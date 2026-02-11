La Revuelta ha empezado el año 2026 con grandes datos de audiencia gracias a las divertidas entrevistas de David Broncano a invitados como Leiva, Isabel Coixet y Alba Flores o Javi Ambrossi, entre otros. Pero este miércoles 11 y jueves 12 de febrero, el programa ve interrumpida temporalmente su emisión con motivo de los dos partidos de semifinal de la Copa del Rey de fútbol: hoy el Athletic de Bilbao – Real Sociedad y mañana el Atlético de Madrid – FC Barcelona.

Sin embargo, puedes aprovechar para conseguir entradas gratuitas para ir de público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través de este enlace. Además, después del fútbol, el jueves 12 tiene lugar la segunda semifinal del Benidorm Fest, que podrás seguir en La 1 y RTVE Play.