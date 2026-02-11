Â¿Por quÃ© no hay La Revuelta los dÃas 11 y 12 de febrero? Te contamos el motivo por el que no se emite el programa
- La Revuelta cede su espacio a los partidos de semifinal de la Copa del Rey de fútbol
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Nek como invitado
La Revuelta ha empezado el año 2026 con grandes datos de audiencia gracias a las divertidas entrevistas de David Broncano a invitados como Leiva, Isabel Coixet y Alba Flores o Javi Ambrossi, entre otros. Pero este miércoles 11 y jueves 12 de febrero, el programa ve interrumpida temporalmente su emisión con motivo de los dos partidos de semifinal de la Copa del Rey de fútbol: hoy el Athletic de Bilbao – Real Sociedad y mañana el Atlético de Madrid – FC Barcelona.
Sin embargo, puedes aprovechar para conseguir entradas gratuitas para ir de público a La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través de este enlace. Además, después del fútbol, el jueves 12 tiene lugar la segunda semifinal del Benidorm Fest, que podrás seguir en La 1 y RTVE Play.
Las mejores actuaciones de La Revuelta
La música sigue gozando un papel preponderante en esta segunda temporada de La Revuelta, y son muchos los artistas que agradecen a David Broncano y todo el equipo el espacio concedido a sus actuaciones en directo. En las últimas semanas hemos podido disfrutar de los grandes éxitos de Nek, como “Para ti seria” y “Laura no está”, el adelanto en primicia que nos regaló Izaro con su nueva canción, “La verdad”, o la interpretación en exclusiva que hizo Leiva de “Hasta que me quede sin voz”, nominada al premio Goya a la Mejor canción original y cantada por primera vez en televisión en La Revuelta.
En la misma categoría de los Goya está nominada “Flores para Antonio”, compuesta e interpretada por su hija Alba Flores, junto a Silvia Pérez Cruz. La actriz, descendiente del famoso clan de artistas, también ofreció al programa un momento exclusivo, estrenándose como cantante en un plató de televisión con una emotiva actuación que fue enormemente celebrada por la audiencia en las redes sociales. Sin olvidarnos de otros momentos icónicos como los protagonizados por Romeo Santos y Prince Royce, Ángeles Toledano o los míticos Celtas Cortos.