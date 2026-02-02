Leiva sorprende en 'La Revuelta' con una actuación en primicia y un contundente mensaje contra Donald Trump
- La canción "Hasta que quede sin voz" está nominada a los premios Goya 2026, la tercera nominación de Leiva
- Leiva desvela en La Revuelta su secreto más "bochornoso", su primer videoclip no oficial: "Esto va a traer cola"
Leiva lo ha vuelto a hacer. Es el único artista que ha ganado dos premios Goya en la categoría de Mejor canción original, por La llamada y Sintiéndolo mucho, y podría sumar el tercero este 2026 con Hasta que me quede sin voz. La canción que da nombre al documental en el que el cantante y músico madrileño se desnuda literal y metafóricamente para mostrar al público todas sus flaquezas, miedos e inseguridades, además de su intimidad más cruda y honesta. Y La Revuelta ha tenido el privilegio de ser el primer escenario en el que Leiva ha interpretado la canción en directo, acompañado por su banda habitual, con su hermano Juancho (de Sidecars) a la cabeza, y un coro femenino que ha dado un toque especial a la altura de la ocasión. Además de su música, Leiva ha vuelto a ofrecer una entrevista cargada de contenido, con anécdotas divertidas, confesiones, recomendaciones cinematográficas y musicales y un gran sentido del humor.
La película y actor favoritos de Leiva
Es la tercera vez que Leiva está nominado a los premios Goya en la categoría de Mejor canción original, algo a lo que no termina de acostumbrarse. “Nunca me lo espero”, reconocía en su entrevista con su amigo David Broncano, y menos aún este año, “que hay mucho nivel de películas y canciones”. Y es que el artista madrileño, académico del cine como ganador de dos “cabezones”, tiene el privilegio de poder acceder a una plataforma exclusiva donde ha podido ver todas las películas nominadas. Entre ellas, ha destacado a la más nominada, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, pero, sobre todo, Una quinta portuguesa, la tierna y emotiva historia dirigida por Avelina Prat y protagonizada por Maria de Medeiros y Manolo Solo, a quien ha ensalzado como “mi actor favorito en castellano” en este momento. “Si sale él en una peli, voy a verla como un miura, porque elige muy bien y es buenísimo”, celebraba el cantante.
Leiva desvela qué canción no deja de escuchar en bucle
Aunque Leiva no es de esas personas que suele engancharse con una canción y escucharla hasta la saciedad, sí le ha sucedido en los últimos días con una en concreto. “No le conocía personalmente, pero es colega”, aseguraba el invitado de La Revuelta antes de recomendar “Páramo”, una de las canciones del último disco de Carlos Ares, La boca del lobo. Tanto le gusta a Leiva el artista coruñés que ha desvelado que intentó “ficharle” como telonero de su gira Gigante: “Le llamé y le dije: soy Leiva, soy músico, no sé si me conoces, pero me encanta tu disco y me gustaría que fueras mi telonero”. Una llamada que, reconoce, quizá fuera “una osadía, porque su dimensión ya era demasiado grande” y las agendas de ambas giras eran incompatibles.
Actuación con dardo político incluido
En su última visita a David Broncano, Leiva ya ofreció una de las mejores actuaciones que se recuerdan en estas dos temporadas de La Revuelta. En aquella cita, reunió a un coro galáctico de artistas, con nombres tan destacados como Dani Martín, Amaral o Santi Balmes, de Love of Lesbian, entre muchos otros, para interpretar una espectacular versión de “El polvo de los días raros”. Esta vez ha sido el turno de “Hasta que me quede sin voz”, la canción que da nombre y banda sonora a su documental. Una actuación que no solo ha tenido una fuerte carga emotiva por la letra de la canción, cuyo estribillo, “siempre esas voces, esas voces fantasma, he andado desquiciado de más dándome la espalda”, ha estado acompañado por un elenco de voces femeninas. Sino que, más allá de lo musical, Leiva ha lanzado un poderoso y duro mensaje contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una pegatina en su guitarra en la que se leía: “FUCK TRUMP”.