Leiva sorprende en 'La Revuelta' con una actuación en primicia y un contundente mensaje contra Donald Trump

Leiva lo ha vuelto a hacer. Es el único artista que ha ganado dos premios Goya en la categoría de Mejor canción original, por La llamada y Sintiéndolo mucho, y podría sumar el tercero este 2026 con Hasta que me quede sin voz. La canción que da nombre al documental en el que el cantante y músico madrileño se desnuda literal y metafóricamente para mostrar al público todas sus flaquezas, miedos e inseguridades, además de su intimidad más cruda y honesta. Y La Revuelta ha tenido el privilegio de ser el primer escenario en el que Leiva ha interpretado la canción en directo, acompañado por su banda habitual, con su hermano Juancho (de Sidecars) a la cabeza, y un coro femenino que ha dado un toque especial a la altura de la ocasión. Además de su música, Leiva ha vuelto a ofrecer una entrevista cargada de contenido, con anécdotas divertidas, confesiones, recomendaciones cinematográficas y musicales y un gran sentido del humor.

La película y actor favoritos de Leiva Es la tercera vez que Leiva está nominado a los premios Goya en la categoría de Mejor canción original, algo a lo que no termina de acostumbrarse. “Nunca me lo espero”, reconocía en su entrevista con su amigo David Broncano, y menos aún este año, “que hay mucho nivel de películas y canciones”. Y es que el artista madrileño, académico del cine como ganador de dos “cabezones”, tiene el privilegio de poder acceder a una plataforma exclusiva donde ha podido ver todas las películas nominadas. Entre ellas, ha destacado a la más nominada, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, pero, sobre todo, Una quinta portuguesa, la tierna y emotiva historia dirigida por Avelina Prat y protagonizada por Maria de Medeiros y Manolo Solo, a quien ha ensalzado como “mi actor favorito en castellano” en este momento. “Si sale él en una peli, voy a verla como un miura, porque elige muy bien y es buenísimo”, celebraba el cantante. 53.46 min La Revuelta | La película favorita de Leiva para los Goya 2026

Leiva desvela qué canción no deja de escuchar en bucle Aunque Leiva no es de esas personas que suele engancharse con una canción y escucharla hasta la saciedad, sí le ha sucedido en los últimos días con una en concreto. “No le conocía personalmente, pero es colega”, aseguraba el invitado de La Revuelta antes de recomendar “Páramo”, una de las canciones del último disco de Carlos Ares, La boca del lobo. Tanto le gusta a Leiva el artista coruñés que ha desvelado que intentó “ficharle” como telonero de su gira Gigante: “Le llamé y le dije: soy Leiva, soy músico, no sé si me conoces, pero me encanta tu disco y me gustaría que fueras mi telonero”. Una llamada que, reconoce, quizá fuera “una osadía, porque su dimensión ya era demasiado grande” y las agendas de ambas giras eran incompatibles. ““