas en la Resistencia.

Parte de esta apasionante biografía la escuchamos en voz de su protagonista, extraída del Archivo RTVE y de una entrevista cedida por The Digital Archive of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship Memory Project de la Universidad de California-San Diego (Estados Unidos), realizada por Andrea Davis y Scott Boehm en 2008.